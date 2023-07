LHJMQ: l’encan de 2024 aura lieu à Moncton

Les Wildcats de Moncton vont décidément retenir l’attention au cours des prochains mois. Déjà qu’il est connu que le Centre Avenir va accueillir le match des meilleurs espoirs LCH-LNH Kubota, le mercredi 24 janvier, voilà que la LHJMQ a annoncé mardi matin que l’organisation néo-brunswickoise allait également présenter le prochain repêchage du circuit, le samedi 8 juin.

C’est la deuxième fois que les Wildcats seront les hôtes de l’encan, eux qui l’ont aussi organisé en 2009 dans le vieux Colisée de Moncton. L’Acadien Pierre Durepos avait d’ailleurs été sélectionné au 10e rang par les Sea Dogs de Saint-Jean.

«Avec le soutien d’Événements Moncton, nous sommes fiers d’avoir été sélectionnés une fois de plus pour accueillir le repêchage», a révélé le propriétaire et président du club Robert K. Irving en conférence de presse.

«Nous avons bien hâte à la prochaine saison, alors que nous accueillerons non seulement la séance de sélection, mais aussi le match des meilleurs espoirs. Il s’agira d’une année fort excitante pour nos partisans et notre communauté», a mentionné M. Irving.

Le coprésident d’Événements Moncton, Bill Whalen, s’est dit pour sa part honoré d’organiser l’encan de 2024.

«Cet événement prestigieux est un moment excitant dans la vie de plusieurs jeunes hommes et leur famille, puisqu’ils auront la chance d’entendre leur nom être appelé avant de démontrer leur talent dans la LHJMQ. Vous pouvez être sûr que toute la ville est enthousiaste à l’idée d’accueillir tous ces visiteurs. Le Centre Avenir et le centre-ville vibreront avec de la musique et du divertissement pour tous les touristes et les locaux qui seront témoins de notre traditionnel accueil des Maritimes», a fait savoir M. Whalen.

Bien que nous soyons encore à quelques semaines des camps d’entraînement des équipes M18 (et des écoles privées), on peut déjà spéculer sur le fait que le prochain repêchage s’annonce nettement plus intéressant que celui de cette année.

L’encan s’annonce particulièrement fort au niveau des défenseurs et des attaquants.

Au Nouveau-Brunswick, les recruteurs vont avoir sérieusement à l’œil cinq arrières de qualité qui pourraient fort bien s’avérer d’éventuels choix pour l’une des trois premières rondes. Ils sont Jacob Gouchie, Zachary Gill et Malik Bourque-Vigneault, qui devraient normalement s’aligner avec les Flyers de Moncton, de même que Dylan Pelletier et Aaron Murphy. Pelletier évoluera cet hiver en Ontario, alors que Murphy devrait logiquement se joindre au Vito’s de Saint-Jean.

Notons que Pelletier est déjà un très sérieux candidat pour la première ronde. Gill est par ailleurs le jeune frère de Dyllan Gill, des Huskies de Rouyn-Noranda, et Spencer Gill, de l’Océanic de Rimouski. Bourque-Vigneault est de son côté le fils d’une ancienne vedette des Wildcats et du Titan d’Acadie-Bathurst, Alexandre Vigneault.

À surveiller aussi les arrières de la Nouvelle-Écosse Riley Creelman, Logan Foote et Josh Henry, ainsi que le Prince-Édouardien Jackson Batchilder.

Au Québec, c’est tout aussi riche en défensive avec les Gabriel Anctil, Cruz Scanzano, Cameron Chartrand, Mickaël Fournier et Dylan Caron, pour ne nommer que ceux-là.

Plusieurs excellents attaquants seront également scrutés de près, à commencer par le jeune frère de Josh Lawrence, l’excellent Tynan Lawrence, de Fredericton. Lui aussi est vu comme une sélection de premier tour dans la LHJMQ.

Parmi les autres attaquants néo-brunswickois qui risquent de retenir l’attention, notons Grady Burns et Zakary Savoie, qui évolueront cet hiver pour le Moose du Nord, Will Clark et Gavin Smith, dans la région de Saint-Jean, et Carter McIllwraith, de la capitale provinciale. Smith, en passant, est le jeune frère de Gabe Smith des Wildcats.

En Nouvelle-Écosse, difficile de ne pas penser aux Aiden O’Donnell, Owen O’Donnell, Aaron Chipp, Jacob Hartlin et Daniel Walters. Les quatre joueurs devraient entendre leur nom très tôt lors de l’encan 2024.

Du côté de l’Île-du-Prince-Édouard, Aiden Mackay-Gallant et Brody Molloy sont définitivement des noms à retenir. Idem pour le Terre-Neuvien Caylen Blake.

Enfin, au Québec, les meilleurs espoirs à l’attaque, du moins pour le moment, ont pour nom Benedetto-Antonio Masi, Jayden Plouffe, Amelio Santini, Dylan Rozzi, William Yared, Émil Leroux et Samuel Roy.

Devant les buts, le Néo-Brunswickois Hayden Paris, les Néo-Écossais Chandler Bell et Sam Berthiaume, ainsi que le Québécois Vincent Moreau, sont parmi les noms qui sortent du lot.