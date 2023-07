Bâton sportif: belle récolte pour le N.-B. à Edmonton

Le Nouveau-Brunswick est revenu des Championnats canadiens de bâton sportif présentés à Edmonton, en Alberta, avec une récolte de 30 top-5, dont six rubans d’or.

Une performance que l’entraîneure Brenda Arsenault LeBlanc a qualifiée de remarquable.

«Ce sont d’excellents résultats compte tenu que deux de nos trois meilleures athlètes, Brianna Middleton et Sophie Babineau, n’ont pas été en mesure de compléter la compétition en raison d’une blessure, en plus de plusieurs autres filles qui ont raté par une ou deux positions leur ronde finale qui, elle, ne permettait que huit participantes», raconte-t-elle.

Malgré sa blessure, Brianna Middleton a trouvé le moyen de cueillir deux rubans d’or, dont celui du Grand National 2-bâtons. Elle a également triomphé dans l’épreuve 2-bâtons senior A. Notons aussi sa troisième place dans l’épreuve 3-bâtons senior A et son quatrième échelon en danse solo senior A.

«Remporter le Grand National 2-bâtons contre les meilleures au Canada est une grande victoire», soutient Brenda Arsenault LeBlanc.

Middleton est d’ailleurs l’une des quatre Néo-Brunswickoises qui prendront part aux Championnats du monde qui auront lieu du 9 au 13 août à Liverpool, en Angleterre. Les trois autres sont Julie Allain, Sophie Babineau et Lucy Gray.

Si Middleton et Allain ont déjà une expérience internationale, Babineau et Gray en seront à une première participation aux Mondiaux.

Parlant de Gray, elle a été couronnée gagnante du Défi individuel junior canadien pour la dernière année. Gray a aussi récolté deux troisième places (2-bâtons BA 12-14 ans; danse solo BA 12-14 ans) et trois quatrième positions (3-bâtons BI 12-14 ans); solo BA 12-14 ans; style libre BA 12-14 ans).

Julie Allain, de son côté, en plus d’un ruban d’or avec sa partenaire Alexa Saunders dans le duo collégial BI, a mis la main en solitaire sur une deuxième place dans l’épreuve 3-bâtons BA 18 ans et plus et un troisième échelon en solo BA 18 ans et plus.

En plus de son ruban d’or, Saunders a aussi trouvé le moyen de récolter une deuxième position dans l’épreuve 3-bâtons BI 12-14 ans et un quatrième rang dans le 2-bâtons BA 12-14 ans.

Véronique Lagacé en est une autre qui a su tirer son épingle du jeu. Elle a ainsi triomphé en danse solo BI 15-17 ans, en plus de prendre la troisième place dans l’épreuve 2-bâtons BI 15-17 ans. Notons aussi sa quatrième position en solo BI 15-17 ans et le même rang en paire senior BI avec sa partenaire Clara Stanert.

Valika Allain a elle aussi savouré l’or dans la compétition ouverte 3-bâtons C 12-14 ans, en plus de mettre le grappin sur une deuxième place en style libre BI 12-14 ans.

L’autre ruban d’or appartient à l’équipe senior B Small des Étincelles de Néguac.

Voici la liste des autres top-5: