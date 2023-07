Blessé, Babineau ratera le gala du 22 juillet

Blessé tout récemment dans un entraînement, Dominic Babineau ne sera finalement pas en mesure de participer au gala de boxe concocté par les Promotions Solid Gould au Centre Kent-Nord Impérial de Richibucto, le samedi 22 juillet prochain.

Le pugiliste de Richibucto Village (13v, 2d, 1n, 11 K.O.), qui devait affronter en finale le Mexicain Luis Vara Carillo (6v, 9d, 5n, 5 K.O.) dans un duel de huit rounds, devra plutôt se tenir à l’écart du ring pour six semaines.

Une bien mauvaise nouvelle pour Babineau, qui comptait sur ce combat pour se remettre dans le bain après une pause d’un an.

«Je me sens mal pour Adam (Gould) qui en était à sa première promotion, je me sens mal pour les gens qui ont mis de l’argent dans l’organisation de ce gala et je me sens mal pour les gens qui voulaient venir me voir boxer, dit-il. Mais ce qui me fait le plus de peine, c’est que ce gala a lieu dans ma place, à Richibucto. J’aurais tellement aimé boxer. Si ce gala avait été ailleurs, ça ferait moins mal.»

«Mon médecin m’a dit que je devais attendre de quatre à cinq semaines avant de reprendre l’entraînement. Mon retour dans la boxe devra donc attendre après la saison de pêche. On verra à ce moment-là. Peut-être qu’il y aura moyen d’obtenir un combat à Halifax, ou encore peut-être qu’Adam pourra organiser un autre gala vers la fin de l’année», confie Babineau.

Le promoteur Adam Gould était évidemment chagriné par le désistement de la vedette de sa soirée.

«Je me sens très mal pour Dominic, mentionne-t-il. Ça arrive à un bien mauvais moment alors que nos affiches sont déjà placardées partout avec Dominic en vedette. Il va donc falloir faire des changements sur l’affiche et ça veut donc dire des coûts supplémentaires. J’espère que tout sera fait d’ici lundi», indique-t-il.

«Tout ce que je demande c’est de ne pas perdre d’argent. Mon but est d’organiser un autre gala, possiblement en novembre, mais ça risque de retarder mes plans si nous faisons un trou financier», annonce Gould qui a dû changer la finale de la soirée.

Ce sera finalement la Montréalaise Jessica Camara (10v, 4d, 2 K.O.) qui sera mise à l’avant-plan. Camara affrontera la Mexicaine Joana Chavarria Lopez (5v, 2d, 1 K.O.) dans un duel de super-légers prévu pour six engagements.

Selon le promoteur, les amateurs de boxe ont tout à gagner à découvrir la talentueuse Québécoise qui porte le surnom de The Cobra.

«Jessica se dirige lentement mais sûrement vers un combat de championnat du monde, révèle Gould. Elle occupe en ce moment le neuvième rang mondial. C’est une boxeuse qui met beaucoup de pression de ses adversaires et qui est très forte sur le plan technique.»

Ce combat, a tenu à préciser Adam Gould, est une collaboration avec le promoteur Lou DiBella.

«En fait, Lou a parlé de Jessica à Ian MacKillop qui m’en a ensuite parlé. Lou s’intéresse au marché néo-brunswickois et ça pourrait débloquer dans quelque chose de bien intéressant pour l’avenir», signale Gould.

Deux autres combats professionnels sont prévus au programme de ce gala pro-am.

Tout d’abord, chez les lourds légers, Dave Dee Logue (1v, 0d, 1 K.O.), de Woodstock, affrontera dans un combat de quatre rondes le Mexicain Marco Antonio Rubio Aguillar, qui habite désormais à Tracadie. Aguillar en sera à ses débuts professionnels.

De son côté, Mike Stauffer (3v, 1d, 2 K.O.), de Moncton, en viendra aux prises avec l’Ontarien Darren Fletcher (2v, 12d), dans une confrontation entre super mi-moyens prévu pour quatre assauts.

Huit combats amateurs sont également au programme. Le promoteur Adam Gould est d’avis que les gens présents seront ravis de voir à l’œuvre le spectaculaire Josh Melvin, de Woodstock. Melvin affrontera Faryad Azizi, de Fredericton.

Les spectateurs pourront également découvrir un protégé de Dominic Babineau, un certain Maxime Viel, qui fait déjà partie de l’équipe nationale de réserve après seulement huit combats chez les amateurs.

Parmi les autres boxeurs amateurs qui seront présents, notons Maxime LeBlanc et Jaxon Boudreau, du club Don’t Blink, Claudia Maniraguha, Sébastien Poirier, Jacob Cormier et Colin Hall, du club F.I.S.T.S., Dylan Barton, du club d’Oromocto, Boghdan Kovalchuk, du club de Fredericton et Serenity Grant, du club de Woodstock.

Adam Gould a par ailleurs tenu à souligner le travail de son bras-droit Aubrey MacLeod, qui avait la difficile mission d’organiser les combats.

«Sans Aubrey, c’est bien simple, il n’y aura pas de gala, confie Gould. Il a fait tout un travail. Ça fait plus de 30 ans qu’il est impliqué dans la boxe et ça paraît.»