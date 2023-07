Le Blizzard veut être tout aussi dominant en 2023-2024

Le Blizzard d’Edmundston comptera-t-il sur une formation aussi redoutable que la saison dernière? Le directeur général Steve MacPherson en semble convaincu. Ceci dit, il avoue qu’il y a encore beaucoup de travail à faire pour colmater les brèches laissées par les départs de vétérans tels qu’Olivier Coulombe, Alexis Arsenault, Patrick LeBlanc, Jérémy Duguay, Mitchell McLeod, Tristan Fortin, Thomas Boucher et Brandon Casey.

«Notre groupe de 20 ans de la saison dernière était le meilleur de la ligue et probablement l’un des meilleurs dans l’histoire du circuit, révèle MacPherson. Nous avons néanmoins confiance de pouvoir compter sur un autre excellent groupe de vétérans.»

Le d.g. du Blizzard a effectivement mis l’épaule à la roue en compagnie de son adjoint, l’entraîneur-chef Simon Olivier.

Rien que dans les dernières semaines, le Blizzard est allé chercher Félix Bédard et Jérémy Ste-Marie, deux bonshommes qui possèdent l’expérience de la LHJMQ et qui devraient figurer sans problème parmi l’élite du Circuit junior A des Maritimes (LHM).

Ils s’ajoutent à d’autres joueurs de 20 ans de très bon calibre, à commencer par Peter Amanatidis et Tim Porter. Vous pouvez aussi ajouter le gardien Nicholas Sheehan qui, à moins d’une surprise, ne sera pas de retour comme 20 ans avec l’Armada de Blainville-Boisbriand.

Evan Gass, Jesse Chamberlain et Anastasios Lazaris sont les autres joueurs de dernière année qui sont attendus au camp d’entraînement, mais il n’est pas impossible que MacPherson tente d’en trouver au moins un autre via le marché des agents libres, ou encore par transaction.

«Nous avons quelques joueurs en vue, confie MacPherson. Ce sont des gars qui vont participer à des camps de la LHJMQ et que nous espérons convaincre de venir ici.»

Le d.g. de l’Armada s’attend également à plus de ses joueurs de 19 ans, plus particulièrement de la part de Noah Matulu, Marco Martin, Jérémy Fortin et Jérémie Thibodeau.

Si Thibodeau doit assurément faire partie du top-4 défensif, Matulu, Martin et Fortin auront l’occasion de contribuer un peu plus d’attaque à l’équipe.

«Martin, plus la saison avançait et meilleur il devenait, raconte MacPherson. Matulu est quant à lui un bon candidat pour aller chercher 20 buts. Nous croyons Martin et Matulu en mesure de hausser leur jeu d’un autre cran. C’est la même chose pour Fortin.»

Steve MacPherson ne tarit également pas d’éloges à l’endroit de trois joueurs de 18 ans qui ont d’excellentes chances de se tailler un poste. Ces trois gars sont les attaquants Ryan Loveless, Colby Morin et, surtout, Jean-Christophe Coulombe, le jeune frère d’Olivier que MacPherson a acquis cet été via une transaction.

«Coulombe n’a peut-être pas le talent de son frère, mais ça reste un très bon jeune joueur. Il a marqué une quinzaine de buts dans la Ligue collégiale du Québec à seulement 17 ans. C’est un attaquant qui travaille fort et qui possède un très bon lancer», souligne MacPherson.

Il faudra également surveiller le dossier de Philippe Collette avec le Titan d’Acadie-Bathurst. Si l’Acadien de Saint-Antoine ne parvient pas à s’installer dans la LHJMQ, il est plus qu’évident que le Blizzard va l’accueillir les bras ouverts.

Le gardien Samuel LeBlanc, déjà présent la saison dernière, en est un autre qui est déjà assuré de son poste, à moins bien sûr que le Titan ne lui fasse une place.

Sinon, bien qu’il soit toujours possible de voir des joueurs de 17 ans graduer avec le club, ce sera vraisemblablement via le marché des transactions et sur le marché des agents libres que Steve MacPherson va compléter ses effectifs pour la prochaine campagne.

Il n’empêche que des jeunes comme Colby Train et Zachary Robichaud en défensive, de même le premier choix de l’équipe le mois dernier, Darien Thomson, seront à surveiller pendant le camp d’entraînement qui s’amorcera le 30 août.

«Nous voulons encore gagner cette année, soutient MacPherson. Avec un groupe de supporters comme le nôtre, nous n’avons pas le choix de leur donner la meilleure équipe possible chaque saison. D’ici le camp, l’objectif est de continuer à nous améliorer à chaque position.»

Bédard, Ste-Marie et Coulombe, trois grosses acquisitions pour Edmundston

Le Blizzard d’Edmundston n’a pas chômé dans les derniers mois et il faut s’attendre à ce que d’autres changements soient apportés d’ici le camp d’entraînement. En attendant, l’acquisition des attaquants québécois Félix Bédard, Jérémy Ste-Marie et Jean-Christophe Coulombe est déjà un très bon pas de l’avant.

Ste-Marie, pour un, s’amène ici avec une belle réputation de marqueur. C’est d’ailleurs ce que cet ancien membre des Voltigeurs de Drummondville et des Foreurs de Val-d’Or aime faire sur une surface glacée.

«Je suis reconnu pour ça, dit-il. Je m’en vais à Edmundston pour marquer le plus de buts possible. Mon lancer n’est pas le plus puissant, mais il est précis. Ça compense.»

«Je ne suis pas le meilleur patineur, mais je me débrouille. Je peux aussi apporter un élément physique. Je suis quelqu’un d’intense dans l’action. Je ne me laisse pas marcher sur les pieds. Et puis, je ne me vois pas seulement comme un marqueur. Je peux aussi préparer des jeux. Je veux performer et dominer», prévient l’ailier gauche de 5 pieds 10 pouces et 170 livres.

Croit-il possible d’approcher la marque des 50 buts d’Olivier Coulombe, la saison dernière?

«Je n’en sais rien, mais ce n’est pas ce qui est le plus important à mes yeux. Certes, je veux marquer des buts, mais j’aimerais aussi aider mon club à gagner. Je tiens également à être un bon leader auprès des jeunes. C’est mon rôle comme joueur de 20 ans», mentionne Ste-Marie, qui anticipe avec bonheur cette nouvelle occasion qui s’offre à lui.

«Je n’ai pas été difficile à convaincre d’accepter leur offre, indique-t-il. Je connaissais déjà la réputation du Blizzard qui est connue à travers tout le pays. Je connais aussi l’entraîneur Simon Olivier. Alors quand j’ai reçu l’appel, j’étais vraiment content.»

Félix Bédard, lui, veut démontrer son talent offensif qu’il a dû freiner dans la LHJMQ afin de se concentrer davantage sur son jeu en défensive.

«Avant de faire le saut dans le junior majeur, j’ai toujours été considéré comme joueur offensif, affirme Bédard. Dans les deux dernières années, j’ai dû changer mon jeu mais ça m’a quand même permis de devenir un joueur plus complet. À Edmundston, j’ai l’intention de contribuer le plus possible à l’attaque. Je suis aussi un joueur qui peut contribuer sur le plan physique. Avec mon gabarit (6 pieds 1 pouce, 190 livres), je peux aider à ce niveau.»

En plus d’avoir hâte de retrouver son bon ami Jérémie Thibodeau, avec qui il a joué chez les Saguenéens de Chicoutimi, Bédard veut également profiter des prochains mois pour convaincre un programme universitaire de lui ouvrir ses portes à compter de l’automne de 2024.

En 124 rencontres avec les Saguenéens, séries éliminatoires incluses, Bédard a accumulé 17 buts et 30 mentions d’aide pour 47 points.

En ce qui concerne Jean-Christophe Coulombe, qui n’est âgé que de 18 ans, les partisans du Blizzard doivent s’attendre à voir arriver un joueur différent de son frère Olivier.

Non pas que le jeune Coulombe manque de talent à l’offensive, mais ne vous attendez pas à le voir remplir autant le filet. Coulombe possède toutefois d’autres outils dans son coffre qui devraient plaire au public.

«Je suis un joueur d’énergie pas mal intense, soutient Coulombe, nettement plus exubérant que son frère en entrevue. Je ne marquerai probablement pas autant de buts qu’Olivier, mais je possède quand même un bon lancer. En fait, Olivier est vraiment le marqueur dans la famille. Moi, je suis plus intense. Je suis un gars qui est difficile à jouer contre. Je bloque des lancers et je suis responsable sur les 200 pieds de la glace. Je possède aussi beaucoup de vitesse.»

Coulombe dit avoir eu l’occasion de voir deux rencontres du Blizzard au cours de la dernière saison et a chaque fois adoré l’expérience.

«Ça va être spécial de jouer dans un aréna qui est toujours plein. J’ai eu la chance de voir l’ambiance en venant voir jouer mon frère et ça donne vraiment envie de jouer», ajoute l’attaquant de 5 pieds 11 pouces et 180 livres.