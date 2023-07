Une jeune golfeuse du Restigouche fait tourner les têtes malgré ses 11 ans

Une jeune golfeuse de Campbellton, Sihan (Alex) Dong, a remporté les grands honneurs du Championnat junior du Nouveau-Brunswick dans la catégorie féminine 17 ans et moins (M17).

Il s’agissait de son tout premier tournoi depuis son arrivée au Nouveau-Brunswick. L’exploit, qui s’est déroulé en fin de semaine au Club de golf Fraser d’Edmundston, est d’autant plus digne de mention que la jeune athlète est âgée d’à peine 11 ans et demi.

Sihan, qui représentait pour l’occasion le Club de golf Restigouche, a complété la compétition avec une carte de 238. Après deux rondes plus difficiles de 81 (+8) vendredi et samedi, elle s’est reprise de belle façon lors de la ronde ultime avec un score de 76 (+3). Celle-ci termine donc sa fin de semaine de travail avec un total de +18, trois coups devant sa plus proche rivale, Rachel Steeves (241) du Club de golf de Sussex. Avec ce score, elle termine également au 3e rang du classement général en incluant les femmes 19 ans et moins.

Cette victoire la qualifie pour le Championnat canadien junior féminin qui aura lieu plus tard ce mois-ci à Hampton.

«C’est ma première compétition au Canada. J’ai vraiment de la chance d’avoir remporté ce championnat. J’y allais avec une attitude d’apprentissage. Je viens tout juste de compléter mon inscription pour le Championnat canadien junior féminin et j’ai déjà hâte d’y participer», a confié la jeune golfeuse, consciente qu’il y aura plusieurs autres golfeuses de talent sur place.

À la mi-août, celle-ci prévoit également de prendre part aux Championnats du Nouveau-Brunswick des moins de 15 ans et des moins de 13 ans.

«J’espère améliorer mon niveau à travers plus de compétitions», ajoute-t-elle.

Sihan est tout nouvellement résidente du Restigouche…du Canada même. Elle et sa mère sont arrivées de Pékin (en Chine) il y a quelques mois à peine, en avril. Pourquoi Campbellton? Son père y travaille maintenant depuis un an, la famille est donc venue le rejoindre.

«C’est très agréable et très calme ici. La vie est très pratique, pas comme les embouteillages des grandes villes. Ma famille n’a pas l’intention de déménager pour le moment», confie la jeune dame qui semble apprécier la région et qui entreprendra sa 6e année en septembre à la Campbellton Middle School.

Malgré son jeune âge, Sihan joue au golf depuis déjà plusieurs années. Plus précisément, elle a commencé à cinq ans à l’Académie de golf Cheng Jun de Pékin, académie nommée en l’honneur du premier golfeur chinois à avoir remporté un championnat international (en 1995). Si elle a toujours démontré un certain intérêt pour ce sport, elle en a eu la véritable piqûre après avoir remporté sa première compétition junior à l’âge de huit ans et demi.

«Maintenant, je sens que le golf est une partie très importante de moi. Mon souhait serait de devenir un jour une golfeuse professionnelle», souligne la jeune dame.

D’ici là, celle-ci met les bouchées doubles. Les amateurs risquent d’ailleurs de la croiser cet été sur le parcours du Club de golf Restigouche puisqu’elle y joue de quatre à cinq fois par semaine.