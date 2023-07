Badminton: Éric Desroches retournera aux Jeux olympiques

L’officiel de badminton Éric Desroches a reçu une bien bonne nouvelle jeudi matin, lui qui a reçu la confirmation qu’il participera aux prochains Jeux olympiques d’été de Paris en 2024.

Il s’agira d’une troisième olympiade pour cet enseignant originaire d’Edmundston qui a également pris part aux Jeux de Rio, en 2016, et de Tokyo en 2021.

«Jamais dans mon esprit, si je remonte à dix ou douze ans, je n’aurais imaginé participer à de troisièmes Jeux olympiques. Y aller une fois, c’est déjà “wow”. La deuxième fois a été un cadeau du ciel. Et là, j’ai été choisi pour y aller une troisième fois», a réagi Éric Desroches en riant.

Le principal intéressé a accueilli cette invitation de la Fédération internationale de badminton avec beaucoup de joie, mais aussi beaucoup de soulagement, lui qui a douté de ses chances de faire partie de l’équipe d’officiels qui se rendra dans la Ville Lumière en juillet et en août 2024.

«Ç’a été les plus belles émotions que j’ai vécues dernièrement. Je suis très heureux d’avoir la chance de représenter le pays. C’est un honneur. À moins que je ne me trompe, je suis le seul du Canada et peut-être un des seuls sur le continent nord-américain (à avoir reçu une invitation pour les Jeux).»

M. Desroches a été l’un des sinistrés du violent orage qui a frappé Edmundston le 29 juin, ce qui l’a forcé à annuler sa participation à une compétition importante pour sa qualification aux Jeux olympiques qui s’est déroulée dernièrement dans l’Ouest canadien.

«Jusqu’à hier, dans mon esprit, j’avais moins de chances à cause de ce tournoi que je manquais. J’ai dû m’expliquer auprès de la fédération internationale. Je ne l’ai pas manqué par plaisir, mais parce que j’ai eu des dommages dans mon sous-sol pour 50 000-60 000$. Je ne pouvais pas laisser ma famille avec ça toute seule.»

«Disons que cette annonce est venue mettre un petit baume sur tous les problèmes qu’on a eus au cours des dernières semaines.»

Le fait qu’il ait été choisi malgré tout est donc venu prouver à ce passionné de badminton du Madawaska qu’il a tout de même eu une feuille de route solide depuis les Jeux olympiques de Tokyo.

«J’ai eu de très bonnes compétitions et j’ai eu de très bons matchs. J’ai très souvent fait des finales aux championnats du monde et à des tournois comme la Coupe Thomas & Uber en Thaïlande l’été passé. Je me dis que tout a penché dans la balance. Je crois que dans l’esprit de la fédération internationale, je fais du bon boulot et que je fais partie de l’élite mondiale au niveau de l’arbitrage en badminton.»

Ce vétéran des Jeux olympiques aura donc environ un an pour se préparer à cette nouvelle expérience. Comme d’habitude, il aura beaucoup de paperasse à faire, en plus d’avoir l’occasion de participer à d’autres compétitions au cours des prochains mois, dont les championnats du monde qui auront lieu dans environ un mois au Danemark et un tournoi préolympique à Paris en mars. Il aura aussi l’occasion de visionner, à outrance, des vidéos d’anciens matchs qu’il a arbitrés.

Même s’il est un habitué de ce rendez-vous international, la fébrilité qu’il ressent à l’idée de participer aux Jeux de Paris 2024 est aussi forte que lors des Jeux de Rio 2016.

Selon lui, les mois précédant le rendez-vous olympique seront certes moins stressants, mais il est convaincu qu’il aura autant de papillons dans l’estomac lorsque viendra le temps de grimper sa chaise d’officiel.

«Faire des championnats du monde, c’est une chose. Tu as trois ou quatre caméras à l’entour du terrain. Aux Jeux olympiques, tu multiplies ça par dix. C’est tellement médiatisé et il y a tellement de choses qui tournent autour des Jeux qui font qu’il y a une pression additionnelle sur tout le monde qui y participe (…) Que ce soit tes premiers ou troisièmes Jeux, la nervosité est là. Le volant passe vite alors il faut que tu sois aux aguets.»

Contrairement aux Jeux olympiques de Tokyo sur lesquels planait toujours le spectre de la COVID-19, Éric Desroches souhaite pouvoir vivre une expérience un peu plus normale en France.

«Les derniers Jeux, avec tous les tests de COVID et les restrictions, c’était épouvantable. J’ose croire que ce sera mieux (à Paris). Il devrait y avoir des spectateurs et de l’ambiance.»

En France, M. Desroches devrait être en mesure de combiner le badminton avec une autre de ses passions, le vin.

«Ça va être pas pire. On est justement en direction de Saguenay pour le Festival des Vins et on a énormément de nos amis, moi et ma conjointe, qui sont des Français de France et ils produisent du vin. Plusieurs ont appris la nouvelle sur les médias sociaux alors on va se rencontrer pour en parler autour de quelques bouteilles.»