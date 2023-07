La Course en sentier de Charlo est pour bientôt

La Course en sentier des Aventuriers de Charlo est de retour pour une deuxième année et les organisateurs attendent encore une fois plus de 100 hommes et femmes des bois pour s’élancer dans l’une des sept distances proposées. L’événement aura lieu le dimanche 3 septembre.

Le directeur sportif de l’événement Vincent Leclair annonce qu’un changement important a été apporté en vue de cette deuxième édition, soit l’abolition de la distance de 69 kilomètres. Dorénavant, le parcours le plus long sera de 50 km.

«De toute façon, nous n’avions eu que deux inscriptions pour cette course l’an dernier, affirme Leclair. Nous aurons quand même sept différentes distances.»

Ces distances, outre celle de 50 km, sont des parcours de 40 km, 30 km, 20 km, 10 km, 5 km et 1 km. Cette dernière distance s’adresse toutefois aux enfants de 12 ans et moins.

À noter que pour les cinq épreuves les plus longues, les coureurs seront appelés à faire des boucles d’environ 10 km. Par exemple, la course de 50 km nécessitera cinq boucles.

«Pour des personnes qui voudraient s’initier à la course en sentier, notre événement est vraiment un bon endroit pour commencer, confie Leclair. C’est d’autant plus intéressant pour les coureurs qu’ils vont pouvoir passer tout près du lac du barrage de Charlo, avec la chute qui est de toute beauté. Pour ceux et celles qui vont faire la course de 50 km, ça veut donc dire qu’ils vont voir, ainsi que pouvoir se rafraîchir, cinq fois grâce à la chute.»

Vincent Leclair prévient toutefois les participants que le parcours de Charlo n’est quand même pas une promenade dans le parc.

«Pour la course de 50 km, le dénivelé est d’environ 1300 mètres. À titre comparatif, le Gaspésia de Percé a un dénivelé d’environ 1600 mètres», dit-il.

Comme ça avait été le cas l’an dernier, les profits de l’événement serviront à développer les sentiers pour la randonnée et les sentiers pour le vélo de montagne.

«En plus de nous aider à ramasser de l’argent pour améliorer nos pistes, cette compétition est aussi un bon moyen pour faire connaître nos installations. Nos sentiers impliquent à la fois nos pistes de ski de fond et nos pistes de raquette. Si nos pistes pour le ski de fond vont rappeler aux coureurs une course de cross-country, ils vont cependant voir que les pistes pour la raquette ressemblent davantage à de vraies courses en sentier. Les deux se marient bien pour une course en sentier», raconte Leclair.

Les heures de départ sont les suivantes: 6h (50 km), 6h30 (40 km), 7h (30 km), 8h (20 km), 9h30 (10 km), 10h (5 km) et 11h (1 km).

Vous pouvez vous inscrire via le site web Zone4. (zone4.ca/~BvQrME/).

Voici la liste des différents gagnants en 2022: 69 km – Gilles Essiembre, Moncton, 9h29min58