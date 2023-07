Baseball: Brett Francis – les souvenirs d’un joueur spécial chez les Aigles

Pendant son enfance, il idolâtrait Nolan Ryan et Bob Gibson en regardant inlassablement des vidéos sur YouTube. À la fin de l’adolescence, il a compris pourquoi Matt Stairs avait connu autant de succès chez les professionnels en le voyant s’élancer dans une cage d’exercice à Fredericton, malgré le fait que le recordman des circuits comme frappeur suppléant dans le Baseball majeur était retiré depuis déjà quelques années. Et une fois adulte, parce qu’il voulait évoluer au sein d’une équipe qui attirait de bonnes foules, il quitte les Cardinals de Newcastle pour se joindre aux Aigles de Tracadie, où il est pourtant le seul anglophone du club. Brett Francis, 29 ans, est tout un personnage.

Le lanceur droitier originaire de la Première Nation d’Eel Ground, qui évolue avec les Aigles depuis 2018, se plaît toujours autant avec sa nouvelle famille de baseball.

Les Aigles ont beau éprouver des difficultés depuis quelques saisons, Francis croit que de meilleurs jours attendent l’organisation avec tous les jeunes qui gravitent en ce moment dans l’équipe.

«Le meilleur est à venir, dit-il. Il y a beaucoup de talent parmi les jeunes. Le potentiel est là. Je sais que les Aigles vont redevenir bientôt l’équipe qu’elle était.»

«Les Aigles ont tellement des partisans incroyables. Dans les séries, ils sont plusieurs centaines à venir voir les matchs. Ce sont pour moi de magnifiques souvenirs. Je me sens vraiment à la maison ici. Je crois que c’est parce que mes ancêtres ont une longue histoire ici avec les Acadiens», souligne-t-il.

Si Francis n’est désormais utilisé qu’au monticule, ça n’a pas toujours été le cas. Lors de ses deux premières campagnes avec les Aigles, en 2018 et 2019, il jouait tous les matchs en plus d’être le lanceur le plus utilisé de la Ligue de baseball de la Vallée de Miramichi. Et, tenez-vous bien, lors de ces deux saisons, il a remporté 10 de ses 11 décisions. Pas si mal pour un gars dont la balle rapide, dans ses beaux jours, dépasse rarement les 82 miles à l’heure. Il possède toutefois un bon changement de vitesse et sa courbe est difficile à frapper.

«Quand je n’étais pas sur la butte, je jouais un peu partout à mes débuts. J’ai même été utilisé à l’arrêt-court, une position que je n’avais jamais essayée avant. J’ai aussi été receveur», confie-t-il en riant.

Ceci dit, s’il continue d’amasser des souvenirs en compagnie de ses coéquipiers des Aigles, son plus beau de baseball demeure sa participation aux Jeux autochtones de l’Amérique du Nord en 2008, dans la vallée de Cowichan située sur l’Île de Vancouver.

Notons que le Nouveau-Brunswick était aussi représenté en athlétisme, une équipe qui comptait d’ailleurs sur le futur boxeur professionnel Nathan Millier, en balle molle féminine, au tir à l’arc, au golf, en natation et en lutte.

«Ça avait été une expérience incroyable, mentionne-t-il. J’avais lancé le match de demi-finale et nous avons finalement remporté la médaille de bronze (contre l’Alberta). Je me souviens qu’il y avait aussi deux équipes américaines au tournoi, soit un club du Wisconsin et un autre de Washington.»

Dans une autre vie, quoique pas si lointaine, Brett Francis a aussi connu de bons moments comme joueur de hockey.

«Pendant mon enfance, j’étais obsédé par le hockey. Même que mes amis me surnommaient Bretzky», révèle-t-il en riant de ce clin d’œil à l’endroit du célèbre numéro 99.

«Mon autre surnom dans le temps c’était Cheese, parce que j’aimerais lancer la rondelle sous la barre horizontale que nous appelions aussi cheese bar. Je n’aimais pas ces surnoms au début, mais ils sont restés auprès de mes amis d’enfance. Heureusement, les gars à Tracadie ne m’ont donné aucun surnom», note-t-il.

Francis a évolué jusqu’au niveau senior avec les Phantoms de Miramichi dans la défunte Ligue Nord-Est. Il a également porté les couleurs des Castors de Rogersville dans le Circuit provincial junior B. Depuis quelques années, il dit s’amuser beaucoup dans une ligue de garage, ou une ligue de bière comme il raconte en riant.

– Et ce surprenant amour à l’endroit de Nolan Ryan et Bob Gibson, ça vient d’où?, que lui demande l’auteur de ces lignes.

«J’ai toujours préféré le vieux baseball à ce que l’on voit de nos jours. Dans le temps, ils jouaient sans toutes ces cochonneries que les athlètes d’aujourd’hui se mettent dans le corps comme des suppléments. Ils jouaient aussi sans ces balles qui voyagent davantage pour augmenter les coups de circuit», indique l’athlète de 6 pieds et 230 livres.

«J’ai regardé beaucoup de vidéos pour apprendre de Ryan et Gibson juste en les regardant. C’était incroyable de voir Ryan lancer des balles à plus de 90 miles à l’heure en fin de quarantaine. Il a prouvé que l’âge n’était juste qu’un chiffre. J’ai lu quelque part qu’il avait déjà lancé une balle à 106 miles à l’heure», lance-t-il sur un ton admiratif.

«Gibson, lui, lançait des glissantes à 98 miles à l’heure. Ce n’est pas normal», ajoute-t-il en riant.

En bref…

Cette saison, Brett Francis montre un dossier d’une victoire et une défaite en 14,2 manches de travail. Sa moyenne de points mérités s’élève toutefois à 6,68…

Même s’il n’a jamais été réputé comme un grand frappeur, Francis revendique tout de même deux circuits dans le Circuit de la Vallée de Miramichi. Ses deux longues balles ont d’ailleurs été cognées dans l’uniforme des Aigles…