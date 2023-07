Girouard triomphe au triathlon de Harvey Lake

Une semaine après avoir souffert le martyr pendant les 21,1 km de course à pied du Demi-Ironman de la Péninsule acadienne, Sébastien Girouard a retrouvé le chemin de la victoire, dimanche matin, au triathlon de Harvey Lake.

Le triathlète de Moncton, a remporté l’épreuve de type standard (1,5 km de nage, 40 km de vélo et 10 km de course) en 2h08min10.

Girouard a ainsi devancé par près de 10 minutes le vétéran Stephen Handel, de Dieppe, auteur d’un temps de 2h17min24. Le jeune Alexandre Comeau, de Miramichi, a pris le troisième échelon en 2h22min41.

Nick Brown (2h28min17), de Fredericton, et Paul Oliver (2h33min23), de Halifax, complètent le top-5.

«J’ai voulu me remettre immédiatement dans le bain après ce qui est arrivé à Shippagan, révèle Girouard. Je voulais aussi retrouver un peu de confiance avant mon demi-ironman au Maine.»

Rappelons que la semaine dernière, victime de vertige et lourdement affecté par la chaleur suffocante, Girouard n’a pas été en mesure de maintenir son rythme qui l’assurait pourtant d’une place sur le podium après les épreuves de nage et de vélo.

«Ç’a plutôt bien été à la nage (dimanche) même si je me suis retrouvé à nager tout seul jusqu’à la fin. Pour le vélo, j’ai commis quelques erreurs qui m’ont fait perdre plus d’une minute. J’ai entre autres échappé trois fois ma bouteille d’eau et j’ai dû m’arrêter pour la récupérer chaque fois. J’ai également raté un virage», raconte-t-il.

«Pour ce qui est de la course à pied, ç’a nettement mieux été qu’à Shippagan», lance-t-il en riant.

«J’aimerais d’ailleurs en profiter pour remercier le docteur Marc Cormier. Il était présent à Shippagan et c’est lui, après m’avoir vu courir comme si j’étais complètement saoul, qui m’a conseillé d’arrêter. Moi, dans ma tête, il fallait que je termine à tout prix la course. C’est souvent comme ça dans le feu de l’action. Mais j’étais dans l’erreur. J’étais complètement au bout du rouleau et la chaleur m’a beaucoup plus affecté que je ne me l’étais imaginé», mentionne Sébastien Girouard.

Chez les dames, la Néo-Écossaise Theresa Halliday l’a emporté en 2h38min24. Elle a devancé au fil d’arrière une autre triathlète de la Nouvelle-Écosse, Madeleine Von Arx (2h52min54), ainsi que la Néo-Brunswickoise Elizabeth Seiffert (2h55min23), de Hanwell.

Isabelle Scholten (2h56min11), de Fredericton, et Bethany MacFarlane (3h07min43), de Centrale Hainesville, complètent le top-5 féminin.

Le triathlon sprint a par ailleurs été remporté par le Prince-Édouardien Ryan MacDonald en 1h06min59. Logan Reid, de Dorchester, a pris le deuxième rang en 1h13min36. La troisième marche du podium est occupée par Troy Sandwith (1h18min19), de Fredericton.

Du côté féminin, Carolyn Peppin, de Fredericton, a gagné en 1h22min50. Elle a devancé deux autres triathlètes de la capitale provinciale, Jensen Thomas (1h25min03) et Natalie Parent (1h34min10).