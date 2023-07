Parathriathlon: une troisième victoire internationale en carrière pour Kamylle Frenette

Kamylle Frenette a offert une performance plus que solide, vendredi, à l’épreuve de la Coupe du monde de paratriathlon de Long Beach, en Californie. La Dieppois a enregistré sa première victoire en 2023 et sa troisième en carrière sur la scène internationale.

Frenette, 27 ans, a triomphé en 1h09min04 dans la catégorie PTS5, soit avec plus de 12 minutes d’avance sur la Hongroise Petra Lévay, auteure d’un chrono de 1h21min54.

L’Américaine Leah Kaplan complète le podium grâce à un temps de 1h30min52.

Frenette a dominé chacune des trois disciplines avec des chronos de 11min43 dans le 750m de natation, de 34min11 pendant le 20 km de vélo et de 19mn57 dans le 5 km de course sur route.

Kamylle Frenette a remporté son troisième paratriathlon en carrière sur la scène internationale, vendredi, à Long Beach. – Gracieuseté

«C’est sûr qu’il manquait quelques filles de l’élite mondiale, mais ça reste une victoire et je suis très contente», a révélé Frenette, dimanche matin.

«C’était plaisant de nager dans l’océan, alors que ça se déroule souvent dans des lacs, signale-t-elle. Je me sens plus en contrôle dans l’eau salée. C’était un beau parcours à Long Beach, à part peut-être le vélo où nous avons dû composer avec plusieurs nids de poule.»

Frenette passera maintenant les trois prochaines semaines à la maison avant de prendre la route vers l’Europe. Elle se dirigera d’abord vers Banyoles, en Espagne, pour un camp d’entraînement d’une dizaine de jours.

«J’ai l’intention de travailler très fort au niveau du vélo, particulièrement sur le plan technique. Je dois encore me familiariser avec ma nouvelle bicyclette», confie-t-elle.

Puis, de là, Frenette et les autres membres de l’équipe nationale vont se rendre en France, plus précisément dans la Ville lumière où aura lieu le 18 août l’épreuve de Coupe du monde de Paris. Un rendez-vous d’autant plus important que le parcours sera le même qu’aux Jeux paralympiques de 2024.