Baseball senior: l’offensive de Moncton explose

Quelle belle façon de rebondir! Humiliés 7 à 1 par les Ironmen de Chatham lors du premier match d’un programme double, dimanche au parc Kiwanis, les Fisher Cats de Moncton ont sorti l’artillerie lourde dans la deuxième rencontre.

Treize coups sûrs et dix points ont permis à l’équipe de locale de savourer une victoire de 10 à 0 dans une rencontre écourtée à cinq manches en raison de la différence de points.

Le vétéran Serge Vautour a encore une fois pris les choses en mains en attaque, avec une récolte de deux simples, un double, cinq points produits, un point marqué et deux buts volés.

Le receveur John Haimowitz a pour sa part frappé trois simples, en plus de marquer quatre fois et de produire deux points.

Jackson Dekker a produit deux points avec un solide double dans la gauche.

Le partant Sam Lund a limité les Ironmen à seulement quatre simples et cinq manches de travail, en plus de réussir trois retraits au bâton.

Jeff Watkins subit le revers, lui qui a accordé 11 coups sûrs et huit points à l’adversaire.

Il va sans dire que les joueurs des Fisher Cats affichaient un large sourire après cette belle victoire.

«C’était vraiment important pour nous de revenir en force dans le deuxième match et d’aller chercher la victoire», note le troisième but, Stefan Martin.

«Après le premier match,on a décidé d’oublier la défaite rapidement. C’est le baseball. Ça ne va pas toujours dans le sens qu’on souhaiterait. Ce genre de victoire va servir d’étincelle à un peu tout le monde dans l’équipe», ajoute-t-il.

Dans le premier match, le Texan Dylan Lester a limité l’attaque des Fisher Cats à seulement trois coups sûrs et un point en sept manches de travail.

Il a de plus réussi cinq retraits sur des prises.

Le revers va au dossier de Chris Léger.

Belle victoire des Mudcats

Au niveau junior, les Mudcats du Grand Moncton ont signé une victoire de 7 à 5 sur les Royals de Fredericton, jeudi soir, au parc Kiwanis.

Nick St-Pierre a mené l’attaque des gagnants avec un circuit et deux points produits.

Olivier LeBlanc a aussi fait sa part, avec un double, trois points produits et trois points marqués.

Owen Robison a pour sa part contribué deux simples et deux points produits.

Le droitier Kevin Aubé mérite la victoire.

En six manches de travail, il a accordé neuf coups sûrs et quatre points aux Royals.

Il a également passé huit frappeurs dans la mitaine.

Logan Brennan hérite du revers.

En deux manches et deux tiers de travail, il a donné quatre points et six buts sur balles aux Mudcats.

Moncton occupe le premier rang au classement général avec un dossier de 7-4, tout juste devant les Royals (7-5).