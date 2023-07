Aigles Bleus: Jérémy Lapointe assure qu’il est plus qu’un marqueur

Un habile marqueur de 6 pieds 2 pouces et de 210 livres, ça ne court pas dans les rues et ça ne se retrouve normalement pas dans le hockey universitaire. C’est donc peu dire que d’avancer que les Aigles Bleus de l’Université de Moncton ont réalisé un grand coup en convaincant Jérémy Lapointe de porter les couleurs de l’équipe.

Parce que Lapointe, le contraire aurait d’ailleurs été surprenant, était courtisé par plusieurs formations.

S’il a opté pour le Bleu et Or, c’est que ses conversations avec le directeur général Luc Michaud et l’entraîneur-chef Derek Cormier l’ont charmé.

«C’est avec eux que j’ai eu la meilleure interaction. J’ai aussitôt senti leur passion et leur désir de gagner. J’ai aussi entendu de belles choses sur l’université et la ville», affirme l’ailier gauche de 20 ans.

La présence de plusieurs bons amis au sein du club n’a également pas nui.

Ainsi, le gardien Olivier Adam est un ami d’enfance. Adam et Jacob Dion, un autre de ses bons potes, ont d’ailleurs pris part à deux finales consécutives de la Coupe Telus avec les Cantonniers de Magog en 2018 et 2019. Rémy Anglehart, Thomas Pelletier et Charles-Édouard Drouin sont trois autres bonshommes qu’il a croisé dans l’organisation des Voltigeurs de Drummondville.

«C’est évident que ç’a joué dans ma décision. Comme je l’ai dit, j’ai eu plusieurs offres, mais celle des Aigles Bleus est celle que je préférais», révèle l’auteur de 40 buts en 2022-2023.

Lapointe insiste pour dire qu’il n’est pas qu’un marqueur.

«J’ai toujours marqué plein de buts, plus jeune, mais dans le M18, parce que nous avions tellement une bonne équipe, mon rôle était différent. Ce n’est que lors des deux dernières saisons à Drummondville qu’on m’a confié de nouveau un rôle offensif. Mais je peux également aider mon club de bien des façons. D’ailleurs, mon joueur préféré dans la LNH est Anze Kopitar», indique-t-il.

S’il ne compare aucunement son talent à Kopitar, Lapointe croit toutefois que sa contribution peut être très diversifiée au sein d’une équipe.

«En raison de mon gros gabarit, je ne crains pas de me servir de mes épaules dans les coins de patinoire. J’aime aussi m’installer près du filet pour déranger le gardien.»

D’autre part, Jérémy Lapointe n’hésite pas un instant à admettre que le scénario pourrait changer d’ici les prochaines semaines.

«Je n’ai jamais caché que j’étais à la recherche d’un contrat professionnel et je le suis encore. C’est justement pourquoi j’ai seulement signé ma lettre d’intention avec le Bleu et Or la semaine dernière. Ça faisait déjà pas mal longtemps que les Aigles Bleus étaient mon choix, mais je voulais d’abord voir ce qui se passait sur le plan professionnel. Toutefois, même si j’ai reçu quelques offres intéressantes, il n’y avait rien pour me convaincre d’abandonner l’idée de rejoindre les Aigles Bleus», soutient Lapointe.

Ce que Lapointe recherche au niveau professionnel, c’est au moins un contrat à temps plein dans la Ligue américaine. Bien sûr, il ne cracherait pas sur un contrat à deux volets (LNH-LAH), mais il ne veut rien savoir d’aller jouer dans la Ligue de la Côte-Est.

«Avec la saison que je viens de connaître à Drummondville, j’ai des attentes vis-à-vis de ce que je recherche pour aller jouer professionnel. Si je ne peux pas avoir au moins un contrat de la Ligue américaine, je préfère aller jouer universitaire», argue le hockeyeur d’Acton Vale.

En bref… Comme Mika Cyr endosse déjà le numéro 24 avec les Aigles Bleus, Jérémy Lapointe devra donc se trouver un nouveau numéro… Lapointe a également excellé au baseball et au soccer plus jeune. Il a même évolué dans le plus haut niveau provincial dans son groupe d’âge dans les deux sports. Mais le sport, outre le hockey, où il brille vraiment est le golf. Son handicap est d’ailleurs de zéro, ce qui veut dire qu’il joue la normale… Son parrain du côté maternel, Alexandre Touchette a disputé cinq saisons dans la LHJMQ avec les Olympiques de Gatineau et les Foreurs de Val-d’Or…