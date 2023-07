Hockey universitaire: les marqueurs francophones sont une denrée rare

Les marqueurs de buts francophones sont une denrée rare dans le hockey universitaire. Déjà que les ligues professionnelles s’acharnent à leur mettre le grappin dessus, les Aigles Bleus de l’Université de Moncton, les Patriotes de l’Université du Québec à Trois-Rivières et les Gee Gees de l’Université d’Ottawa doivent inlassablement se débattre comme des diables dans l’eau bénite pour les attirer dans leur giron.

Et depuis le tournant du nouveau millénaire, la tâche s’en trouve encore plus difficile puisque certaines universités anglophones font elles aussi de l’œil aux buteurs certifiés dans la langue de Molière.

À titre d’exemple, les Varsity Reds de UNB ont convaincu Philippe Halley, Nicolas Guay et Simon Pinard de joindre leurs rangs dans les 10 dernières années.

Pourtant, à une certaine époque, il était plutôt commun de voir débarquer des francs-tireurs de renom au sein du Bleu et Or.

De 1978 à 1985, soit en l’espace de huit années, neuf anciens attaquants de la LHJMQ revendiquant au moins une saison d’au moins 40 buts, ont joint les rangs de l’institution acadienne.

Cette manne, les Aigles Bleus le doivent au travail acharné de Jean Perron, Denis Gingras et Jacques Noël, trois bonshommes qui ne comptaient pas leurs heures pour convaincre des surdoués du hockey junior majeur à venir étudier à l’U de M.

Il faut aussi préciser que les deux conquêtes consécutives du titre national, en 1980 et 1981, n’ont certainement pas nui au travail de recrutement.

Le Sherbrookois Denis Hallé, que l’histoire a oublié, a été le premier à tenter l’aventure acadienne en 1978.

Suivront Jean-François Boutin en 1980, Alain Grenier en 1981, Claude Vilgrain en 1983, Benoit Doucet et François Sills en 1984, puis Mike Fafard, Claude Lefebvre et Claude Gosselin en 1985.

Après un hiatus de quelques années, et une troisième conquête nationale au printemps de 1990, trois autres remplisseurs de filet sont arrivés.

Ils sont dans l’ordre Denis Leblanc en 1991, ainsi que Dominic Rhéaume et Jean-François Grégoire en 1993. Grégoire, qui cumule aujourd’hui les fonctions de directeur général et entraîneur-chef du Drakkar de Baie-Comeau, a d’ailleurs été l’un des grands leaders du quatrième et dernier sacre canadien en 1997.

Depuis, les marqueurs de renom sont devenus une denrée qui s’est sérieusement raréfiée chez les Aigles Bleus.

Au cours des 30 dernières années, Dean Ouellet en 2008, Jean-François Plante en 2014 et Maxime St-Cyr en 2018 ont été les seuls avec un tel curriculum vitae qui ont dit oui à l’U de M.

Alex-Olivier Voyer avait lui aussi dit oui en 2020, mais l’opportunité de faire le saut chez les professionnels a finalement tout fait basculer.

Le directeur général des Aigles Bleus Luc Michaud est bien placé pour en parler, lui qui a connu les deux époques.

Il était là comme joueur quand il a vu arriver le même automne de 1985 Claude Gosselin, Claude Lefebvre et Mike Fafard. L’équipe comptait aussi sur Claude Vilgrain et François Sills, arrivés les deux saisons précédentes.

«C’était vraiment une autre époque, mentionne le natif de Saint-Léonard. Dans le temps, ces gars-là ne se voyaient pas étudier ailleurs que dans une université francophone. Les choses ont beaucoup changé depuis l’arrivée des Maritimes dans la LHJMQ. Tout se passe maintenant en anglais et les francophones sont donc plus à l’aise pour aller étudier en anglais.»

«Ça fait en sorte que les universités anglophones recrutent de plus en plus chez les francophones. UNB, (Stingers) Concordia et (Red) McGill sont ceux qui viennent puiser le plus dans la francophonie. Si tu prends Nicolas Guay et Simon Pinard à UNB, nous étions aussi parmi les options de ces joueurs.»

«C’est sans oublier que les équipes professionnelles les veulent aussi. C’est assez large les endroits où les joueurs peuvent aller jouer. Il y a plusieurs chemins (Amérique du Nord et Europe) qui mènent à leur rêve de jouer dans la LNH. Nous avons justement perdu pour cette raison deux gars qui seraient devenus des grandes vedettes en Félix Robert et Alex-Olivier Voyer», souligne Michaud.

«Nous, à Moncton, nous tentons de les attirer en leur vendant l’idée que nous voulons bâtir une équipe championne. Nous voulons devenir à nouveau l’équipe qui se battait toujours pour avoir la chance de gagner le championnat canadien. Les joueurs aiment entendre ça. Ils aiment savoir que nous comptons sur eux pour faire la différence», raconte Luc Michaud.

«Mais c’est clair que c’est très difficile d’en trouver, surtout qu’il y a d’autres programmes universitaires francophones qui sont en train de se développer au Québec. Pour nous, il est plus important que jamais de développer les joueurs locaux», ajoute le d.g. des Aigles Bleus.

Embauché lundi, Jérémy Lapointe deviendra donc cet automne le 16e membre du club des 40 buts ou plus dans une saison de la LHJMQ à porter les couleurs des Aigles Bleus.

En bref… Au fil des ans, bien qu’ils n’aient jamais réussi à connaître une saison de 40 buts ou plus dans la LHJMQ, plusieurs autres excellents buteurs ont porté les couleurs des Aigles Bleus. Parmi les plus connus, on retrouve Ronnie LeBlanc, François Bessette, Roch Bois, Dany Gauvin, Éric Galarneau et Tomas Baluch… Saviez-vous que Claude Boudreau, de Shediac, a été le premier joueur du Bleu et Or à connaître une campagne au-delà de 20 buts en 1969-1970? Boudreau, qui portait le numéro 12, en avait inscrit 23 cette saison-là… Quatre anciens joueurs des Aigles Bleus sont parvenus à atteindre le plateau des 30 buts en une saison au hockey universitaire. Le record appartient à Claude Vilgrain, auteur de 35 réussites en 1984-1985. Les trois autres sont François Bessette (31, 1979-1980), Jean-François Boutin (31, 1982-1983) et Éric Galarneau (30, 1988-1989)…