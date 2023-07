Junior A: West-Kent fait l’acquisition d’un joueur de 20 ans

Les Steamers de West-Kent ont procédé à une autre transaction, dimanche soir. Le Canado-Américain Jacob Dupont s’amène en Acadie en retour de considérations futures.

Dupont, un attaquant de 20 ans, évoluait la saison dernière pour les Raiders de Nepean, dans la Ligue junior A du centre de l’Ontario (CCHL).

En 41 duels, l’ailier droit de 5 pieds 11 pouces et 174 livres a amassé quatre buts et huit passes.

Le directeur général Justin Blackmore n’est nullement inquiet des statistiques modestes de Dupont.

«Si tu regardes ses statistiques des autres années, c’était un gars qui avait toujours de bonnes statistiques, dit-il. Avec Nepean, il n’avait pas un rôle offensif. C’est notre plan de lui donner sa chance. Nous croyons qu’il peut jouer dans le top-6 à l’attaque tout en continuant de tuer des punitions.»

«C’est également un bon leader super gentil qui va bien s’intégrer dans notre groupe», mentionne Blackmore.

Avec Dupont, les Steamers comptent maintenant sur six joueurs de 20 ans en vue de la prochaine campagne. Les cinq autres sont les défenseurs Jack Clancy et Zach Welsh, de même que les attaquants Reid Vos, Thomas Johnson et Greyson Chell. Il reste donc encore deux places pour des joueurs de dernière année.

«C’est possible que nous décidions de nous arrêter à six, comme nous pourrions en ajouter un autre ou encore d’en échanger un. Notre plan est d’avoir un club plus jeune pour notre première année.

Outre Dupont, les Steamers ont ajouté quatre autres joueurs dans les dernières semaines via le marché des transactions. Il s’agit de Reid Vos, Nolan Fowler, Thomas Hendrickson et Cam White.

Par ailleurs, Justin Blackmore et l’entraîneur-chef Olivier Filion devraient discuter de façon informelle avec quelques personnes pour combler les deux postes d’entraîneurs adjoints.

«Nous cherchons les meilleures personnes possible, gars ou fille, pour les postes. Nous voulons des personnes passionnées avec un peu d’expérience. Ce serait d’ailleurs très bien de trouver des personnes de la région», indique Blackmore.