Deux Milles de natation: Xavier LeBouthillier est l’homme à battre

Les Deux Milles de natation Denis-Sonier de Tracadie devraient, du moins en principe, couronner pour une deuxième année consécutive Xavier LeBouthillier.

LeBouthillier, 17 ans, l’avait emporté en 43min14 l’an dernier.

Zackary Murphy (44mn52), de Saint-Jean, et Inass Rachidi (45min56), d’Edmundston, accompagnaient le nageur local sur le podium.

Comme Murphy et Rachidi ne seront pas présents, le seul qui pourrait possiblement inquiéter LeBouthillier est son bon ami Maxime Kenny, quatrième l’an dernier en 50min03.

«Xavier est le favori, mais c’est mon intention de le suivre de près, confie Kenny, qui est originaire de Losier Settlement. Mon but est de terminer aux environs de 45 minutes.»

«L’avantage de Xavier c’est qu’il est très endurant sur les longues distances. Mon corps est aussi capable de le faire, mais, mentalement, mon cerveau me dit après un certain temps que ça fait mal», ajoute Kenny en ricanant.

Parmi les autres nageurs à surveiller, notons Kikpesan Ward, de la Première Nation d’Esgenoôpetitj, Alain Vautier et Simon Lanctôt, de Tracadie, Roch St-Onge et Marc Arseneau, de Bathurst, Marc Godin, de Pont-Landry, Vanessa Noël, de Sainte-Rose, et Josée Bourgeois, de Halifax. Il faudra aussi avoir à l’œil Meghan Colvin-Daley, de l’Île-du-Prince-Édouard.

Il sera également intéressant de voir comment va se comporter le gagnant de l’épreuve de 1,6 km de l’an dernier, Nathan Breau, d’Allardville, dans l’épreuve principale de la journée.

Le directeur sportif des Deux Milles Denis-Sonier, Louis-Philippe McGraw, dit s’attendre à des chronos rapides.

«Ils annoncent du beau temps et je m’attends donc à de bonnes performances. Je ne serais vraiment pas surpris que Xavier améliore le record du nouveau parcours. C’est lui-même qui l’avait battu l’an dernier.»

Notons que le record des Deux Milles appartient depuis 2001 à Justin Gionet, de Shippagan. Dans l’ancien parcours qui favorisait nettement de meilleurs chronos, Gionet avait enregistré un temps de 29min31.