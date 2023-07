Gala de boxe: Adam Gould fonce malgré la blessure de Dominic Babineau

Dans le film du même nom, Forrest Gump a dit: «la vie c’est comme une boîte de chocolats, on ne sait jamais sur quoi on va tomber».

Il y a deux semaines, Adam Gould était le plus heureux des hommes, convaincu qu’il était du succès de sa première carte de boxe qui doit être présentée le samedi 22 juillet, au Centre Kent-Nord Impérial de Richibucto, avec en vedette le héros local Dominic Babineau. La carte prévoyait quatre combats professionnels et huit duels amateurs.

Le patron des Promotions Solid Gould était même confiant d’attirer aux environs de 1400 spectateurs. C’est vous dire à quel point la vie était belle… et la boîte de chocolats bien pleine.

C’est alors que, sans prévenir, le ciel lui tombe sur la tête. Mercredi dernier, Babineau, malheureux comme les pierres, lui confirme qu’il s’est blessé à l’entraînement et qu’il ne sera pas en mesure de boxer le 22 juillet. Son médecin l’a d’ailleurs mis au repos complet pour un minimum d’un mois.

«Quand Dominic s’est blessé, tout a été bouleversé. Nous avons même un temps envisagé d’annuler le gala», affirme le Dieppois âgé de 41 ans.

«Mais après y avoir pensé un peu plus, j’ai eu le sentiment que je n’aurais probablement pas le courage de tout recommencer ensuite. Nous avons donc pris la décision d’aller de l’avant. J’ai la chance de travailler avec une belle équipe, alors nous allons tenter de présenter le meilleur gala possible», confie-t-il.

Sa première décision aura été de placer la Montréalaise Jessica Camara (10v, 4d, 2 K.O.) en finale. Bien que relativement inconnue, Camara, classé au neuvième rang mondial chez les super-légers, affrontera en finale la Mexicaine Joana Chavarria Lopez (5v, 2d, 1 K.O.).

«C’est clair que nos attentes sont moins élevées, d’autant plus que les coûts ont augmenté, concède Gould. Maintenant, nous souhaitons seulement ne pas faire un trou financier. Pour entrer dans nos frais, il nous faudrait avoir environ 500 spectateurs. Si jamais nous approchons des 1000 personnes, on pourra alors dire que c’est un grand succès.»

«Si nous arrivons à ne pas perdre trop d’argent, nous aimerions revenir à Richibucto avec cette fois-ci Dominic en finale. Nous voulons revenir ici, mais nous avons besoin du soutien des gens. Il faut d’abord éviter un trou financier, parce que je n’ai pas les reins assez solides pour prendre un autre risque», révèle Gould.

À moyen terme, Adam Gould a l’objectif de présenter de trois à quatre galas pro-am par année, de même qu’autant de galas amateurs. Déjà, si le gala de samedi ne lui vide pas trop les poches, il compte présenter une autre carte pro-am à la fin de novembre à Moncton.

Pour ceux et celles qui l’ignorent, Adam Gould est reconnu pour être en quelque sorte le Michael Buffer du Nouveau-Brunswick. Depuis 2005, Gould a été l’annonceur de plus de 300 combats de boxe professionnels. Il possède aussi une vaste expérience dans la promotion d’événements musicaux.

Étrangement, c’est une conversation amicale avec Dominic Babineau qui l’a convaincu de se lancer dans la promotion de boxe.

«Nous suivions tous les deux un cours de conduite de moto et nous avons jasé un peu de boxe. Ce n’était rien de sérieux, mais ç’a planté la graine dans ma tête. La boxe est depuis longtemps une passion. J’ai pris des notes au fil des années et je me sens prêt à organiser à mon tour des galas», raconte celui qui a porté les couleurs des Matadors de Mathieu-Martin dans les programmes de football et de basketball.

«J’ai hâte au gala de samedi, dit-il. Le but est de faire vivre aux gens présents une soirée inoubliable.»

«Même s’il a fallu diminuer notre budget de production, nous aurons le DJ Cue Two qui va mettre de l’ambiance avant le gala et entre les combats. Nous aurons aussi le bluesman Andrew Moore qui va interpréter l’hymne national avec sa guitare électrique. Andrew, c’est tout un guitariste», assure Adam Gould.

Afin de mousser encore plus l’intérêt sur la scène locale, un 5 à 7 sera par ailleurs organisé ce jeudi au Freedom Deck, situé au 9381 sur la rue Main à Richibucto. Quelques boxeurs seront présents à cet événement ouvert au public, de même que le DJ Cue Two.

En bref… Outre les huit combats amateurs, deux autres duels professionnels sont au programme ce samedi. Chez les lourds-légers, David Dee Logue (1v, 0d, 1 K.O.), de Woodstock, va affronter le nouveau venu Marco Antonio Rubio Aguilar, de Tracadie. Chez les mi-moyens, Mike Stauffer (3v, 1d, 2 K.O.), de Moncton, sera opposé à l’Ontarien Darren Fletcher (2v, 12d)… Du côté des amateurs, Josh Melvin, Maxime Viel et Faryad Azizi sont parmi les pugilistes qui seront en action…