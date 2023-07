Verra-t-on Juraj Pekarcik dans l’uniforme du Titan?

Alors que les premières conversations entre le Titan d’Acadie-Bathurst et le Slovaque annonçaient un dénouement heureux, on nage désormais en plein brouillard dans le dossier Juraj Pekarcik.

Le deuxième choix du dernier encan international vient de signer une lettre d’entente avec les Fighting Saints de Dubuque, dans le principal circuit de hockey junior aux États-Unis, la USHL. Le club américain est parvenu à obtenir la libération de Pekarcik du HC Nitra, le club slovaque pour lequel il évoluait la saison dernière en Première division.

Sur Twitter, Pekarcik a même fait savoir qu’il était excité de faire partie de l’organisation des Fighting Saints et qu’il estimait que c’était pour lui le meilleur choix pour son développement.

La nouvelle ne plaît évidemment pas à l’organisation du Titan, mais Gordie Dwyer insiste pour dire que ça ne veut pas nécessairement dire que Pekarcik brillera par son absence dans la LHJMQ cet automne.

Selon le directeur général et entraîneur-chef du Titan, c’est seulement une autre option qui s’offre au talentueux attaquant de 6 pieds 2 pouces et 183 livres que les Blues de St. Louis ont repêché en troisième ronde (76e total) plus tôt cet été. Bref, le dernier chapitre de cette histoire n’est semble pas encore complété.

Dwyer donne comme exemple le Néo-Brunswickois Liam Kilfoil qui, comme Pekarcik, avait (coïncidence) signé une entente avec ces mêmes Fighting Saints en mars. Kilfoil a depuis changé d’idée et fera donc ses débuts dans la LHJMQ avec les Mooseheads de Halifax cet automne.

«Nous tentons toujours de convaincre Pekarcik que la LCH, la LHJMQ dans ce cas-ci, est le meilleur endroit pour lui, affirme Dwyer. Nous ne sommes quand même pas une ligue de tout nu. La LHJMQ vient de gagner les quatre derniers tournois de la coupe Memorial et je peux te nommer plusieurs Européens qui ont été bien développés dans notre ligue.»

«Notre intérêt envers lui est toujours aussi grand. Comme je l’ai déjà dit, nous croyons que le Titan peut l’encadrer comme il faut afin de bien le préparer pour sa carrière professionnelle. Pekarcik est le joueur que nous avions ciblé pour le repêchage européen et il est pour nous un joueur de concession», soutient Dwyer.

Pekarcik avait retenu l’attention le printemps dernier en récoltant 10 points (3-7) en sept parties au Championnat mondial des moins de 18 ans.

Heureusement pour le Titan, le dossier du gardien franco-belge Antoine Keller est nettement moins compliqué.

Le portier de 19 ans, que le Titan a choisi en deuxième ronde (62e) pendant le même encan international, a déjà paraphé son nom sur un contrat. Notons que Keller a lui aussi été repêché cet été par une équipe de la LNH. Les Capitals de Washington en ont fait leur sélection de septième tour (206e au total).

En bref… D’autres agents libres pourraient être confirmés au camp du Titan dans les prochains jours… Les Fighting Saints de Dubuque semblent avoir un malin plaisir à faire de l’œil aux joueurs que les équipes de la LHJMQ courtisent également. Outre Pekarcik (Acadie-Bathurst) et Kilfoil (Halifax), les Fighting Saints ont aussi dans leurs rangs l’Américain Gavin Cornforth, que les Wildcats de Moncton étaient un temps confiants de voir débarquer au Centre Avenir. Cornforth n’a jamais été aussi éloigné de Moncton puisqu’il a aussi fait savoir qu’il allait se joindre au programme des Eagles de Boston College (NCAA) à compter de la saison 2024-2025…