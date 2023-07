Baseball intermédiaire: Andrew Carter continue de dominer

Si Yan Rail, malgré ses 40 ans bien comptés, est encore considéré par plusieurs comme étant le meilleur joueur de la Ligue de baseball intermédiaire de la Vallée de Miramichi, il y en a tout de même certains qui s’en rapprochent drôlement. Andrew Carter, des Cardinals de Miramichi, est l’un d’eux.

Il y a d’ailleurs plusieurs similitudes entre Rail et Carter.

Ainsi, tous les deux sont depuis plusieurs années parmi les cinq meilleurs lanceurs du circuit, en plus de figurer bon an, mal an, dans le groupe des meilleurs frappeurs.

Bref, les deux sont d’une constance inébranlable.

Carter, un colosse de 6 pieds 4 pouces et 245 livres, dispute sa troisième campagne avec les Cardinals. Il portait auparavant les couleurs des défunts Red Sox de Chaleur.

Quand il ne lance pas, Carter est normalement utilisé au premier coussin. Il lui arrive toutefois de voir de l’action au deuxième et au troisième but.

Quel est le secret d’Andrew Carter pour demeurer parmi l’élite de la ligue?

«J’adore le baseball, dit-il. J’aime être avec les gars et ça ne me dérange pas où l’entraîneur va m’utiliser et à quelle position je vais frapper. Moi, en autant que l’équipe gagne, je suis heureux. Je veux juste contribuer. Ma mère me disait toujours: ‘’Sois un leader, pas un suiveur’’.»

«Je suis également un étudiant du jeu. Je tente toujours de trouver des façons de m’améliorer, tant au monticule qu’au bâton. L’autre jour, je suis justement allé voir le match entre les Tigers de Chatham Head et les Acadiens de Caraquet pour voir jouer Yan Rail que je considère comme le meilleur joueur de la ligue. Tu apprends à regarder un tel joueur», raconte Carter.

Originaire de Charlo, Andrew Carter vient d’une famille d’athlètes. Ses deux frères aînés, Jason et Adam, se sont particulièrement illustrés dans le hockey. Adam, pour un, a évolué dans la LHJMQ avec les Olympiques de Hull (Gatineau) et le Titan d’Acadie-Bathurst. Jason, qui a 16 ans de plus qu’Andrew, a pris part à un camp d’entraînement des Saguenéens de Chicoutimi au début des années 1990.

«Mes parents ont toujours été là pour venir nous encourager, mes frères et moi, aux parties de hockey et de baseball. Jeune enfant, le hockey était mon sport numéro un. Puis, j’ai découvert le baseball à l’âge de 10 ans grâce à des amis qui jouaient déjà. Ça n’a pas pris de temps ensuite pour que je me mette à regarder des matchs des Blue Jays à la télévision. Roy Halladay est alors devenu mon lanceur préféré, et de loin. Ce n’est d’ailleurs pas pour rien si je porte le numéro 32», confie-t-il.

Avant de faire le saut dans le baseball intermédiaire, Andrew Carter a disputé trois saisons universitaires, de 2010 à 2013, avec les Owls de l’Université du Maine à Presque Isle.

Carter est évidemment un élément clé dans les succès des Cardinals, qui sont toujours invaincus en huit rencontres.

Des chiffres impressionnants quand on sait que les Cardinals comptent sur six joueurs au-delà de 40 ans et que plusieurs autres approchent de la mi-trentaine.

«Nous avons une grande équipe, croit-il. Notre succès, je crois que nous le devons à notre expérience et au fait que tous les gars sont des passionnés. Nous sommes des durs. Nous n’abandonnons jamais. Nous voulons seulement gagner.»

«Est-ce que nous pouvons disputer une saison parfaite? Je n’en sais rien. C’est impossible de toujours être parfait. Mais je crois cependant qu’il est possible de ne pas perdre. Et présentement, nous voulons gagner tous les matchs», révèle Andrew Carter.

En bref…. Sur la butte, Andrew Carter peut évidemment compter sur une balle rapide, de même que sur une glissante, une courbe, un changement de vitesse et un nouveau lancer qu’il a ajouté à son arsenal en début de saison, une balle-fronde… Carter occupait en début de semaine le quatrième rang des meilleurs frappeurs de la ligue avec une moyenne de ,538, grâce à 14 coups sûrs en 26 présences au bâton. Il présentait aussi une moyenne de puissance de ,885 et dominait la ligue pour les circuits avec deux. Au monticule, sa moyenne de points mérités se chiffrait à 2,05 et il avait remporté sa seule décision. En 13,2 manches lancées, il n’avait permis que 10 coups sûrs et deux buts sur balles… En carrière, la moyenne au bâton de Carter est de ,402, grâce à ses 103 coups sûrs en 256 apparitions au marbre. Sa moyenne sur les sentiers, elle, se situe à ,505. Comme lanceur, il revendique une moyenne de points mérités de 3,05, en plus d’avoir réussi 165 retraits au bâton en 146,2 manches de boulot… En plus de jouer au baseball, Andrew Carter est entraîneur auprès des jeunes dans trois sports différents. Il dirige ainsi une équipe de volleyball à la Campbellton Middle School, une équipe de soccer et un club de basketball M13…