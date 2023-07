NCAA à Moncton: l’organisation du tournoi prend forme

L’organisation autour du tournoi de basketball de la NCAA baptisé Atlantic Slam qui sera présenté à Moncton à l’automne commence à prendre forme.

Événements Moncton et On Ice Entertainment annoncent la création du Comité communautaire de l’Atlantic Slam.

Le tournoi se déroulera du 16 au 19 novembre au Centre Avenir.

Il mettra en vedette des puissances en basketball comme l’Université Gardner-Webb (Caroline du Nord), l’Université Weber State (Utah), l’Université Yale (Connecticut) et l’Université Colgate (New York).

Le comité sera dirigé par Norval McConnell, qui a consacré une bonne partie de sa vie à la promotion des sports dans la région de Moncton.

«Norval McConnell est un dirigeant communautaire hors pair et le basketball est au cœur de l’empreinte qu’il laisse sur sa collectivité», avance la mairesse Dawn Arnold.

«Sa passion du basketball transcende les limites du terrain, ce qui l’amène à se mettre en rapport avec des représentants de toutes les sphères de la société et à inspirer un changement pour le mieux», ajoute-t-elle.

«Sa participation à des événements internationaux organisés à Moncton lui a permis d’acquérir une connaissance approfondie des étapes à franchir pour inspirer la collectivité et pour attiser la ferveur que suscite ce tournoi.»

L’organisme Événements Moncton a été créé le 16 août 2022 par le conseil municipal.

Son mandat est d’encadrer et de promouvoir des événements sportifs, culturels et récréatifs.

Son président, Bill Whalen, se réjouit de pouvoir assister à du basketball de si haut niveau.

«Ce tout premier tournoi de la Division I de la NCAA (à être présenté à Moncton) promet d’offrir une expérience divertissante sans pareille aux fervents du basketball, aux résidents de la localité et aux visiteurs», explique-t-il.

«Sous la gouverne exemplaire de Norval McConnell, l’esprit communautaire gagnera sans aucun doute toute la ville durant ce tournoi. Tous pourront profiter du Centre Avenir et de la Place du centre-ville », poursuit celui qui était le grand manitou du récent championnat mondial de hockey junior à Moncton.

Norval McConnell parle d’un événement qui marquera l’histoire sportive de la ville de Moncton, rien de moins.

«Je suis très enthousiaste à l’idée de participer directement, avec d’autres membres de la collectivité, à l’amélioration de l’expérience offerte à tous et à toutes pendant les trois jours du pré tournoi de l’Atlantic Slam et les quatre jours du tournoi en novembre», précise-t-il.

«Je tiens à m’assurer que les participants découvriront Moncton et la région et qu’ils répandront la bonne nouvelle pour faire connaître cette ville exceptionnelle et ce grand événement!»