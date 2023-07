Des amateurs de boxe gâtés à Richibucto

L’action n’a pas manqué, samedi soir, au Centre Kent-Nord Impérial de Richibucto. Non seulement la plupart des sept combats amateurs ont été excellents, mais les trois duels professionnels, eux, ont fait oublier aux 500 spectateurs présents la chaleur écrasante qui régnait dans la bâtisse. Pour un premier gala, le promoteur Adam Gould peut dire mission accomplie.

En finale, la Montréalaise Jessica Camara (11v, 4d, 2 k.o.) a dû sortir le meilleur d’elle-même pour venir à bout de la très coriace Mexicaine Joana Chavarria Lopez (5v, 3d, 1 k.o.).

Camara, qui reprenait l’action après sa défaite surprise par arrêt de l’arbitre, en mars, devant une autre Mexicaine, Karla Ramos Zamora.

Neuvième boxeuse mondiale chez les super-plumes, Camara a essuyé plusieurs bons coups de la part de Lopez. La Montréalaise arborait d’ailleurs une belle bosse au-dessus de l’œil droit après la bagarre de six engagements.

«C’était vraiment une dure, s’est exclamée Camara en quittant le ring. Ç’a quand même bien été dans l’ensemble, d’autant plus que je voulais me reprendre après mon dernier combat. Je vais maintenant prendre une petite pause, puis je vais reprendre l’entraînement en vue d’obtenir des gros combats pour 2024.»

Son entraîneur Ian MacKillop était visiblement content de la performance de sa protégée.

«Je crois que Jessica a le potentiel pour devenir un jour championne du monde», a-t-il résumé.

Le Néo-Brunswickois pourrait d’autre part faire d’autres promotions de boxe dans un avenir plus ou moins rapproché.

«Je n’en ai probablement pas terminé avec la promotion de gala, dit-il. Actuellement, mon gymnase me tient bien occupé à Montréal, mais j’aimerais bien présenter un autre gala un jour, que ce soit à Moncton ou encore à Miramichi.»

En demi-finale, Dave Dee Logue (2v, 0d, 2 k.o.) a encore une fois épaté en galerie en venant à bout du Mexicain Marco Antonio Rubio Aguilar (0v, 1d) par arrêt de l’arbitre au troisième assaut.

Aguilar, qui habite désormais à Tracadie, s’est est quand même plutôt bien tiré pour quelqu’un qui en était à ses débuts professionnels. Bien qu’il ait réussi à atteindre Logue à quelques reprises, il a surtout démontré qu’il possédait une excellente mâchoire en encaissant plusieurs coups d’assommoir au fil du combat.

Logue, qui s’est d’abord fait une réputation comme combattant ultime, a par ailleurs fait savoir qu’il se considérait désormais comme un boxeur à plein temps.

«J’aime vraiment la boxe et c’est là-dessus que je vais me concentrer désormais. J’ai bien aimé mon combat ce soir (samedi). L’autre gars était vraiment solide, mais j’ai réussi à placer plusieurs bons coups», a révélé Logue, qui est originaire de Woodstock.

Dans le premier match professionnel de la soirée, l’Ontarien Darren Fletcher et le Néo-Brunswickois Mike Stauffer, de Moncton, n’ont pas été en mesure de faire un vainqueur au terme d’une confrontation on ne peut plus serrée. Les trois juges ont présenté des cartes identiques de 38-38

Chez les amateurs, Josh Melvin, de Woodstock, et Faryad Azizi, de Fredericton, en ont mis plein la vue dans un duel que le premier a remporté par décision partagée des juges.

Dans une autre décision partagée des juges, Claudia Maniraguha, du club F.I.S.T.S. de Moncton, a défait Serenity Grant, de Woodstock. Les deux filles ont été chaudement applaudies.

Maxime Viel, un protégé de Dominic Babineau au sein du club Don’t Blink, a démontré pourquoi il flirte déjà avec l’équipe nationale en livrant un duel hors-concours de qualité devant Jackson Fowler qui avait pourtant un avantage de 25 livres.

Un autre boxeur du club Don’t Blink, Maxime LeBlanc, s’est incliné devant le puissant Colin Hall, du club F.I.S.T.S.

Jacob Cormier, du club F.I.S.T.S. n’a fait qu’une bouchée de Bogdan Kovalchuk, Fredericton. Le potentiel de Cormier ne laisse aucun doute.

Les deux premiers combats de la soirée, chaque fois des confrontations hors-concours, ont vu dans un premier temps les jeunes William Delton et Mitchell Keeping, de Westville, en venir aux coups, alors que Jaxon Boudreau, du club Don’t Blink, et Karsen Osbourne, de Westville, ont fait les frais de l’autre duel.

En bref… Le promoteur de Solid Gould, Adam Gould, devrait en principe organiser un autre gala dès novembre à Moncton… Tout indique qu’Annie Mazerolle, présente samedi soir à Richibucto, sera en vedette lors de ce gala, de même que Dominic Babineau, qui aura eu amplement le temps de guérir de la blessure qui l’a forcé à se désister de la finale de samedi… Plusieurs visages connus de la boxe néo-Brunswickoise, samedi soir, au Centre Avenir Impérial, dont le célèbre Jacques LeBlanc. Rappelons que ce dernier, qui n’a jamais perdu par k.o., a affronté au cours de sa carrière des bonshommes tels que Richie Woodhall, Dana Rosenblatt, Vinny Pazienza, Alex Hilton et un certain Roberto Duran…