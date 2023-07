Deux Milles de natation: Xavier LeBouthillier remet ça

Une chance que Xavier LeBouthillier n’était pas au sommet de sa condition physique.

Dimanche matin, le nageur de 17 ans a complété les 3,2 kilomètres des 42e Deux Milles de natation Denis-Sonier en 43 minutes 34 secondes, soit 20 secondes plus lent que l’an dernier, où il avait aussi été couronné.

«Ça été comme je m’y attendais, soutient l’athlète de Tracadie. Je me doutais que je ne serais pas aussi rapide que l’an dernier, parce que dans les derniers mois je me suis davantage concentré sur les compétitions de quatre nages en piscine. Je savais donc que je n’étais pas à mon meilleur.»

En triomphant, LeBouthillier est devenu le 12e nageur à revendiquer au moins deux titres à Tracadie. Le meneur est évidemment Brandon Warren avec ses six sacres. Il est suivi de Raghu Venugopal, couronné quatre fois, puis Francis Sonier, Karl Babineau et André Couturier, avec trois gains chacun. LeBouthillier ferme la marche en compagnie de Donald McGrath, Roberts Desroches, Maxime Daigle, Justin Gionet, Alexandre Savoie et Marie-Pier Daigle.

Xavier LeBouthillier a par ailleurs annoncé qu’il allait porter les couleurs du club Fast de Fredericton à compter de cet automne. Il va fréquenter l’École Sainte-Anne, dans la capitale provincial. Son plan, à plus long terme, est de joindre les rangs du club de natation des Reds de l’Université du Nouveau-Brunswick.

Comme prévu, son bon ami Maxime Kenny, de Losier Settlement, a pris la deuxième place. Et comme il l’avait promis, il est parvenu à réduire l’écart avec LeBouthillier.

Le toujours souriant Maxime Kenny (à droite), deuxième au fil d’arrivée, pose avec son bon ami et vainqueur de l’épreuve Xavier LeBouthillier. – Acadie Nouvelle: Robert Lagacé

Quatrième en 2022 en 50min03, Kenny a réussi à retrancher 2min07 à son chrono, pour finalement terminer l’épreuve en 47min56.

«Je l’ai plus collé que l’année passée. J’ai toutefois trouvé ma course plus difficile. Je crois que j’ai commencé trop rapidement. Vers la fin, mes jambes ne voulaient plus suivre. Je me débattais dans l’eau», a confié le sympathique nageur de 17 ans.

Olivier Brown, de Robertville, complète le podium masculin en 48min50.

Chez les dames, Noémie Sivret, de Hanwell, a triomphé en 50min25. Âgée de seulement 13 ans, Sivret en est à un premier sacre à Tracadie.

Il y a un an, elle avait pris le quatrième échelon en 56min49, derrière Kikpesan Ward (53min30), Anika Leigh (53min54) et Vanessa Noël (56min46).

«L’an dernier, il y avait des filles avec un peu plus d’expérience devant moi, souligne Sivret pour expliquer sa victoire. Aujourd’hui, je n’avais pas vraiment de chrono en tête. Je voulais juste bien nager.»

Les deux autres places sur le podium sont occupées par Rosalie Sinclair (52min45), de Fredericton, et Taylor Renouf (56min37), de Bathurst.

Dans l’épreuve de 1,6 km, c’est le jeune nageur de 12 ans Max Gauvin, de Bathurst, qui a triomphé en exactement 25 minutes. À l’évidence, le jeune nageur sera à surveiller dans les prochaines années.

«J’ai aimé ça, a commenté Gauvin. C’était la première fois que je nageais en eau libre et ce n’est pas la même chose qu’en piscine. Je vais revenir l’année prochaine et cette fois-ci je vais faire les Deux Milles. Je visais entre 23 et 25 minutes, alors je suis pas mal content.»

Lexie-Rose Gagné, de Shippagan, a fait de même chez les filles.

«Ç’a été comme je le voulais, a mentionné l’adolescente, qui célébrait dimanche son 12e anniversaire de naissance. C’est la première fois que je participe à la course.»

En bref… Jérémi Haché, âgé de seulement 10 ans, était le plus jeune nageur parmi les 68 participants de l’événement… Raymond Gallant, âgé de 70 ans, était quant à lui le plus âgé à prendre part à l’épreuve… Xavier LeBouthillier a évidemment été le premier homme de la Péninsule acadienne, alors que la palme chez les femmes revient à la jeune de 13 ans Abiguelle Duguay, de Petite-Lamèque, auteure d’un chrono de 58min01… Le vainqueur de 2019, Alain Vautier, de Tracadie, en était à une 32e participation consécutive aux Deux Milles de natation Denis-Sonier…