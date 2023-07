Jeux Autochtones: 17 médailles pour le N.-B.

Équipe Nouveau-Brunswick a complété les Jeux Autochtones de l’Amérique du Nord présentés à Halifax avec une récolte de quatre médailles d’or, cinq d’argent et huit de bronze.

Jacob Francis, en athlétisme, s’est mérité l’un des quatre podiums d’or en remportant l’épreuve du triple saut avec un bond de 11m53.

En lutte, Ethan Chase l’a emporté dans la division masculine des moins de 52 kg.

Au tir à l’arc, Cody Chiasson s’est imposé dans l’épreuve à poulies.

Enfin, l’équipe masculine M19 de volleyball de plage a triomphé en finale face aux représentants de Terre-Neuve-et-Labrador.

Les deux grandes vedettes d’Équipe Nouveau-Brunswick à ces jeux sont toutefois les frères Mark et Jack Addison qui ont récolté deux quatre médailles chacun.

Mark, le plus jeune, a fini deuxième dans le 50m style libre et le 1500m style libre dans la division M16, en plus de ravir la troisième position dans les épreuves de 100m et 200m, toujours en style libre M16.

Pour sa part, l’aîné Jack a pris le deuxième rang au 50m dos, ainsi qu’au 1500m style libre M19. Il a de plus complété les épreuves de 200m et 400m, chaque fois en style libre, en troisième position.

En athlétisme, Breilan Levi Iabobe a terminé le concours du triple saut M16 en deuxième place.

Des médailles de bronze ont également été attribuées à Samuel Simon au saut en longueur 16, de même qu’aux nageuses Erika Metallic (200m papillon M14), Kaylee Dugas (50m brasse M14) et Harmony Isaac-Gedeon (200m dos M16).