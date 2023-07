Troy Dumville quitte la présidence de la LHM

La Ligue de hockey junior A des Maritimes (LHM) devra se trouver un nouveau président. Troy Dumville a récemment remis sa décision pour accepter un poste à temps plein comme recruteur avec les Jets de Winnipeg.

Dumville n’aura présidé la LHM que pour une seule saison, lui qui avait été embauché en juin 2022.

«J’ai beaucoup aimé mon année, affirme Dumville, mais je ne pouvais vraiment pas refuser l’offre des Jets. Ma décision est aussi d’ordre familial. Avec ma fille qui va commencer ses études à l’Université du Maine, j’avais besoin de meilleurs bénéfices médicaux.»

Ceci dit, Dumville croit que la LHM gagnerait à se trouver un meilleur administrateur qu’il ne l’était.

«J’ai aimé mon expérience, mais j’ai aussi compris que j’étais davantage un gars d’aréna. J’aime regarder les matchs pour regarder les talents. La ligue, elle, a besoin de quelqu’un qui va mettre son énergie dans les bureaux de la ligue, pas dans les arénas. Avec ce qui se passe en Colombie-Britannique (BCHL), la LHM a besoin d’un véritable administrateur avec de l’expérience», confie-t-il.

Il n’empêche que Dumville a eu le temps de travailler sur certains dossiers qui le rendent fier. L’arrivée d’une équipe à Bouctouche, entre autres, est plus que positive pour la LHM.

«La présence d’un club dans la région de West-Kent est un gros ajout pour la LHM. Cette organisation avait beaucoup de difficulté à attirer des spectateurs à South Shore», mentionne-t-il.

Dumville n’en démord d’ailleurs pas, la LHM est un circuit fortement sous-estimé. Il croit que certains parents de joueurs gagneraient à revoir leur position.

«Nous avons plusieurs belles franchises dans la LHM, à commencer par Edmundston et Summerside, signale Dumville. Nous avons aussi une ligue en santé. D’ailleurs, des joueurs de partout au pays viennent jouer ici et ils adorent ça. Malheureusement, il y a des parents dans les Maritimes qui croient que notre ligue est moins bonne qu’ailleurs, que les équipes ne possèdent pas de bons programmes et que nos entraîneurs sont moins bons. Le même phénomène se voit dans nos ligues M18.»

«Pourtant, quand tu sors des Maritimes, tu réalises assez rapidement que c’est tout le contraire. Nous avons non seulement une bonne ligue, mais aussi de bons programmes et d’excellents entraîneurs. Des parents qui avaient une mauvaise interprétation de notre hockey dans les Maritimes ont bien vu que ce n’était pas mieux aux États-Unis ou ailleurs», soutient l’homme de hockey.

Parlant d’interprétation, Dumville travaillait justement sur un projet qui lui tient toujours à cœur et qu’il souhaite voir mener à bon port.

«Je voulais créer une vitrine pour les jeunes hockeyeurs de 15 à 17 ans de l’Atlantique pour leur expliquer ce qu’est la LHM et que notre ligue devienne une option supplémentaire pour chacun d’eux. J’avais même pensé à inviter la NCAA à venir expliquer aux jeunes ce qu’il faut faire pour ne pas perdre leur éligibilité au hockey collégial américain. La vitrine pourrait aussi faire comprendre aux jeunes que les options sont plus nombreuses qu’ils ne le croient. Par exemple, un jeune comme Bradly Nadeau, qui n’était pas prêt à 16 ans pour tenter l’aventure du junior majeur à Rimouski, a pris la bonne décision de s’en aller jouer avec son frère Josh dans la BCHL. Mais il est aussi bon de savoir que chaque jeune se développe différemment», indique Dumville.

«Je souhaite rester dans l’entourage de la ligue et travailler avec le prochain président. Je ne suis pas loin, j’habite à Moncton», note-t-il.

Troy Dumville n’est également pas peu fier de dire que la LHM est devenue dans la dernière année la première ligue à faire autant de place aux femmes.

«Au cours de la dernière saison, nous avions deux entraîneures adjointes (Brittany Poitras à Grand-Sault et Briden Coen à Pictou), en plus d’Ève LeBlanc qui est une recruteuse pour les Tigres de Campbellton et qui a aussi travaillé quelques parties comme entraîneure adjointe en compagnie de son père (Charles LeBlanc) pendant la dernière saison. C’est sans oublier que la ligue a aussi quatre recruteuses, soit deux à Terre-Neuve-et-Labrador, une à Halifax et une autre au Nouveau-Brunswick. Nous sommes fiers de cette présence féminine», insiste Dumville.

Déjà au boulot avec les Jets

Bien qu’il en sera à un premier emploi à temps plein dans la LNH, Troy Dumville est déjà doté d’une vaste expérience comme recruteur.

Il a d’abord été recruteur régional pour le compte de la LNH de 2012 à 2019, puis il a aussi été à temps partiel avec les Blue Jackets de Columbus jusqu’à tout récemment.

Parmi les joueurs que Dumville aura à l’œil dans les prochains mois, on en retrouve plusieurs des Maritimes. Parmi ceux-ci, l’Acadien Justin Gendron, des Tigres de Victoriaville, le défenseur Spencer Gill et l’attaquant Quinn Kennedy, de l’Océanic de Rimouski, et le joueur de centre Gabe Smith, des Wildcats de Moncton.

«J’espère les convaincre de repêcher un peu plus dans la LHJMQ. Les Jets n’ont pas sélectionné un joueur de la LHJMQ depuis 2017», indique-t-il.

«Je suis excité de commencer ce nouveau travail. Je suis déjà en train de préparer ma saison. Je m’attends à aller voir au-delà de 200 matchs. Mon travail consistera surtout à regarder des parties de la LHJMQ, mais je vais aussi aller voir quelques matchs dans l’OHL afin de pouvoir mieux comparer le talent d’ici avec le talent ontarien», mentionne Troy Dumville.