Patrice Bergeron annonce sa retraite après 19 saisons

L’attaquant des Bruins de Boston et ancien Titan d’Acadie-Bathurst Patrice Bergeron accroche ses patins.

Le détenteur de six trophées Selke en carrière a annoncé mardi qu’il ne sera pas de retour pour une 20e saison avec la seule équipe pour laquelle il a joué dans la LNH. Le capitaine des Bruins a indiqué qu’il n’éprouvait aucun remords.

«Vers l’âge de 12 ans, un enseignant nous a demandé d’écrire sur nos rêves. Pour moi, il n’y avait aucun doute: je voulais devenir joueur de hockey professionnel, pouvait-on lire dans un communiqué des Bruins transmis en anglais et en français. Au cours des 20 dernières années, j’ai pu vivre mon rêve tous les jours. J’ai eu l’immense honneur de porter l’uniforme des Bruins et de jouer devant les meilleurs partisans au monde à Boston. S’ajoute à cela l’immense fierté d’avoir représenté le Canada dans les plus grandes compétitions internationales. J’ai tout laissé sur la glace tant sur le plan physique qu’émotionnel et le hockey m’a apporté en retour bien plus que je n’aurais pu l’imaginer.

«C’est avec le cœur gros et énormément de gratitude que j’annonce aujourd’hui ma retraite en tant que joueur de hockey professionnel», a-t-il ajouté.

Les Bruins devraient retirer le no 37 de Bergeron, et il deviendrait ainsi le 12e joueur de l’histoire de la concession à recevoir un tel honneur. Et il sera de toute évidence intronisé au Temple de la renommée du hockey dès sa première année d’admissibilité, dans trois ans.

«Patrice incarne parfaitement ce que sont les Bruins de Boston, a mentionné le président de l’équipe Cam Neely, lui-même un membre du Temple de la renommée dont le numéro a été retiré par l’organisation du Massachusetts. Il a été un coéquipier formidable et un meneur extraordinaire, qui a contribué à établir une culture axée sur l’éthique de travail, le respect et le dévouement.»

Bergeron, qui a fêté son 38e anniversaire lundi, a mené les Bruins à la conquête de la coupe Stanley en 2011 et à deux autres participations à la série finale de la Coupe Stanley. Les Bruins ont établi des records la saison dernière aux chapitres des points de classement et des victoires.

Il a cependant raté les quatre premiers matchs éliminatoires en raison d’une hernie discale, et les favoris pour remporter la coupe Stanley ont été évincés au premier tour des séries éliminatoires par les Panthers de la Floride.

Il a mentionné mardi que «même s’il s’agit d’une étape difficile, je suis pleinement conscient de mon privilège et de ma chance d’avoir eu une si belle carrière et de pouvoir choisir le moment pour me retirer du sport que j’aime tant. Ma décision n’a pas été prise à la légère. J’ai consulté ma famille et écouté mon corps si bien que je suis convaincu que c’est le bon moment pour tirer ma révérence».

Bergeron, qui a remplacé Zdeno Chara à titre de capitaine des Bruins au début de la saison 2020-21, occupe le troisième rang de l’histoire des Bruins pour les matchs joués (1294), les points (1040) et les buts (427), ainsi que le quatrième rang pour les mentions d’aide (613) en saison régulière.

Il est aussi deuxième au chapitre des matchs joués en séries avec Boston (170), troisième pour les buts (50) et les passes (78) et deuxième, à égalité avec Brad Marchand et David Krejci, pour les points (128).

«J’ai le sentiment du devoir accompli et d’avoir tout donné pour l’incroyable ville de Boston et les partisans des Bruins, a-t-il évoqué. Je n’éprouve aucun regret, que de la gratitude d’avoir pu vivre mon rêve. Je suis enthousiaste d’entamer maintenant un nouveau chapitre avec ma famille.»

Le hockeyeur de L’Ancienne-Lorette a marqué 427 buts et amassé 613 mentions d’assistance en 19 saisons – toutes avec les Bruins, qui l’avaient sélectionné au deuxième tour du repêchage de la LNH en 2003. Depuis ce temps, il s’est établi parmi les attaquants les plus complets et les plus respectés de la ligue. Bergeron a notamment gagné le trophée Selke, remis au meilleur attaquant défensif de la LNH, pour la sixième fois de sa carrière la saison dernière – un record.