Nationaux d’athlétisme: récolte de 9 à 12 médailles attendues

Après sa récolte de huit médailles en 2022, dont celle en or du quatuor féminin du relais 4x100m, le Nouveau-Brunswick devrait en principe améliorer sa récolte aux Championnats canadiens d’athlétisme qui se déroulent encore une fois à Langley, en Colombie-Britannique.

À moins de blessures, ou encore de contre-performances, nos représentants sont en bonne position pour aller chercher au moins neuf podiums. Et, sait-on jamais, avec un peu de chance ça pourrait même grimper jusqu’à 12 médailles.

Rien que dans les épreuves en fauteuil roulant, le coureur Dante Cormier et la lanceuse Christel Robichaud, tous deux du club Aetos de Moncton, devraient à eux seuls ramener à la maison pas moins de huit médailles.

Cormier figure parmi les favoris pour ses quatre courses (100m, 200m, 400m, 800m). Il est même le favori pour l’épreuve de 200m. Robichaud, pour sa part, est la favorite au poids et au javelot, en plus d’être également sur les rangs au disque.

«J’aimerais battre mes records personnels au poids et au javelot, confie Robichaud, qui prévoyait faire un peu de tourisme mercredi pour aller visiter les murales de Chilliwack. J’espère bien faire aussi au disque, bien que je n’ai pas été proche de ma marque personnelle pendant tout l’été.»

L’autre candidat plus que sérieux pour un podium est sans surprise le spécialiste du 110m haies, Craig Thorne. Le coureur de Quispamsis, déjà médaillé d’argent en 2022 à ces mêmes championnats, a des objectifs élevés.

«Je me sens très bien, affirme-t-il. Je suis en grande forme et fin prêt pour courir. C’est toujours excitant de courir contre Damian Warner, dont j’ai eu la chance d’affronter à quelques reprises dans les dernières années. Pour ce week-end, mon objectif est avant tout de continuer de construire sur ce que j’ai accompli jusqu’ici cet été en compétition et à l’entraînement.»

«Pour tout dire, je me sens assez en forme pour m’attaquer à son record personnel de 13s52. Peu importe le temps que j’accomplirai en dessous de 13s52, je serai content. Ça promet d’être une course rapide parce que les bons coureurs seront nombreux cette année», mentionne Thorne.

Outre l’Olympien Damian Warner, qui en temps normal compétitionne au décathlon, les autres coureurs à surveiller au 110m haies sont David Adeleye, Carter Birade et Grégory Michel.

L’autre sérieuse candidate pour une breloque est Georgia Bernhard au 3000m steeple M20. Si Elizabeth Vroom et Sorchia Shiu partent avec une longueur d’avance, la Néo-Brunswickoise de Saint-Jean est bien placée pour la troisième place.

Parmi les autres prétendants sérieux pour un podium, on retrouve évidemment Ryan Evans au décathlon.

Avec les absences dans le concours de Warner et Pierce LePage, qui ont décidé de se concentrer uniquement sur quelques épreuves individuelles, la voie est libre pour Philip Frank, Cole Wilson, Édouard Lavoie-Beaulieu, Félix LeBlanc, Gabriel Maillé et bien sûr Evans. À noter aussi la participation de l’Américain Jackson Walker, qui pourrait bien être le grand favori.

Il sera également intéressant de voir si Evans pourra battre le record provincial de 7040 points de Chris Robertson qui date de cinq ans.

Le décathlonien Guillaume Basque, dans l’épreuve M20, en est un autre qui pourrait surprendre (lire encadré), ainsi que le lanceur Samuel Bourque, plus particulièrement au poids.

La coureuse de longue distance Sierra Rodrigues, qui prendra part aux épreuves de 3000m et 5000m M20, est également considérée parmi les favorites, principalement au 5000m.

Athlètes M20

Jackson Banks, Saint-Jean, 100m, 200m; Francis Charles Roussel, Aetos, 100m, 200m; Guillaume Basque, Aetos, décathlon; Carys Jacobson, Saint-Jean, 100m; Sierra Rodrigues, Saint-Jean, 3000m, 5000m; Georgia Bernhard, Saint-Jean, 3000m steeplechase.

Athlètes para

Christel Robichaud, Aetos, lancer du poids classe 56, lancer du javelot classe 56, lancer du disque classe 56; Dante Cormier, Aetos, 100m classe 34, 200m classe 34, 400m classe 34, 800m classe 34.

Athlètes seniors

Timothy Brennan, 400m, 400m haies; Craig Thorne, 110m haies; Samuel Bourque, Aetos, lancer du poids, lancer du disque; Ryan Evans, décathlon; Bridget Brennan, 100m, 400m haies.

+ + +

Basque voit grand à Langley

Si le tendon d’Achille de son pied droit peut cesser de le faire trop souffrir, Guillaume Basque croit fermement en ses chances d’aller chercher une troisième place au décathlon M20.

Le Dieppois s’est blessé il y a deux semaines lors des Championnats provinciaux présentés à Saint-Jean. S’il dit avoir boité pendant plusieurs jours, les choses vont mieux depuis.

«Ça fait moins mal, mais je le sens encore, dit-il. Un temps, j’ai même eu peur de devoir annuler. Ce n’est pas une entorse, c’est davantage une blessure d’usure. C’est juste quelque chose que seul un repos à long terme pourrait corriger. Dans les dernières semaines, j’ai donc évité de courir, mais j’ai quand même pu m’entraîner aux lancers. J’ai également fait beaucoup de natation pour m’assurer de ne rien perdre au niveau cardio.»

Basque, dont les 10 épreuves seront au programme des journées vendredi et samedi, fera partie d’un concours fort relevé qui comprend, entre autres, les deux Québécois Liam Simard et Lambert Fournier, qui sont les deux grands favoris. Sinon, on y retrouve aussi Samuel Utting, Jackson King, Marc-Olivier Bérard, Mick Besko, Logan Shaver, Robert Sampson et Rain Jamison.

«Un podium, je crois. C’est atteignable», soutient-il.

«Évidemment, nous sommes nombreux à y croire. Nous sommes tous très proches. C’est lui qui parviendra à être le plus constant. Ce que j’aimerais surtout, c’est battre le record provincial M20 de 6401 points qui appartient à Chris Robertson. Actuellement, mon record personnel est de 5515 points, mais je l’ai fait sans l’épreuve du saut à la perche», mentionne Basque.