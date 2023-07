Geneviève Lalonde sera bientôt maman-athlète

Alors qu’elle n’était âgée que de 7 ans, c’est-à-dire bien avant ses participations aux Jeux de l’Acadie, Geneviève Lalonde s’est fait demander par son enseignante à l’école primaire Sainte-Bernadette d’écrire en quelques phrases ce qu’elle prévoyait, une fois adulte, accomplir dans la vie. «Aller aux Jeux olympiques et avoir des enfants», a-t-elle crayonné dans son petit cahier.

Elle aura vu juste, puisque dans un peu plus d’un mois elle accouchera d’un premier poupon. Même que ça devrait se faire à quelques jours près de ses 32 ans, qu’elle va célébrer le 5 septembre.

C’est justement la raison pour laquelle l’Acadienne est actuellement en pause sportive et qu’elle brille par son absence aux Championnats canadiens d’athlétisme qui ont lieu à Langley, en Colombie-Britannique.

Lalonde rejoindra un groupe de mamans de plus en plus grand qui continue de faire partie de l’élite mondiale de leur sport. Les mamans-athlètes, comme on aime désormais les appeler.

Parce que c’est vraiment ce que Geneviève Lalonde a l’intention d’être. Une maman-athlète. Pas question, donc, d’arrêter la compétition. Bien au contraire. Elle se voit même pratiquer le sport pendant encore plusieurs années.

«J’ai grandi en regardant aller des athlètes comme Joël Bourgeois et Patty Blanchard, qui n’ont jamais vu l’âge comme une raison d’arrêter. Comme eux, le sport est pour moi une priorité. Comme la famille est aussi une priorité», dit-elle.

«Pour toutes sortes de raisons, les gens ont la perception que la carrière sportive d’une femme se terminer une fois qu’elle a un enfant. Ça n’a rien à voir. De plus en plus de femmes sont aujourd’hui à la fois des mamans et des athlètes. Et parmi celles-ci, il y en a plusieurs qui sont parmi les meilleures au monde.»

Lalonde cite en exemple l’Africaine Faith Kipyegon, du Kenya, qui vient tout juste de battre le record du monde du mile, ou encore la joueuse de soccer américaine Alex Morgan. (Lire l’encadré pour voir une liste plus exhaustive de mamans-athlètes de haut niveau).

«Dans les pays africains, ça fait des années que les meilleures coureuses font des enfants, lance-t-elle en riant. C’est juste normal. Pour elles, c’est seulement la vie qui continue.»

«Ma co-entraîneure avec Joël, Hilary Stellingwerff, est elle aussi passée par là quand elle faisait de la compétition. Mon amie Melanie Bishop, une spécialiste du 800m, en est une autre. Combien de fois j’ai vu sa plus vieille courir ici et là sur la piste pendant que nous nous entraînions. En Acadie, Anouk Doiron est maman et elle fait toujours de la compétition. Et Sacha Hourihan, qui a maintenant trois enfants, vient de gagner un marathon. Des exemples, il y en a plein. Je n’invente rien. Les jeunes femmes qui font du sport compétitif ou récréationnel doivent tenir pour acquis que d’avoir un enfant n’est pas la fin d’une carrière», raconte-t-elle.

Pour tout dire, Geneviève Lalonde aime tellement le sport qu’elle continue, sur une base quasi quotidienne, à courir une douzaine de kilomètres par jour. Évidemment, elle trottine davantage qu’elle ne court, mais quand même.

«J’en suis à mon huitième mois et courir me fait autant de bien qu’à moi qu’à mon enfant. Bien sûr, je fais attention. Si j’ai moins le goût un matin, je passe mon tour. Mais en temps normal, je cours une douzaine de kilomètres chaque jour.»

«C’est important pour moi, bien que je tienne à avoir un enfant heureux et en bonne santé, de garder la forme. De toute façon, j’ai toujours pensé que j’allais courir toute ma vie», indique-t-elle.

Geneviève Lalonde ne s’est pas vraiment fixé de date avant de recommencer l’entraînement de façon intensive, une fois qu’elle aura mis au monde son premier enfant. Elle sait toutefois que ça va se faire progressivement.

Elle est également bien consciente qu’elle devra composer avec un corps transformé, mais encore là elle insiste pour dire qu’il s’agit d’un détail.

«Le corps des femmes n’a malheureusement pas été autant étudié que celui des hommes. Mais depuis quelques années, la science sur la récupération de la femme après un accouchement progresse constamment. C’est sûr qu’il va y avoir des changements dans mon corps, mais c’est un détail. C’est la vie. Je me souviens très bien que mon corps a changé drastiquement quand je suis passée de l’enfance à l’âge adulte. Je me suis adaptée. Et je vais à nouveau m’adapter avec mon nouveau corps», raconte-t-elle.

«Le plan est d’arriver fin prête pour faire de la compétition de haut niveau au printemps. Et si jamais je ne parviens pas à retrouver assez rapidement mon niveau le plus élevé pour obtenir ma qualification pour les Olympiques, ce n’est pas grave. Des Olympiques, il y en aura d’autres», confie-t-elle.

«Je sais aussi que ma préparation sera différente en raison de ma nouvelle situation. Mais là encore c’est un détail. Pour les Jeux olympiques de 2016, je me trouvais en Arctique et disons que ce n’est pas évident de se préparer pour les Olympiques de là-bas. J’ai finalement atteint la finale à Rio. Pour les Jeux de Tokyo, j’avais auparavant transformé complètement de vie en déménageant avec mon conjoint (John Erik Rasmussen) dans l’Ouest canadien, en changeant mon équipe d’entraîneurs et plein d’autres trucs. De plus, j’ai dû passer par la pandémie. Alors pour les Jeux de Paris, malgré l’arrivée d’un enfant, je crois bien que ce sera moins compliqué», analyse-t-elle en ricanant.

«Mais si toutes les étoiles peuvent s’aligner, je serai aux Jeux de Paris. J’aimerais beaucoup y aller parce que ça se passe dans un pays francophone. Tous les Acadiens peuvent comprendre ça», note-t-elle.

Et la Geneviève adulte, est-elle surprise que la Geneviève enfant ait pu être aussi clairvoyante quant à son avenir?

«J’étais très jeune quand j’ai fait cette prédiction. C’était naïvement la vie que je voulais. J’espère maintenant que mon enfant va avoir autant de créativité que j’en avais pendant l’enfance. Je souhaite qu’elle caresse à son tour des rêves, que ce soit dans le sport ou d’autres choses. Nous, ses parents, nous serons là pour l’accompagner», termine-t-elle.

Ces mamans-athlètes qui persévèrent

Serena Williams, Alex Morgan, Candace Parker, Lindsay Davenport, Faith Kipyegon, Kim Clijsters, Catharine Pendrel, Kerri Walsh Jennings et Mary Kom. Voilà autant de noms de femmes qui ont en commun d’être des mamans-athlètes dans leur sport respectif.

Cette liste, qui ne cesse de s’allonger, est la preuve que l’arrivée d’un bébé dans la vie de ces femmes n’a absolument pas provoqué la fin de leur carrière sportive.

Depuis des décennies, des mamans-athlètes ont continué de réaliser de grandes performances après avoir pris des pauses pour avoir un enfant (ou plusieurs).

Parmi les cas les plus extraordinaires, notons la cycliste américaine Kristin Armstrong. En 2009, après avoir remporté deux titres mondiaux, elle décide de prendre sa retraite pour fonder une famille. Une fois l’enfant mis bas, Armstrong change d’idée et reprend sa carrière pour aller gagner une médaille d’or aux Jeux olympiques de Londres en 2012 et récidiver une autre fois en 2016 aux Jeux de Rio de Janeiro.

La sprinteuse jamaïcaine Shelly-Ann Fraser-Pryce est une autre maman-athlète hors-norme qui a accompli de grands exploits sportifs après un accouchement.

Fraser-Pryce, qui est d’ailleurs considérée comme l’une des meilleures sprinteuses dans l’histoire de l’athlétisme, comptait déjà sur une feuille de route exceptionnelle avant de mettre bas en 2017.

Ainsi, elle avait déjà dans son c.v. deux médailles d’or olympiques et huit autres de la même couleur aux Championnats du monde. À son retour, elle a ajouté, tenez-vous bien, un autre titre olympique et trois podiums d’or aux Mondiaux. À 36 ans, la Jamaïcaine fait toujours partie de l’élite mondiale.

La nageuse américaine Dana Torres est un autre exemple extraordinaire qui mérite qu’on s’y attarde.

Torres, qu’on surnomme d’ailleurs l’ambassadrice des mamans olympiennes, a ainsi remporté trois médailles d’argent aux Jeux olympiques de Pékin en 2008, quelques mois après avoir accouché d’une fille. Elle est d’ailleurs la seule nageuse de l’histoire du sport américain à avoir pris part à cinq olympiades, récoltant un total de 12 médailles. Elle a aussi été la première nageuse dans l’histoire olympique à avoir pris part aux jeux au-delà de ses 40 ans.

La boxeuse indienne Mary Kom mérite également le coup d’œil, elle qui a mis la main sur cinq titres mondiaux chez les amateurs, ainsi que sur une médaille de bronze aux Jeux olympiques de Londres en 2012. Tout ça après avoir accouché de jumeaux.

Plus près de nous, outre Geneviève Lalonde, qui s’apprête à mettre bas un premier enfant, et la cycliste Catharine Pendrel, on retrouve aussi parmi les mamans-athlètes la boxeuse professionnelle Annie Mazerolle, la boxeuse amateur Mandy Bujold, la triathlète Rachel Fox, les coureuses Anouk Doiron, Shelley Doucet et Sacha Hourihan, pour ne nommer que ces dernières.