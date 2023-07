Baseball: Kevin Aubé garde le champ libre

Kevin Aubé aura l’embarras du choix en 2024.

Le lanceur âgé de 21 ans pourrait revenir dans le baseball junior pour une dernière saison.

Il pourrait également tenter de percer l’alignement des Fisher Cats de Moncton au niveau senior, à moins qu’il ne se laisse tenter par le baseball intermédiaire.

Compte tenu de son grand talent, il y a fort à parier que tout le monde va tenter de tirer la couverture de son bord.

Le principal intéressé affirme ne pas avoir encore arrêté son choix.

«Comme ils ont augmenté la limite d’âge à M22, je serai encore éligible pour revenir dans le junior l’an prochain. J’aurai donc une grosse décision à prendre durant l’hiver», explique celui qui poursuit ses études à l’Université de Moncton en kinésiologie.

«Tout va dépendre de la situation. C’est sûr que si on remporte un championnat cet été, ce serait plaisant de revenir avec les gars la saison prochaine pour aller au championnat national.»

Mais l’attrait du baseball senior, le meilleur calibre de jeu dans les Maritimes, semble très fort.

«C’est sûr que c’est beaucoup plus compétitif au niveau senior. Je suis une personne qui croit que si le niveau de compétitivité est vraiment élevé, c’est bénéfique pour le joueur», avance-t-il.

«Il va y avoir des moments difficiles, mais en montant de niveau, la compétition va augmenter, et ça, j’adore ça.»

Le jeune homme a eu droit à un petit avant-goût de ce qui pourrait l’attendre chez les Fisher Cats, alors qu’il a lancé une septième manche parfaite pour préserver une victoire de 5 à 4 sur les Royals de Fredericton, le 9 juillet dernier.

«Ça s’est vraiment bien passé. Je ne veux pas prendre tout le crédit, le receveur (l’Américain John Haimowicz) m’a beaucoup aidé», souligne Kevin Aubé.

«J’ai vraiment une bonne connexion avec lui. C’est vraiment encourageant pour l’an prochain si je décide de monter avec les Fisher Cats. J’avais quelque chose à prouver à tout le monde et tout s’est bien passé. J’ai vraiment eu du plaisir.»

La raison de son succès demeure notamment dans sa maîtrise de quatre tirs, une rapide, une courbe, une glissante et un changement de vitesse.

«J’ai arrêté de lancer la balle rapide coupée (Cutter) l’an passé. Je trouvais que c’était un peu dur sur le bras. Quand on est un lanceur partant, on doit conserver son énergie pour être capable de performer plus tard dans le match.»

Le droitier de 21 ans dit s’éclater avec les Mudcats cette saison.

Selon lui, un championnat provincial demeure une sérieuse possibilité.

«On a déjà eu beaucoup de bons moments. Je trouve qu’il y a beaucoup de leaders dans cette équipe.Je joue avec la plupart de ces gars-là depuis l’âge de 11 ou 12 ans. Tout le monde s’entend vraiment bien», assure-t-il.

«Ce qu’il y a de bien dans cette équipe, c’est que tout le monde contribue à sa façon. L’esprit d’équipe est vraiment solide.»