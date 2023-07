Lee Roy triomphe à Woodstock

Lee Roy ne court peut-être plus un 10 km sous la barre des 33 minutes, mais il est encore capable de belles performances. Samedi, le coureur de Bathurst a triomphé en 35min05 à l’épreuve annuelle de Woodstock en hommage au grand Joe McGuire.

Cette victoire de Roy survient 10 ans après sa dernière participation à l’événement qu’il avait aussi remporté en 33min12.

Pour le vétéran, il s’agit aussi d’un premier gain dans un 10 km en 2023. Notons qu’il avait pris respectivement les 5e et 2e places aux épreuves de Beresford et Saint-Isidore le mois dernier.

Roy, qui envisage de prendre part à l’épreuve de 25 km de la course en sentier de Caraquet le week-end prochain, a devancé par plus d’une minute Paul Nozicka, de Newbridge, qui a complété la course en 36min27. Jackson Culberson (38min14), de Jacksonville, a terminé en troisième position.

Le top-5 masculin comprend également Cody Jenkins (38min31) de Saint-Jean, et Steve Sarnelli (39min55), de Rusagonis.

Chez les dames, Isabelle Turner, d’Oromocto, s’est imposée en 41min04. Sara Young (43min12), de Fredericton, et l’Américaine Kayley Bell (44min57), de Caribou, l’ont suivi au fil d’arrivée.

Dans l’épreuve de 5 km, les trois premières positions sont allées à des femmes.

C’est l’Américaine Teanne Ewings, de Houlton, qui l’a emporté en 17min51. Julia Red Howell (18min20) et Emily Trites (18min38), toutes deux de Fredericton, complètent le podium.

Hannah Trites (19min01), de Fredericton, et Joanne Reynolds (19min53), de Prince William, ont également brisé la barrière des 20 minutes chez les dames.

Du côté masculin, Sébastien Godin, de Moncton, a gagné en 18min48. Il a devancé dans l’ordre l’Américain Malachi Witmer (18min52), de Linneus, et Todd Parker (18min58), d’Atholville.

Notons enfin que le 5 km de marche a été remporté par Donald Wade, de Tracadie, qui a complété l’épreuve en 44min22, soit exactement deux minutes devant la gagnante chez les dames Nancy English (46min22), de Woodstock.