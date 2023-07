Nationaux d’athlétisme: Robichaud, Cormier et Thorne se couvrent d’or

Le Nouveau-Brunswick affichait huit médailles au compteur, dont cinq en or, dimanche en fin d’après-midi, aux Championnats canadiens d’athlétisme présentés à Langley, en Colombie-Britannique.

L’homme fort de Notre Dame, Samuel Bourque, au lancer du poids senior, était toutefois toujours sur les rangs pour un podium, lui qui entrait seulement en scène en début de soirée.

L’Acadienne Christel Robichaud, même si elle souffrait de nausée depuis mardi, a néanmoins connu une fin de semaine spectaculaire en raflant deux médailles d’or et une autre d’argent dans les épreuves de lancer en fauteuil roulant F56.

Même que sa première place au lancer du javelot lui aura permis d’améliorer son propre record canadien de 18 centimètres. L’athlète de Moncton a propulsé le javelot à une distance de 12m50. Son ancienne marque, établie plus tôt ce mois-ci à Saint-Jean, était de 12m32.

Robichaud a également triomphé au lancer du poids en réalisant un jet de 6m50, à seulement 20 centimètres de son record national de 6m70.

Enfin, elle a mérité l’argent au disque avec un lancer de 16m59.

«Je suis très contente de mon record au javelot, dit-elle. J’aurais bien aimé battre aussi mon record au poids, mais j’ai au moins essayé. Je suis cependant moins satisfait de ma performance au disque.»

«En fait, j’étais également pas mal contente quand la compétition s’est terminée parce que j’ai la nausée depuis mardi soir et je n’avais vraiment pas envie d’être malade devant tout le monde», a ajouté la sympathique jeune femme en riant.

Le coureur en fauteuil roulant T-34 Dante Cormier, qui comme Robichaud fait partie du club Aetos de Moncton, a lui aussi livré la marchandise en ramenant quatre médailles à la maison, dont deux d’or.

Cormier s’est imposé dans les sprints de 100m (17s41) et de 200m (32s37), en plus de prendre la deuxième place dans les épreuves de 400m (1min04s07) et de 800m (2min19s58). Ironiquement, c’est lors de ses deux courses plus longues qu’il est parvenu à battre ses records personnels.

L’autre médaille d’or est venue du spécialiste du 110m haies Craig Thorne, de Quispamsis.

Dans une finale on ne peut plus spectaculaire, Thorne (13s59) a coiffé au fil d’arrivée l’Olympien Damian Warner (13s73) par 14 petits centièmes de seconde. David Adeleye a pris le troisième échelon en 13s98.

Le décathlonien senior Ryan Evans, de Saint-Jean, et la spécialiste du 3000m steeple M20 Georgia Bernhard, également de Saint-Jean, ont pour leur part terminé au pied du podium.

Evans a complété ses 10 épreuves avec un total de 6609 points, derrière les surprenants Jared Hendricks-Polack (6929 pts) et Max Speiser (6729 pts), respectivement médaillés d’or et de bronze, ainsi que l’un des favoris, Cole Wilson (6803 pts).

De son côté, Bernhard a raté le bronze par moins de trois secondes. Elle a rallié la distance en 10min52s58, contre 10min49s83 pour Ella Madsen.

À noter aussi la cinquième place de Sierra Rodriguez, de Saint-Jean, dans l’épreuve de 5000m M20.

Les autres top-10 d’Équipe Nouveau-Brunswick sont l’œuvre de Guillaume Basque, de Dieppe, au décathlon M20, et de Samuel Bourque au lancer du disque.

Basque a complété le concours en septième place avec un total de 5594 points. Basque, qui souffrait d’une blessure au tendon d’Achille droit, n’a même pas été en mesure de prendre part au saut à la perche.

Pour ce qui est de Bourque, il a dû se contenter du 10e rang avec un tir de 43m95 au disque. Rappelons qu’il visait un lancer de 50 mètres.