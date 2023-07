Parc Sugarloaf: beaucoup d’action au Festival Adrénaline

Ce n’est pas faute d’avoir essayé. Le Dieppois Ryden Belliveau est passé très près de remporter la descente pro-masculine en vélo de montagne, samedi, au Festival Adrénaline du parc Sugarloaf à Campbellton. Le cycliste de l’équipe Mike’s Bike Shop a terminé en 1min53s925, à seulement quatre centièmes de seconde du vainqueur Félix Allard (1min53s921), de New Richmond, en Gaspésie.

Un autre Gaspésien, Georges Fugère, de Carleton-sur-Mer, a pris la troisième place en 1min55s680.

Le Dieppois Luc Morais (1min56s548), de l’équipe Millenium Cycle and Sport, et le membre de l’équipe Vélo Bike Ski Trail, Austin Lavallée (1min57s531), de Moncton, complètent le top-5.

Dans l’épreuve féminine Sport, Ève Michaud, d’Edmundston, l’a emporté en 3min07s151.

Sophia Burry (3min09s080), de Mispec (Millenium Cycle and Sport), et Alexandra Audet (3min11s448), de Carleton-sur-Mer (Rhéal Pitre Sports), l’ont accompagné sur le podium. Laurence Arseneau (3min16s138), de Beresford (Vélo Bike Ski Trail), a pris la quatrième place.

Toujours dans la catégorie Sport, mais cette fois-ci chez les hommes, Léo Tremblay, de Sainte-Luce (Boutique Mise au Point), a gagné en 2min56s801.

Louis-Tomas Fugère (2min58s921), de Maria, a mis la main sur la médaille d’argent, alors que le bronze est allé à Francis Maltais (2min59s580), d’Atholville. Le Dieppois Martin Morais (3min00s936) a pris la quatrième position.

Dans la division novice, Adèle Hudon, de Rimouski, a triomphé chez les filles en 3min47s749. Zoé Lévesque, de Moncton (Vélo Bike Ski Trail), a terminé en deuxième position en 3min51s080. Chez les garçons, c’est Miguel Robichaud (3min09s449), de Moncton, qui l’a emporté devant Alek Hudon (3min14s720), de Rimouski.

Cross-country

La journée de dimanche, quant à elle, était consacrée à l’épreuve XCO, soit le cross-country.

Cody Cooper, de l’équipe Bikeworks de Saint-Jean, a triomphé dans la catégorie Élite A chez les hommes avec un chrono de 1h30min53s0. Le Néo-Écossais Barron Rygiel (1h31min31s4) et Colby Sirois (1h33min33s3), de Grand-Sault, l’ont accompagné sur le podium.

Chez les dames, la victoire est allée à la Québécoise Alexandra Audet, de Carleton-sur-Mer, en 1h24min37s4. La Néo-Écossaise Meghan Todd (1h25min57s8, Crazy Creek Cycling) et l’Acadienne de Beresford Laurence Arseneau (1h26min32s3, Vélo Bike Ski Trail) l’ont suivi au fil d’arrivée.

Dans la division Expert, Margot Bélanger (1h04min10s0), de Shediac, et le Prince-Édouardien Justin Hebb (1h17min14s6) l’ont emporté, alors que Rose-Marie Gallagher-Duguay (1h11min48s9), de Pabos, et Yanick Beaulieu (55min13s6), de Rivière-Verte, ont fait de même dans la division Sport C.

Du côté de la division Novice D, Jérémie Savoie, de Campbellton, a gagné en 36min41s8.

Dans la division M17, les vainqueurs ont été Sophia Burry (1h03min53, Millenium Cycle), de Mispec, et Frédéric-Vincent Arseneau (1h17min20, MFB Chaleur), de Beresford.

Dans la division M15, Marie-Pier Lizotte (40min05s2), de Saint-Basile (CVER), et Jayden Landry (31min35s2), de Dieppe (Fitworks Nextgen), ont été sacrés vainqueurs.

Dans la division M13, les Prince-Édouardiens Elin Grimmett (33min25s8, PEI High Performance) et Levi Jay (28min57s6) ont été couronnés.

Dans la division M11, la Néo-Brunswickoise Audrey Plourde (25min56s2), de Greater Lakeburn (Fitworks Nextgen), et le Néo-Écossais Noah Dewar (20min45s4), de Kentville (Valley Devo/Bank Bikes), l’ont emporté.