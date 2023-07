Ringuette: une équipe du Sud-Est couronnée en Finlande

Le Hive du Nouveau-Brunswick a réalisé un fort bel exploit, dimanche, en remportant la Coupe de ringuette Lions d’Espoo, en Finlande, dans la division M16.

Les filles, toutes originaires du Sud-Est, ont défait en finale les Blue Rings C Extra de Kerava par la marque de 8 à 2.

Alexane Donelle, quatre fois, Sophie McKenna, Milla Ferguson, Emma Bernard et Audrey Sinclair ont réussi les buts du Hive.

Bernard et Sinclair ont de plus amassé deux passes chacune.

Cali Richard a obtenu trois mentions d’aide.

Du côté des Finlandaises, seule Lina Kytölä et Inka Mäkelä ont trouvé le fond du filet.

Le préposé à l’équipement de réputation internationale, Serge LeBlanc, était présent pour encourager sa fille Mylène qui fait partie du Hive. «C’est bien la première fois que je voyage en Europe et que je ne travaille pas, a-t-il confié au journal. Je ne suis ici que comme simple spectacle pour voir jouer ma fille Mylène.» «Il était plus que temps qu’une première médaille internationale soit gagnée par quelqu’un d’autre dans la famille», a ajouté Serge LeBlanc en riant.

En ronde préliminaire, le Hive a défait les Blue Rings C Extra de Kerava 4 à 1, le Kiekko d’Espoo M16 18 à 0, le RC de Haukat 8 à 1 et le Naantalin VG-62 4 à 1. Alexane Donelle et Peyton MacDonald ont été les deux meilleures buteuses pendant le tournoi dans le camp néo-brunswickois avec respectivement 11 et huit buts.