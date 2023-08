Demi-Ironman: six Néo-Brunswickois s’illustrent à Augusta

Les triathlètes du Nouveau-Brunswick ont fait belle figure, dimanche, au Demi-Ironman d’Augusta, dans l’État du Maine. Chez les hommes, Sébastien Girouard, Yannick Dupuis, Martin Larose et Alexandre Comeau ont tous réussi à se positionner dans le top-100 du classement général, alors que Chantal Beam et Rachel Fox ont fait de même chez les dames.

Sébastien Girouard a été le plus dominant du groupe en allant cueillir une 20e place grâce à un excellent chrono de 4 heures, 14 minutes et 36 secondes.

Dans son groupe d’âge (35 à 39 ans), le triathlète de Moncton a pris la quatrième place, à moins de trois minutes du podium.

Girouard a complété le 1,9 km de nage en 15min46, les 90 km de vélo en 2h23min54 et les 21,1 km de course sur route en 1h29min32. Il n’a également sacrifié que 5min28 lors de ses deux transitions.

«Je suis satisfait, même s’il y a toujours place à l’amélioration, confie Girouard. Dans la course à pied, je n’ai pas été aussi compétitif que je l’aurais voulu. Mais après ce qui est arrivé à Shippagan (contre-performance dans la course à pied), j’ai peut-être été un brin conservateur pour m’assurer de compléter l’épreuve. Mais mon but est de parvenir à retrancher une dizaine de minutes à la course à pied.»

Girouard complétera sa saison en prenant d’abord part à l’épreuve du sprint au Triathlon de Cambridge-Narrows, le 13 août, puis il participera au Demi-Ironman de Lahti, en Finlande, le 27 août.

Le jeune Yannick Dupuis, de Notre-Dame-de-Kent, récent vainqueur du Demi-Ironman de la Péninsule acadienne, a lui aussi brillé avec une 36e place au total et une neuvième position dans son groupe d’âge (18 à 24 ans). Il a complété la course en 4h23min02.

Comme il fallait s’y attendre, Dupuis a été particulièrement dominant en natation avec une 13e place chez les hommes et le premier rang dans son groupe d’âge, grâce à un chrono de 15min29. Dupuis a de plus réalisé un temps de 2h32min05 au vélo et 1h30min10 à la course. De plus, il n’a investi que 5min19 en transition.

Martin Larose, d’Oromocto, en est un autre qui s’est illustré avec le 40e échelon chez les hommes et le septième rang dans son groupe d’âge (40 à 44 ans). Larose a complété la course en 4h24min57.

Le jeune Alexandre Comeau, de Miramichi, a de son côté complété sa course en 4h37min43, ce qui l’a positionné au 88e rang du classement général et le 15e échelon dans son groupe d’âge (18 à 24 ans).

Chez les dames, Chantal Beam, de Quispamsis, et Rachel Fox, de Lutes Mountain, ont pris respectivement les 57e et 65e places au classement général.

Beam a ramené un temps de 5h15min33, contre 5h17min58 pour Fox. Si Beam a terminé en 11e position dans son groupe d’âge (40 à 44 ans), Fox, pour sa part, a terminé au 8e rang dans son groupe (45 à 49 ans).

«J’étais en quête d’une place pour les Mondiaux de l’année prochaine, mais il n’y avait malheureusement que deux places disponibles dans mon groupe d’âge, révèle Fox. À ma défense, j’étais fatiguée et grippée en me présentant ici en raison d’une pneumonie que j’ai dû soigner il y a quelques semaines. Je n’ai juste pas été en mesure de suivre le plan de match de mon entraîneur. Dès le 20e km de vélo, je savais que je ne parviendrais pas à obtenir mon laissez-passer. C’était le mieux que je pouvais faire pour cette course. J’espère y arriver dans deux semaines à Mont-Tremblant.»

Quatre autres hommes sont par ailleurs parvenus à se hisser dans le top-200 grâce à des chronos sous la barre des cinq heures.

Il s’agit de Satish Punna (4h44min29, 124e, 6e 50-54 ans), de Moncton, Kieran Everett (4h53min05, 187e, 26e 18-24 ans), d’Aroostook, Stéphane Boudreau (4h54min36, 195e, 20e 45-49 ans), de Caraquet, et Nick Brown (4h55min05, 197e, 37e 30 à 34 ans), de Fredericton.

«J’ai réussi à me qualifier pour les Mondiaux qui auront lieu en décembre 2024 à Taupo, en Nouvelle-Zélande, s’est exclamé Punna au lendemain de sa course. Je suis vraiment excité. Ceci dit, mon chrono était un peu plus lent que ce à quoi je m’attendais. C’est quand même le meilleur que je pouvais offrir ce jour-là. C’était quand même mon troisième demi-ironman en six semaines, alors je traîne probablement un peu de fatigue.»

Stéphane Boudreau, pour sa part, était fou de joie d’avoir pu réaliser un premier demi-ironman en quatre ans.

«Ça fait du bien d’être de retour après quatre ans et surtout après mon accident, a-t-il révélé. C’est un privilège d’avoir pu compétitionner devant mes enfants. Ç’a été un moment spécial. Je me considère chanceux.»

Enfin, notons les prestations de Pierre Laporte (5h24min25), d’Oromocto, Jeannot Richard (5h24min28), de Quispamsis, et Robert Manning (5h24min43), de Saint-Jean, qui ont pris respectivement les 441e, 443e et 446e positions sur les 1171 hommes qui ont pris le départ.