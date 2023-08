Le club Bâton Atlantik sur le terrain des Beatles

Quatre athlètes du Sud-Est faisant partie du club Bâton Atlantik sont actuellement en Angleterre afin de prendre part à des compétitions internationales de bâton sportif dans les deux prochaines semaines à Liverpool, cette ville de plus d’un millénaire d’où sont nés les quatre membres du groupe mythique The Beatles.

Ainsi, Brianna Middleton, de Moncton, va compétitionner aux Mondiaux du 9 au 13 août.

De leur côté, Julie Allain, Sophie Babineau et Lucy Gray sont inscrites pour la Coupe des Nations qui se tiendra du 5 au 8 août.

Les quatre filles sont accompagnées de l’entraîneure Brenda Arsenault LeBlanc.

Middleton, âgée de 20 ans, possède déjà une vaste expérience sur la scène mondiale, elle qui en sera à une cinquième compétition internationale en carrière.

À Liverpool, elle va participer aux épreuves de 2-bâtons, 3-bâtons, X-Strut et twirl artistique dans la division élite.

«Ç’a beau ne pas être la première fois, je suis définitivement nerveuse, révèle Middleton. Je le suis toujours quand je me présente devant plein de gens pour compétitionner avec la crème de mon sport. Ceci dit, le simple fait de me concentrer sur le travail accompli pendant la dernière année à l’entraînement m’aide à me calmer les nerfs. Après tout, c’est mon travail qui m’a permis d’obtenir ma place avec les meilleurs. Je vais donc tenter de m’amuser tout en apprenant des autres compétitrices.»

En ce qui concerne ses objectifs, Brianna Middleton veut simplement faire de son mieux dans chacune de ses quatre épreuves.

«C’est une très grande compétition avec des athlètes incroyables de partout à travers le monde. C’est la raison pour laquelle je ne me fixe pas une position dans le classement. Tant que je suis fière de mes performances, c’est tout ce qui compte. Pour le reste, ce sera du bonus.»

Tout aussi expérimentée que sa bonne amie Middleton, Julie Allain, 25 ans, en sera à une troisième participation à la Coupe des Nations. Elle va prendre part aux épreuves en solo.

«Avoir la chance de représenter le Canada une troisième fois me donne beaucoup de joie, confie la jeune femme de Moncton. Malheureusement, pour des raisons personnelles, j’ai dû prendre une pause de mon sport en 2018 et ce n’est qu’en 2021 que j’ai pu reprendre l’entraînement. Depuis, j’ai pour objectif de tourner à la Coupe des Nations.»

«Ça n’a pas été facile. Une blessure à la cheville m’a même obligé à arrêter l’entraînement de décembre 2021 à mai 2022. de pratiquer en décembre 2021 jusqu’en mai 2022. Malgré tout, j’ai pu poursuivre mon rêve de représenter l’équipe du Canada à nouveau», confie-t-elle.

Allain estime par ailleurs avoir de bonnes chances de prendre part à au moins deux finales.

«Mon objectif est de prendre part à la finale de chacune de mes disciplines, mais je crois que mes chances sont meilleures dans le 3-Bâtons et le X-Strut», mentionne-t-elle.

Julie Allain confirme par ailleurs qu’elle s’apprête à vivre ses derniers instants comme athlète.

«Ce sera ma dernière compétition, lance-t-elle. C’est toutefois un sport qui a eu un effet très positif dans ma vie et j’aimerais continuer de m’impliquer comme juge au cours des prochaines années.»

Notons enfin que Sophie Babineau, 16 ans, de Grand-Digue, et Lucy Gray, 14 ans, de Moncton, vont faire équipe en duo junior. Pour les deux jeunes filles, il s’agit d’une première expérience sur la scène internationale.