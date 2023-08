Les places disponibles s’annoncent rares chez les Wildcats

Avec les récentes signatures de Julius Sumpf, Sebastian Glas, Ales Zielinksi et Caleb Desnoyers, sans oublier celle de Shawn Carrier qui ne saurait tarder, en plus de la douzaine de vétérans déjà assurée d’un poste, les places disponibles s’annoncent plutôt rares au prochain camp d’entraînement des Wildcats de Moncton.

Sur les cinq ou six postes en jeu, il faut d’abord compter sur la présence de quelques vétérans de la dernière campagne qui n’ont peut-être pas dit leur dernier mot. Ils devront batailler pour leur place avec quelques espoirs et agents libres.

Évidemment, le casse-tête pourrait devenir moins compliqué si jamais le directeur des opérations hockey Ritchie Thibeau parvient à échanger quelques bonshommes, surtout à l’attaque qui abonde en joueurs de niveau junior majeur.

En attendant, devant les buts, l’Ontarien Mavric Welk a beau être le favori pour seconder Jacob Steinman, il n’en demeure pas moins que Keegan Warren pourrait venir mêler les cartes.

En défensive, outre Zielinski, que les Chats Sauvage ont sélectionné en première ronde du récent encan international, Étienne Morin, Olivier Boutin, Oscar Plandowski et Adam Fortier-Gendron sont déjà garantis d’un poste. Et comme les chances sont bonnes pour qu’Adam Grenier et Trent Ballentyne soient les deux hommes retenus pour les postes de 6e et 7e défenseurs, il faudra que les autres soient vraiment bons pour convaincre Daniel Lacroix et ses adjoints de le garder.

Le jeune Américain Antony Pellitteri, qu’on dit déterminé à jouer dans la LHJMQ, en est un que l’équipe aura sérieusement à l’œil. Ryan Hackett en est un autre qui pourrait surprendre.

À l’attaque, en plus de Sumpf, Glas, Desnoyers et Carrier, les noms de Yoan Loshing, Vincent Collard, Preston Lounsbury, Miles Mueller, Alex Mercier et Gabe Smith sont déjà brodés sur un chandail en vue de la prochaine campagne. Et à moins d’une transaction, il y a aussi un poste de 20 ans à décider entre Connor Trenholm et Alexis Daniel.

Sinon, le vétéran Thomas Auger devra en mettre plein la vue pour se tailler un poste devant de sérieux candidats comme Devin Niles, qui un autre Américain qui semble décidé à jouer dans la LHJMQ, ainsi que Riley Sampson, Vincent Légaré, Sidney Deslauriers, Isaiah Parent et les agents libres Vincent Gasquez, William Gosselin et Joshua Penney.

En bref…

Les Wildcats devraient profiter de l’ouverture de la nouvelle période des transactions, mardi, pour annoncer l’échange impliquant le Russe de 20 ans Maxim Barbashev avec les Cataractes de Shawinigan. Les Wildcats obtiendraient en retour deux choix au repêchage…

Le parcours de Cole Bishop avec les Wildcats est terminé. L’équipe va tenter de l’échanger dans les prochains jours, mais il faut plutôt s’attendre à ce qu’il soit simplement libéré d’ici l’ouverture des camps d’entraînement…

Le camp des recrues, qui devrait compter sur de 35 à 40 joueurs, débutera le 19 août. Les vétérans, eux, se présenteront le 4 septembre. Ceci dit, quelques vétérans devraient arriver plus tôt, tels que Natan Grenier et Thomas Auger…

Les Wildcats devraient annoncer sous peu l’embauche d’un nouvel entraîneur adjoint qui aura aussi le mandat de s’occuper de la vidéo. Cette embauche fait suite au départ d’Éric Labrosse qui cumule désormais les fonctions de d.g. et d’entraîneur-chef du Blizzard de l’OCN dans le Circuit junior A du Manitoba…