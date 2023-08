Mondiaux de paranation: le bronze pour Danielle Dorris au 200m quatre nages

Danielle Dorris a entamé les Mondiaux de paranatation de belle façon, lundi, en allant chercher une médaille de bronze dans le 200m quatre-nages au Centre aquatique de Manchester, en Angleterre.

C’est la Québécoise Tess Routliffe qui l’a emporté en 2min57s77 devant l’Américaine Julia Gaffney en 3min03s07. Dorris, elle, a réussi un temps de 3min05s93.

Dorris, qui n’est âgée que de 20 ans, occupait même la tête de la course après 50m, avant de voir l’Américaine la devancer quelques mètres plus tard. C’est finalement Routliffe qui s’est emparée du premier échelon avant le virage du 150m pour ne plus jamais regarder derrière elle. Et si Dorris est parvenue à conserver la deuxième place pendant un certain temps, Gaffney l’a toutefois relégué au troisième échelon dans les derniers mètres.

La nageuse de Moncton reprend l’action dès mardi, alors qu’elle va prendre part au 100m dos.