C’est confirmé, Barbashev passe aux Cataractes

Comme prévu, les Wildcats de Moncton ont profité de l’ouverture du marché des échanges pour transiger l’attaquant russe Maxim Barbashev aux Cataractes de Shawinigan.

Accompagnés du jeune Francesco Pulice, un arrière à caractère défensif sélectionné en 12e ronde l’an dernier, les Wildcats ont ainsi pu faire l’acquisition de choix de 3e et de 8e ronde en 2024.

En 67 duels la saison dernière, Barbashev a réussi 32 buts et 33 passes pour 65 points.

À noter que les droits de Barbashev dans la LNH appartiennent aux Rangers de New York et qu’il n’est pas impossible qu’il fasse le saut chez les professionnels. Ceci dit, tout indique qu’il sera de retour pour une quatrième et dernière campagne dans la LHJMQ.

La grosse transaction de cette première journée d’activités se veut toutefois celle conclue entre les Sea Dogs de Saint-Jean et les Eagles du Cap-Breton.

Le d.g. des Eagles, Sylvain Couturier, est allé chercher l’ailier gauche de 18 ans Cole Burbidge. Il a cédé en retour un choix de première ronde en 2024, celui de l’Armada de Blainville-Boisbriand, un choix de première ronde en 2025 et une sélection de deuxième tour en 2024, celle des Saguenéens de Chicoutimi.

En 68 matchs la saison dernière, le Néo-Écossais Burbidge a amassé 50 points, dont 19 buts.

Les Eagles sont également impliqués dans le troisième troc de la journée, alors qu’ils ont envoyé l’attaquant de 20 ans Charles Boutin et le jeune attaquant de 17 ans Xavier Parent aux Olympiques de Gatineau, en retour du défenseur de 17 ans Elliot Kavanaugh, d’un choix de 3e ronde en 2025, celui des Huskies de Rouyn-Noranda, et d’une sélection de 6e tour en 2024, celle du Phoenix de Sherbrooke.