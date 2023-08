Golf: Emma LeBlanc fait tourner les têtes

Emma LeBlanc joue au golf depuis seulement deux ans, mais ses progrès sont vertigineux.

Il faut dire que la Dieppoise de 12 ans se retrouve sur le terrain pratiquement chaque jour.

Cette passion pour le golf, elle la doit en partie à son paternel.

«Mon père m’a amené à un champ de pratique il y a deux ans. J’ai tout de suite aimé ça. J’aime frapper la balle et la voir aller loin», raconte-t-elle.

«Je veux continuer de m’améliorer et voir le progrès, surtout avec mon jeu près des verts. Ça se passe bien avec mes coups de départ. Je frappe assez droit. Ça va super bien avec mes fers.»

La droitière a pris part à son premier tournoi en juin dernier et elle dit avoir eu la piqûre de la compétition.

«J’ai bien aimé mon expérience, même si c’était un peu énervant. Mon but était seulement de faire de mon mieux», précise la Dieppoise.

L’entraîneur de l’Académie de golf Louis Melanson, Jean-François Richard, se dit étonné de son progrès rapide.

«Ça fait seulement quelques années qu’elle a commencé à jouer, mais on voit qu’elle a de belles habiletés naturelles. En fait, c’est une athlète naturelle», précise-t-il.

«Cette année, on a eu la chance de travailler de façon plus soutenue avec elle, puisqu’elle faisait partie du programme sport-étude au primaire. Ce sont des jeunes de la sixième à la huitième année de la région qu’on rencontre deux fois par semaine de la fin janvier jusqu’au début juin.»

Tout ce travail a rapidement porté ses fruits, mentionne celui qui est aussi entraîneur de l’équipe de golf junior du Nouveau-Brunswick.

«On a donc commencé à peaufiner un peu plus son style et à explorer un peu plus ses possibilités. Avec une technique un peu plus raffinée et ses habiletés naturelles, on a vu récemment que ça commence à donner de beaux résultats.»

Lors de son premier tournoi en juin (à Amherst), Emma LeBlanc a joué deux rondes au-dessus de 100.

Récemment, elle a finalement brisé cette barre psychologique de 100.

Dès le lendemain, elle franchissait le cap des 90 avec un pointage de 89.

Pour son deuxième tournoi de la saison, la golfeuse dieppoise a ramené des cartes de 91 et de 97.

«On voit les résultats du travail qu’on a fait durant l’hiver. Je dirais donc qu’elle a beaucoup de potentiel», indique Jean-François Richard.

Selon lui, il est difficile de prédire quel genre de futur attend sa protégée.

«Tout va dépendre de sa motivation, de sa passion et du travail qu’elle va mettre dans son jeu. C’est elle qui va décider.»