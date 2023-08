Les 4 Chevaliers de passage au Nouveau-Brunswick

La formation de balle rapide (fastball) les 4 Chevaliers sera de passage à Haut-Madawaska, le 3 août, et à Dalhousie, le 5 août, afin de montrer toute l’étendue de son talent.

Considérée par plusieurs comme les Harlem Globetrotters du baseball, l’équipe a fait courir les foules pendant près de 40 ans, à la suite de sa création, en 1965, par Claude Potvin. Plusieurs se souviendront du nom que portait la formation à l’époque, soit les Chevaliers O’Keefe.

Ces célèbres chevaliers de la balle rapide ont sillonné tout le Québec, mais se sont également rendus jusqu’en Ontario, dans les provinces des Maritimes et aux États-Unis.

Selon Softball Québec, au sommet de leur popularité, les 4 Chevaliers O’Keefe disputaient entre 100 et 120 parties par saison et parcouraient au-delà de 30 000 kilomètres par année.

En 38 saisons, la formation de Claude Potvin qui n’alignait, rappelons-le, que quatre joueurs sur le terrain, a disputé 2680 parties et n’a subi que 62 défaites. La période de la renaissance des 4 Chevaliers a fait passer cette fiche à environ 2900 victoires et 70 défaites.

L’organisation a d’ailleurs été reconnue, en juin 2017, par le musée du Temple de la renommée du baseball à Cooperstown qui a accepté de conserver des archives de ce qu’ont accompli Claude Potvin et sa troupe au fil des ans.

Après une pause d’une dizaine d’années, l’équipe a été relancée par Renaud Lefort en 2013 pour rendre hommage à l’œuvre de Claude Potvin.

Étant le fils de René Lefort, un des membres de la formation initiale des Chevaliers O’Keefe, Renaud Lefort était déjà très familier avec le concept, lui qui a suivi l’équipe un peu partout à travers le Québec pendant une décennie.

«Il y a encore des références de l’époque et des “jokes” que l’on a gardé depuis des années. C’est de l’humour à coup sûr comme on dit. Notre but est de rassembler les familles et de leur faire découvrir ça ensemble s’ils ne l’avaient pas déjà découvert (…) Ça plaît à pas mal tout le monde», a expliqué M. Lefort.

Comme à ses débuts, les 4 Chevaliers actuels alignent quatre joueurs sur le terrain qui se mesurent à des formations locales. Ils profitent de l’occasion pour présenter l’étendue de leurs habiletés tout en ajoutant une pointe de comédie avec des costumes et des personnages qui plairont à un large public.

«On a nos trucs hors de l’ordinaire. La plupart du temps ça marche bien. Le coup de dos (une sorte d’élan renversé) est l’un des coups les plus viraux sur internet donc c’est sûr que la pression de le réussir est plus forte.»

La formation s’associe normalement aux organisations locales afin d’amasser des fonds pour une cause en particulier. Dans le cas du Haut-Madawaska, l’argent obtenu lors de la présentation de ce match servira à faire renaître un programme de balle-molle dans cette région.

La partie aura lieu dès 19h30, au terrain de balle-molle du Centre Armand Albert du quartier Saint-Hilaire. Initialement prévue le 1er juillet 2023, cette rencontre a dû être repoussée en raison des intempéries du 29 juin.

La formation du Haut-Madawaska sera composée de plusieurs joueurs de la région du Nord-Ouest.

Évidemment, à l’instar de la marque de commerce des Harlem Globetrotters, l’objectif des 4 Chevaliers est de remporter ses matchs, même si Renaud Lefort avoue que sa troupe se frotte à de bonnes équipes locales.

«On ne perd pas beaucoup et on ne veut pas perdre, car c’est la tradition des 4 Chevaliers. Mais le but est que les gens aient du plaisir et que le monde rie. On aime bien taquiner l’adversaire alors ça fait partie du spectacle. Le “show” tourne autour de ça.»

«Le gros défi que se lancent les équipes adverses n’est pas nécessairement de gagner, mais s’ils peuvent toucher à la balle et offrir une bonne opposition c’est déjà bon.»