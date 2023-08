Un bilan positif pour le NB aux Nationaux d’athlétisme

Avec huit médailles, dont cinq de couleur or, 16 top-8 et plusieurs marques personnelles, difficile de ne pas dresser un bilan positif pour le Nouveau-Brunswick aux Championnats canadiens d’athlétisme qui ont pris fin dimanche au McLeod Athletic Park de Langley, en Colombie-Britannique.

Une récolte qui, il faut bien le mentionner, s’est faite sans la contribution de la grande Geneviève Lalonde, actuellement au repos forcé en attendant la naissance prochaine d’un premier enfant. Erin Vringer, une autre vedette sur la scène nationale, brillait aussi par son absence, occupée qu’elle est avec sa saison d’athlétisme au sein de la NCAA.

Le clou de ces Championnats, du moins pour la province, aura certes été la spectaculaire médaille d’or de Chris Thorne dans la finale du 110m haies senior.

Le coureur de Quispamsis, qui a coiffé dans les derniers mètres la star mondiale du décathlon Damian Warner, en était d’ailleurs à une première médaille d’or sur la scène nationale au niveau senior.

«Je me sens incroyable, s’est exclamé Thorne quelques heures après sa victoire. C’est tellement plaisant de finalement obtenir une médaille d’or aux Nationaux devant un stade rempli à sa capacité.»

Thorne a triomphé en 13s59, contre 13s73 pour Warner. Ce dernier a mené la course jusqu’à ce que Thorne le double dans les derniers instants.

Christel Robichaud en est une autre qui peut être fière de sa prestation, d’autant plus qu’elle a brisé son propre record canadien au javelot F56 avec un jet de 12m50, soit 18 centimètres de mieux que son ancienne marque établie plus tôt en juillet.

La vedette de para athlétisme a également remporté l’épreuve du lancer du poids F56, en plus d’hériter de l’argent au lancer du disque.

«Christel continue d’améliorer sa force physique ainsi que sa technique, affirme son entraîneur Steve LeBlanc. C’est incroyable ce qui lui arrive avec le javelot. On parle d’une discipline qu’elle avait arrêté de pratiquer pendant plusieurs années parce que ça lui faisait trop souffrir aux épaules. Nous avons depuis trouvé une façon d’améliorer la force de ses épaules et nous avons travaillé sur sa technique. J’espère que ça va continuer.»

Le jeune Dante Cormier, âgé de seulement 17 ans, a lui aussi connu un excellent week-end avec deux médailles d’or (100m et 200m) et deux podiums d’argent (400m et 800m) dans les courses T-34.

Steve LeBlanc ne tarit pas d’éloges à l’endroit de son jeune surdoué.

«Dante est probablement la prochaine vedette d’athlétisme du Nouveau-Brunswick, révèle LeBlanc. Il n’y a aucune raison qui pourrait l’empêcher un jour d’aller aux Jeux paralympiques. Imaginez, il n’a que 17 ans et il est encore loin d’avoir atteint sa maturité physique. Il va également pouvoir continuer d’améliorer sa technique au cours des prochaines années.»

Dante Cormier est selon son entraîneur Steve LeBlanc l'une des prochaines vedettes au Canada dans le para athlétisme. – Gracieuseté: Fran Harris

Samuel Bourque, au lancer du poids senior (4e), Ryan Evans, au décathlon senior (4e), Georgia Bernhard, au 3000m steeple M20 (4e), Bridget Brennan, au 400m haies M20 (5e), Sierra Rodrigues, au 5000m M20 (5e) et au 3000m M20 (6e), Timothy Brennan, au 400m haies senior (7e), et Guillaume Basque, au décathlon M20 (7e) ont obtenu les autres top-8 du Nouveau-Brunswick.

Pour Steve LeBlanc, il ne fait aucun doute que le meilleur est à venir pour le Nouveau-Brunswick.

«Comme les Championnats auront lieu à Montréal l’an prochain, la distance sera moins un facteur, dit-il. Un gars comme Rémi Ouellette, en para, et le décathlonien Max Mazerolle seront sûrement avec nous dans un an.»

«Et dans la prochaine année, poursuit LeBlanc, il ne fait aucun doute que des sprinteurs comme Jackson Banks et Francis Roussel vont continuer de s’améliorer. Nous avions 13 athlètes cette année à Langley, mais nous aurons une bien plus grosse équipe en 2024 à Montréal.»