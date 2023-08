Jesse et Marek Brideau, deux frères qui rêvent de la LNH

Après Alex Chiasson et Charles-Alexis Legault, voilà que deux autres hockeyeurs nés d’un parent originaire de la Péninsule acadienne caressent le rêve de jouer un jour chez les professionnels. Il s’agit des frères jumeaux Jesse et Marek Brideau, fils de l’ex-attaquant des Alpines de Tracadie, Gérard Brideau.

Bien qu’ils aient encore du chemin à parcourir avant d’atteindre leur objectif, les deux hockeyeurs de 17 ans, qui ont grandi à Prince George, n’en cognent pas moins à la porte du junior majeur.

Déjà, l’an dernier, en tant qu’agents libres, ils ont participé au camp des recrues des Silvertips d’Everett dans la WHL.

Leur agent Johnathan Aitken, un ancien défenseur des Bruins de Boston et des Blackhawks de Chicago, tente d’ailleurs de leur trouver une invitation à un autre camp. Pour l’instant, les Silvertips, les Tigers de Medicine Hat, les Blazers de Kamloops et les Oil Kings d’Edmonton auraient manifesté leur intérêt. Les deux jeunes sont également ouverts à l’idée de venir tenter leur chance dans la LHJMQ, dans les Maritimes de préférence.

Des deux frères Brideau, qui ne sont pas des jumeaux identiques, Jesse est le plus costaud à 6 pieds 2 pouces et 185 livres. Il évolue à l’attaque.

«Je me vois comme un attaquant de puissance, affirme-t-il. J’aime utiliser mon gros gabarit pour donner des mises en échec. Je peux aussi contribuer à l’offensive. J’ai de bonnes mains.»

«Mon rêve est de jouer dans la Ligue nationale. Je sais que je n’ai pas été repêché, mais c’est juste une motivation supplémentaire pour mon frère et moi. Après tout, tout le monde emprunte son propre chemin pour réaliser son rêve», ajoute Jesse Brideau, qui est présentement de passage dans la Péninsule avec son frère pour visiter la famille.

Marek, de son côté, est un défenseur de 6 pieds et de 167 livres qui ne craint pas le jeu rude.

«J’aime frapper, concède-t-il en ricanant. Je suis aussi un défenseur qui aime se porter à l’attaque et qui aime marquer des buts. Je suis rapide dans la relance.»

Les deux frères excellent de plus dans d’autres sports. Ils sont ainsi de très bons joueurs de baseball. Si Jesse se débrouille également fort bien au basketball, Marek, lui, pratique dans ses libres l’équitation. Les deux frères sont également des fanatiques de l’entraînement, eux qui passent plusieurs heures par semaine dans le gymnase.

Récemment, ils ont annoncé qu’ils allaient porter les couleurs des Jets de Chilliwack dans la Ligue junior A de la Colombie-Britannique. À noter toutefois qu’il s’agit d’un niveau un peu plus faible que le Circuit junior de la même province (BCHL) dans lequel ont évolué les frères Nadeau, Joshua et Bradly, la saison dernière.

«Ça reste quand même un bon niveau de jeu, insiste Jesse Brideau. Nous n’avons que 17 ans et nous voulons juste continuer de progresser.»

En bref…

Gérard Brideau, qui est un agent correctionnel au pénitencier de Prince George depuis plus d’une vingtaine d’années, a joué son hockey M18 avec les Phantoms de Chaleur en compagnie de l’ancien gardien des Knights de London (OHL) et des Aigles Bleus de l’Université de Moncton Brian Basque. Il a aussi porté les couleurs des Alpines de Tracadie au niveau senior, à l’époque des trois frères McGrath, Douglas, Cédric et Donald, ainsi que les Claude Lagacé, Jean-François Boutin, Robert Landry et Luc Bourdon, le papa du regretté défenseur du même nom…

Gérard Brideau et son épouse Karrie ont également un autre fils, Jayden, un attaquant âgé de 14 ans, qui devrait en principe faire ses débuts dans le M15 AAA cet automne avec les Cougars de Prince George…

Rappelons qu’Alex Chiasson, qui a remporté la Coupe Stanley avec les Capitals de Washington en 2018, est le fils de Serge Chiasson, originaire de Saint-Simon. Legault, pour sa part, est le fils de Line Haché, de l’Île Lamèque. Il a été repêché cette année par les Hurricanes de la Caroline…