Natation: Newman bat le record du N.-B. au 100 m brasse

Zachary Newman n’a pas mis de temps à se signaler, mercredi, au Centre Pan Am Sports de Toronto. Le nageur de Bathurst a brisé la marque provinciale du 100 m brasse chez les 13-14 ans dès la ronde préliminaire.

Avec un temps de 1min10s51, Newman a amélioré de 24 centièmes l’ancienne marque d’Ethan Nestoruk (1min10s75) qui datait de 2019. L’ancien record personnel de Newman était par ailleurs de 1min12s00.

Bref, une fort belle façon pour l’Acadien de 14 ans d’entamer les Championnats canadiens qui se poursuivent jusqu’à dimanche.

Newman aura d’ailleurs l’occasion en soirée d’améliorer ce qui est désormais son propre record, puisqu’il s’est aussi qualifié pour la finale.

«Je me sentais bien ce matin et je n’ai rien tenu pour acquis en rapport à la finale. Après tout, je suis le plus jeune nageur de la compétition», a fait savoir Newman.

«Mon plan était de compléter le premier 50 m en 33 ou 34 secondes, puis de tenter de garder le même rythme pour la suite. Pour passer à la finale, c’était important pour moi de remporter ma vague et de viser un chrono sous la barre des 1min11. C’est donc mission accomplie. Je me sentais vraiment bien après la course. Je ne me sens pas plus nerveux qu’il ne faut pour ce soir. Je vais tenter d’améliorer un peu plus mon record», a ajouté le nageur du club Piranhas.

Rappelons que Newman va s’attaquer ensuite au record du 50 m brasse, vendredi. C’est la distance préférée du jeune nageur qui aspire également à briser la marque du 200 m brasse, dimanche.

Daniel Duguay, de Fredericton, a lui aussi réalisé une belle première course, mercredi matin, au 200 m papillon. Duguay s’est qualifié pour la finale B en y allant d’un temps de 2min15s03, bon pour la 15e place dans la ronde préliminaire.

Notons enfin le cinquième rang de Jesse Canney dans le 200 m style libre en paranatation S14.