Plus de 200 coureurs attendus à Caraquet en fin de semaine

Bien que la météo peut changer d’ici là, c’est possiblement une température un brin maussade qui attend les 200 coureurs (et plus) qui fouleront les sentiers du Club plein air de Caraquet, ce dimanche. Heureusement pour eux, malgré la pluie attendue vendredi et samedi, ils ne devraient pas retrouver tellement de boue sous leurs pieds grâce à la terre sablonneuse du parcours.

Et à moins d’inscriptions tardives, des nouveaux champions et des nouvelles championnes seront couronné(e)s dans les épreuves de 10 km, 25 km et 50 km de Course Caraquet.

Dans l’épreuve majeure de l’événement, Éric Girard, de Haut-Lamèque, fait pour l’instant figure de favori. Il devra toutefois se méfier de Sébastien Poirier, de Tracadie, déjà vainqueur en 2021, et du vétéran Yves Aubut, de Chandler. Louis-Philippe McGraw, de Tracadie, pourrait cependant se faufiler sur l’une des marches du podium.

Chez les dames, Sophie Arbour, de Saint-Léolin, qui a été couronnée au 25 km l’an dernier, est celle qu’on doit surveiller. Ceci dit, Nancy Béland, de Hanwell, Catherine Bujold, de Maria, et Karine Litalien, de Carleton, pourraient lui donner une belle lutte.

Dans l’épreuve de 25 km, ça devrait normalement se jouer entre Guillaume Blanchard, de Caraquet, et Pascal Langlois, de Port-Daniel. Rappelons que Blanchard est le champion en titre du 50 km.

Parmi les autres coureurs à retenir, Shaun Girouard, de Dieppe, Gaétan Chiasson et Jean LeBlanc, de Caraquet, Mario Albert, de Paquetville, et Daniel Landry, de Petit-Rocher.

Du côté féminin, Marilyne Paradis, de Petit-Rocher, sera très difficile à battre.

Au 10 km, Sébastien Lanteigne, de Caraquet, et Théo Simard, de Pointe-à-Tom, devraient logiquement se disputer les deux premières places. Amy Caissie, de Six-Roads, a quant à elle les yeux sur le titre féminin.

Concernant la météo, le directeur sportif de la course, Mathieu Fortin, indique que ça ne peut pas être pire que l’an dernier, alors que les coureurs ont dû s’exécuter sous une chaleur avoisinant les 40 degrés avec l’indice humidex.

Par ailleurs, Fortin et les autres membres du comité organisateur se félicitent encore d’avoir fait la transition de course sur route à course en sentier en 2019.

«Nous ne regrettons pas du tout, dit-il. Notre événement nous distingue parce que nous offrons quelque chose de différent. La course en sentier est un sport en plein essor et je suis surpris que nous n’en ayons pas davantage dans le Nord, parce qu’il y a plein de courses du genre dans le Sud.»

Mathieu Fortin aimerait justement que Course NB fasse un peu plus de promotion envers les courses en sentier.

«Ce que je souhaite, c’est que la course en sentier devienne une catégorie en soi. Parce que la course sur route et la course en sentier, ce sont deux sports différents. C’est comme comparer le badminton avec le tennis. Ce sont deux sports qui se ressemblent, mais qui sont tellement différents», note Fortin.

D’autre part, un changement majeur a été opéré dans les derniers mois alors que le départ et l’arrivée des parcours ont été modifiés.

«Ça va faire en sorte que les spectateurs vont avoir l’impression d’être plus au centre de l’action. Ça va mettre plus d’ambiance. Les coureurs seront désormais plus visibles et les spectateurs auront l’occasion de les voir à la fin et au début de chaque boucle», explique Mathieu Fortin.

En bref…

Les personnes intéressées à prendre part à l’une des courses ont jusqu’à minuit, ce vendredi, pour s’inscrire. À noter toutefois qu’il ne reste plus qu’une place pour l’épreuve de 25 km… Outre les courses de 10, 25 et 50 km, les autres épreuves au programme sont les distances de 5 km, 1 km et 100m… Les distances de 1 km et de 100m font partie de la Série jeunesse…