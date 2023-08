Golf: 3 Acadiens aux championnats canadiens

En 2022, aucun golfeur du Nouveau-Brunswick n’a réussi à se qualifier pour les deux rondes finales des championnats canadiens, que ce soit chez les juniors ou les amateurs.

Julien Babineau, Félix Boucher et Miguel Babineau ont donc pas mal de pain sur la planche au cours des prochaines semaines, en Ontario.

Les amateurs ont rendez-vous au terrain Pulpet Club, à Caledon, du 7 au 10 août, alors que les juniors vont se retrouver au Club de golf de North Bay, du 14 au 17 août.

Félix Boucher a bien l’intention de tirer son épingle du jeu à Caledon.

«C’est sûr que ce serait bien de gagner, mais c’est plus une belle expérience qu’autre chose. J’ai l’intention d’avoir du plaisir et de bien jouer», mentionne le joueur âgé de 21 ans.

Ce n’est pas son premier tour de piste puisqu’il a déjà participé à ce grand rendez-vous national trois fois (deux chez les juniors et un autre au niveau amateur).

«Ça ne s’était pas très bien passé. Je vais essayer de renverser ça cette année», lance celui qui poursuit ses études en kinésiologie à l’Université de Victoria en riant.

Avec un handicap de +2 (donc, une moyenne de 74), le droitier peut logiquement aspirer aux deux rondes finales.

«Je pense que mon jeu est présentement le meilleur golf de ma carrière. Je me sens en confiance en allant au championnat canadien et on va voir ce que ça donne», explique-t-il.

«Mon premier but est de me qualifier pour les deux dernières rondes, mais je sais que ça va prendre beaucoup de travail, notamment au niveau mental. À notre niveau, c’est ça qui détermine; les bons joueurs et les moins bons.»

Julien Babineau n’aura pas le temps de s’ennuyer au mois d’août puisqu’il participe aux deux tournois.

L’athlète âgé de 18 ans entend bien faire parler de lui positivement dans les deux cas.

«Dans les deux cas, je vise une place parmi les 20 meilleurs. Je serais fier avec ça», avance l’étudiant en administration à l’Université de l’Illinois à Springfield..

«Je devrai être solide mentalement. C’est ça qui m’a empêché de bien jouer récemment. À part ça, je pense avoir les atouts pour atteindre mon objectif», ajoute l’athlète âgé de 18 ans.

Miguel Babineau, lui, a rendez-vous avec les meilleurs joueurs de niveau junior à North Bay.

L’athlète âgé de 17 ans en sera à sa toute première expérience sur la scène nationale.

«Je n’ai aucune idée à quoi m’attendre. Mais j’aimerais jouer les deux rondes de la fin de semaine. Je pense que c’est un objectif réaliste», précise-t-il.

«Les coups roulés ont toujours été un obstacle pour moi. Ça va bien du tertre de départ jusqu’au vert. Mais quand j’arrive là, c’est moins évident», mentionne celui qui poursuivra ses études en administration à l’Université de Moncton en septembre.

Comme il affiche un handicap de +2, ses chances d’atteindre la phase finale de la compétition semblent excellentes.