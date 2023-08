Danielle Dorris majestueuse à Manchester

Deux médailles d’or, une d’argent et une autre de bronze. Voilà ce qu’aura été la récolte de Danielle Dorris aux Championnats mondiaux de paranatation présentés dans la dernière semaine à Manchester, en Angleterre.

À un an des Jeux paralympiques de Paris, la jeune nageuse S7 de Moncton, déjà médaillée d’or et d’argent aux Jeux de Tokyo, vient de passer un message sérieux aux autres filles à travers la planète.

Le fait saillant de sa semaine se veut évidemment sa victoire de vendredi au 50m papillon, sa spécialité. Dorris a ainsi brisé le record des Mondiaux avec un temps de 33s98. C’est moins rapide que son record mondial de 32s99 réalisé à Tokyo en 2021, mais ça demeure néanmoins un excellent temps.

«Je suis vraiment très contente de cette course, a révélé Dorris au journaliste de Natation Canada. Le plan était d’être plus rapide que lors des Mondiaux de 2022. Les derniers mètres ont très bien été et j’ai été en mesure d’accélérer et de rattraper mon long départ. De plus, mes coups de pied sous l’eau sont toujours très bons.»

Dorris a également savouré l’or au 100m dos avec un chrono de 1min33s02.

La nageuse de 20 ans, née avec seulement une partie de ses deux bras, a tiré profit d’un départ fulgurant comme c’est désormais devenu son habitude en raison de la force de ses jambes.

«C’est tellement amusant. Les 50 premiers mètres m’ont semblé incroyables, puis les 50 derniers ont fait mal. Je pouvais voir tout le monde essayer de me rattraper. Mais je me suis simplement dit: ‘’Non, je l’ai, je dois seulement tenir un peu plus longtemps’’», a confié Dorris après la course.

Concernant sa médaille d’argent au 50m style libre (33s99), il faut noter que Dorris a adopté le papillon contrairement à toutes les autres filles qui ont nagé en style libre.

«Ça s’est passé aussi bien que je pouvais l’espérer. Mon départ a été bien meilleur que dans le 50m papillon. J’ai surtout été plus rapide à la sortie des blocs. Je suis très satisfaite de ce chrono. Si j’ai décidé de nager en papillon, c’est seulement parce que je suis plus rapide ainsi qu’au style libre par deux bonnes secondes. Le papillon est le seul style qui me met en bonne position de gagner une médaille. Je sais que je peux suivre le rythme des autres filles qui font du style libre», a révélé Dorris.

Rappelons que Dorris est parvenue dès la première journée des Mondiaux à mettre la main sur une médaille de bronze au 200m quatre-nages individuel.