Nationaux de natation: deux records provinciaux pour Newman

S’il y a une chose dont Zachary Newman soit certain jusqu’au plus profond de son être, il est désormais un meilleur nageur qu’il ne l’était avant son départ pour les Championnats canadiens de Toronto.

Newman dit avoir énormément gagné en confiance dans la ville reine.

Il faut dire qu’on le serait à moins. Le jeune nageur de Bathurst a non seulement battu ses marques personnels dans les trois courses qu’il a disputées, mais il a surtout battu les records provinciaux du 50m et du 100m brasse.

«Je suis un meilleur nageur aujourd’hui, dit-il. Je suis plus confiant. J’ai maintenant la preuve que je peux compétitionner contre les meilleurs au pays. J’étais le plus jeune dans mon groupe d’âge. En fait, il n’y a que deux gars de 14 ans qui m’ont devancé dans mes courses. Ça veut donc dire que je peux possiblement croire à un podium pour l’année prochaine.»

Pour Newman, les choses ont bien débuté dès sa première épreuve, mercredi, alors qu’il a brisé la marque provinciale du 100m brasse avec un temps de 1min10s51. Il éclipsait ainsi l’ancien record de 1min10s75 qui appartenait depuis 2019 à Ethan Nestoruk.

«Ça m’a donné beaucoup d’énergie pour le reste de la semaine, dit-il. (Même si c’était des objectifs), le seul record que je croyais vraiment possible de battre c’était celui du 50m.»

Puis, vendredi, Newman a remis ça en battant la marque provinciale du 50m brasse avec un temps de 32min25, soit 16 centièmes plus rapide que les 32s41 de Louis Savoie en 2009.

Enfin, dimanche, l’Acadien de 14 ans a réalisé un temps de 2min32s26 dans la finale B, battant du même coup son record personnel de 2min33s12 établi plus tôt dans la journée pendant la ronde préliminaire. Malheureusement pour lui, il lui a manqué 23 centièmes de seconde pour égaler la marque provinciale de 2min31s89 appartenant à Jacob Gallant depuis 2017.

Maintenant au repos pour les prochaine semaines, Zachary Newman reprendra l’entraînement à la fin de septembre avec le club Piranhas. Les compétitions, elles, débuteront en novembre.

«Mes objectifs pour les prochains mois sont de briser les 32 secondes au 50m brasse et de réaliser un temps de 1min08s10 au 100m brasse. Si j’y arrive, ça va me qualifier pour les Essais olympiques en mai. Je veux aussi continuer de m’améliorer dans les épreuves quatre-nages afin de faire plus de courses aux Championnats canadiens de 2024», complète Zachary Newman.

Le Nouveau-Brunswick était représenté par trois autres nageurs aux Nationaux, soit Jesse Canney, de Durham Bridge, en paranatation S14, ainsi que Daniel Duguay et Sara McNabb, de Fredericton.