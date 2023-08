Roch Lizotte remporte le 50 km de Caraquet

Pour sa première course en sentier à vie, Roch Lizotte s’est fort bien débrouillé, dimanche matin, sur les pistes du Centre plein air de Caraquet. À sa grande surprise, le coureur de Bathurst a distancé tout le monde pour triompher en 5h28min41.

«J’ai de la difficulté à marcher ce matin (lundi), mais je suis extrêmement satisfait de ma course», s’est exclamé Lizotte au téléphone.

«Je me suis présenté ici sans vraiment de stratégie puisque c’était la première fois que je faisais une compétition en sentier. La seule chose que j’ai faite c’est de regarder les temps de l’an dernier, mais sinon je n’avais aucune attente. J’étais même intimidé au départ avec la présence de vétérans comme Éric Girard», dit-il.

Lizotte a tout de même commencé la course de façon agressive en complétant la première boucle en 29min30, puis en accélérant de façon significative pour les trois boucles suivantes en ramenant des chronos sous la barre des 27 minutes. Il s’est ainsi forgé une solide avance qui lui a permis de conserver la tête pour le reste de la course malgré une sévère baisse d’énergie à compter de la septième boucle.

«À un moment donné, mon corps tentait de me convaincre d’arrêter, confie Lizotte. Mais mon mental m’a dit de continuer. Je suis quand même allé trop vite pour commencer. Mais en bout de ligne, je crois quand même que j’aurais malgré tout fini par ralentir. La course en sentier est beaucoup plus stratégique que la course sur route. Sur la route, tu cours en ligne droite. En sentier, tu dois aussi tenir compte des pentes, des racines et ainsi de suite. Il y a aussi ton énergie que tu dois gérer», ajoute Lizotte qui dit avoir eu la piqûre de la course en sentier et qu’il compte bien répéter l’expérience.

Stéphan Sénéchal, de Kedgwick, a pris la deuxième place en 5h34min27. Le podium est complété d’Éric Girard, de Haut-Lamèque, auteur d’un temps de 5h38min41.

«Je ne me voyais pas vraiment sur le podium, souligne d’ailleurs Sénéchal au sujet de sa deuxième position. Je visais un chrono sous la barre des six heures. L’année passée, j’ai abandonné au 40e kilomètre parce que le corps ne voulait plus suivre. Et à ma première participation en 2021, j’ai réussi à terminer la course grâce à Louis-Philippe McGraw, qui agissait comme bénévole, qui n’a jamais arrêté de m’encourager à continuer.»

«Cette année, ma stratégie était de courir sous le cruise control et ç’a fonctionné. À part les deux premières boucles, où j’ai dû m’arrêter chaque fois pour aller aux toilettes, j’ai été constant dans chaque boucle. Je suis fier du résultat de cette année», ajoute le coureur de Kedgwick.

Sébastien Poirier (5h48min41), de Tracadie, a terminé au pied du podium.

Chez les dames, la victoire est allée à Catherine Bujold, de Maria. Cette dernière s’est imposée en 7h14min13. Sophie Arbour (7h46min51), de Saint-Léolin, et Karine Litalien (8h02min58), de Carleton, l’ont accompagné sur le podium.

Roch Lizotte a remporté l’épreuve de 50 km de la Course en sentier de Caraquet, dimanche. – Gracieuseté: Jérôme Luc Paulin, Isjaki Studio Catherine Bujold a triomphé chez les dames dans l’épreuve de 50 km. – Gracieuseté: Jérôme Luc Paulin, Isjaki Studio La victoire chez les hommes dans la course de 25 km est allée à Guillaume Blanchard. – Gracieuseté: Jérôme Luc Paulin, Isjaki Studio

25 km: Blanchard et Paradis couronnés

Vainqueur du 50 km en 2022, Guillaume Blanchard était évidemment vu comme le grand favori pour l’épreuve de 25 km. Le trentenaire de Caraquet n’a donc surpris personne en l’emportant en 2h21min00. Marilyne Paradis, de Petit-Rocher-Sud, a été toute aussi impressionnante chez les dames avec une victoire en 2h36min18.

«Avec l’arrivée d’un bébé récemment, mes priorités ont changé et j’ai donc consacré moins de temps à l’entraînement», révèle Blanchard pour expliquer sa présence dans le 25 km.

«Et comme j’avais déjà fait le Demi-Ironman de la Péninsule acadienne le mois dernier, je me suis dit que le 25 km était plus atteignable. Je savais que mes chances de gagner étaient bonnes», mentionne-t-il.

Blanchard dit avoir entamé sa course de façon un peu plus relaxe afin de bien doser ses énergies.

«J’ai suivi Shaun (Girouard) dans les deux premières boucles. Comme je me sentais bien, j’ai ensuite décidé d’accélérer et je n’ai plus jamais regardé derrière moi. S’il y a une chose que j’ai apprise l’année passée dans le 50 km, c’est important de bien se nourrir et de boire de l’eau régulièrement. C’est un enseignement qui a porté fruits», explique Blanchard.

Il a devancé au fil d’arrivée Gaétan Chiasson, également de Caraquet, qui a complété la distance en 2h25min32. Shaun Girouard, Dieppe, a terminé en troisième place en 2h27min11.

Chez les dames, Marilyne Paradis a vivement impressionné en l’emportant avec une avance de près de 30 minutes sur sa plus proche poursuivante.

Son chrono de 2h36min28 la plaçait même au huitième rang du classement général, à un peu moins de six minutes du top-5 masculin. Mieux encore, elle a retranché plus de 45 minutes à son chrono de 2022 qui avait été de 3h21min10.

«Après ma troisième place de l’an dernier, mon objectif était d’arriver en première ou deuxième position, et aussi de battre mon temps d’il y a un an», dit-elle.

«Les conditions étaient idéales, poursuit-elle. Le parcours était super et je suis très fière de ma course. De voir tous les coureurs dans les sentiers repousser leur limite m’inspire beaucoup. Ça me donne l’énergie nécessaire pour continuer à me dépasser. Mon entraîneur Mathieu Fortin m’aide à atteindre mes objectifs et j’ai déjà hâte à la prochaine course.»

Marielle Pitre, de Caraquet, a pris le deuxième échelon en 3h05min45. La Dieppoise Fanny Haché (3h10min29) complète le podium.

Chez les hommes, le top-5 comprend aussi Jonathan Dubé (2h30min43), d’Inkerman, et Marc Aucoin (2h30min54), de Bathurst.

Marilyne Paradis a été électrisante dans l’épreuve de 25 km avec un triomphe on ne peut plus convaincant. – Gracieuseté: Jérôme Luc Paulin, Isjaki Studio Sébastien Lanteigne l’a emporté dans la course de 10 km chez les hommes. – Gracieuseté: Jérôme Luc Paulin, Isjaki Studio Le podium féminin de la course de 10 km est composé, de gauche à droite, de la médaillée d’argent Alex-Anne Lamoureux, de la médaillée d’or Amy Caissie et de la médaillée de bronze April LeBlanc. – Gracieuseté: Jérôme Luc Paulin, Isjaki Studio

10 km: Lanteigne et Caissie l’emportent

Sébastien Lanteigne, de Caraquet, et Amy Caissie, de Six-Roads, ont remporté l’épreuve de 10km de la Course en sentier de Caraquet, dimanche.

Lanteigne a triomphé en 52 minutes, alors que Caissie s’est imposée en 58min59. À noter que les deux mêmes athlètes l’avaient emporté dans le 5 km en 2022.

Chez les hommes, Lanteigne a distancé Kévin Aubé-Doucet (54min21), de Bathurst, et Patrick Lacelle (55min48), de Moncton. À noter le quatrième échelon du jeune Frédéric Kenny (57min18), de Six-Roads.

Du côté féminin, Caissie a devancé Alex-Anne Lamoureux (1h02min10), de Bathurst, et April LeBlanc (1h09min08), d’Arichat, en Nouvelle-Écosse.

Dans l’épreuve de 5 km, la victoire est allée à Jérôme Thériault, de Paquetville, qui a terminé en 20min43.

Xavier LeBlanc (22min59) et Reuben LeBlanc (23min59), tous deux d’Arichat, l’ont accompagné sur le podium.

Mathias Boudreau (24mn07), de Caraquet, et Richard Thériault (24min13), de Paquetville, complètent le top-5.

Chez les dames, Emily Morton, de Stewiacke, en Nouvelle-Écosse, a gagné en 25min22. Elle a devancé dans l’ordre Abiguelle Duguay (25min48), de Petite-Lamèque, et Hélène Hall (26min04), de Saint-Isidore. Josée Boudreau (26min34), de Grande-Anse, et Myriam Fournier (26min37), de Paquetville, n’étaient pas loin derrière.