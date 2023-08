LHM: attention aux Timberwolves de Miramichi

Si les amateurs de hockey de la Ligue junior A des Maritimes s’attendent à voir Edmundston, Campbellton et Fredericton batailler pour le championnat de la division Nord, ils sont mieux de faire attention aux Timberwolves de Miramichi. Parce que les locataires du Centre civique sont en train de bâtir un club qui cherchera, dès le printemps prochain, à remporter un premier championnat depuis leur entrée dans le circuit au tournant du nouveau millénaire.

Les T-Wolves sont tellement décidés qu’ils ont mis tous les efforts pour ajouter des éléments de premier plan au cours des dernières semaines.

Ainsi, l’équipe a procédé samedi à une importante transaction avec les Braves de Valleyfield, de la Ligue junior AAA du Québec. Miramichi fait l’acquisition de l’attaquant de 20 ans Hugo Audette en retour d’un autre vétéran du même âge, Marc-Antoine Ducharme. En Audette, les Timberwolves mettent la main sur un bonhomme qui va figurer à coup sûr parmi l’élite de la LHM (lire autre texte).

Mais ce n’est pas tout. Trois agents libres 20 ans du Québec ont également accepté de joindre les rangs du club. Il s’agit du gardien Phil-Antoine Trépanier, du défenseur Zachary Apréa-Richard et de l’ailier droit Zacharie Charest. Les trois joueurs devraient eux aussi avoir un solide impact dans les succès de l’équipe.

«Notre priorité pour cette saison est de gagner le championnat», affirme Kory Baker, qui a récemment cédé la gérance du club à Ross Martin pour se concentrer à son poste d’entraîneur-chef.

«Sur papier, nous croyons avoir l’équipe pour y arriver si tout se met en place. Pendant les Fêtes, nous ferons les ajouts nécessaires pour aller jusqu’au bout», confie Baker, qui continuera néanmoins de donner un coup de main dans la gérance du club.

«Nous avions déjà fait un gros pas dans la bonne direction pendant la dernière saison et nous sommes déterminés à continuer le travail. Nous avons d’ailleurs mis beaucoup d’importance dans la force de caractère dans notre récent recrutement. Nous voulons donner à nos partisans un club qu’ils vont adorer», indique Baker.

«En Hugo Audette, nous croyons avoir acquis un joueur qui devrait nous donner au moins 80 points. Nous fondons de grands espoirs sur lui. Apréa-Ricard en est un autre qui devrait avoir un grand impact. C’est un défenseur qui devrait normalement terminer dans le top-5 au chapitre des points dans la ligue. Il va être aussi bon que Sam McKinney.»

«Trépanier est un gardien solide qui a joué au Québec et aux États-Unis la saison dernière. Il sera notre gardien numéro un. Et Charest devrait lui aussi être un bon producteur de points à l’attaque. Nous sommes très contents de notre recrutement. Ces gars-là vont nous aider à devenir de gros prétendants au titre», dit-il.

Les Timberwolves, qui comptent déjà sur des attaquants de premier plan comme Jérémie Duhamel et Ludovic Dufort, de même que sur des arrières efficaces tels que Max Jardine, Trevis Badcock et Shane Delaney, n’ont pas encore terminé leurs emplettes et d’autres grosses annonces seront confirmées dans les prochaines semaines.

Kory Baker ajoute par ailleurs que possiblement quatre joueurs du dernier repêchage pourraient se greffer au club dès cette saison. Ils sont le défenseur Devin Johnson, le centre Tyler Totten et l’ailier droit Ethan Simms, tous trois âgés de 18 ans, de même que l’attaquant de 17 ans Brody Paré, le deuxième joueur au total sélectionné lors du dernier encan.

Audette entend produire

Hugo Audette s’amène au Nouveau-Brunswick avec la ferme intention de marquer l’histoire des Timberwolves de Miramichi. L’attaquant de 20 ans n’hésite d’ailleurs pas à se prédire une saison de 80 à 100 points.

Il faut dire qu’Audette n’est pas le dernier venu. Même qu’à une époque pas si lointaine, il était vu comme l’un des plus beaux espoirs dans l’est du pays, avant que les blessures (et la pandémie) ne viennent ralentir son développement.

Son potentiel offensif n’en demeure pas moins indéniable, lui qui a remporté le championnat des pointeurs de la Ligue M15 AAA de première année du Québec en 2016-2017.

Ses 64 points (34-30) avec les Nationals de Montréal lui avaient d’ailleurs permis de devancer son plus proche poursuivant par une douzaine de points, un certain Justin Robidas qui vient de remporter la Coupe Memorial avec les Remparts de Québec, et qui se veut aussi un bel espoir des Hurricanes de la Caroline.

Malheureusement pour lui, des blessures l’ont limité à seulement 51 matchs dans la LHJMQ avec les Remparts de Québec et les Tigres de Victoriaville, où il n’est parvenu qu’à obtenir un maigre sept points, dont un seul but.

«Les blessures ont fait en sorte que mon développement a été considérablement ralenti donc je n’ai jamais vraiment eu la chance de jouer un rôle offensif dans la LHJMQ», confie Audette, que les Remparts avaient sélectionné en quatrième ronde en 2019.

Heureusement pour lui, la confiance en ses moyens est revenue dans la Ligue junior AAA du Québec. D’abord avec le Collège français de Longueuil, ensuite avec les Braves de Valleyfield. En 72 parties, séries éliminatoires incluses, Audette a accumulé pas moins de 115 points, dont 41 buts.

«Je ne l’ai pas eu facile dans la LHJMQ, mais ç’a plutôt bien été dans le junior AAA. Cependant, ce n’était pas vraiment mon intention de venir dans les Maritimes. À la fin de la dernière saison, j’ai demandé aux Braves de me trouver un endroit en Saskatchewan ou encore en Colombie-Britannique. Je voulais aller dans l’Ouest pour vivre une nouvelle expérience. Finalement, les Timberwolves m’ont appelé et j’ai eu un coup de cœur. Ils voulaient m’avoir pour bâtir un club champion. Je me suis alors dit: “Pourquoi pas les Maritimes?”. Je me souvenais d’avoir disputé trois parties dans les Maritimes dans la LHJMQ et j’avais trouvé ça vraiment beau», raconte Audette, qui connaît déjà très bien Ludovic Dufort.

«Mes trois objectifs pour la prochaine saison sont, premièrement, de gagner un championnat. Je tenais absolument à me retrouver dans un club qui aspire à un championnat. Ensuite, je veux attirer l’attention d’une équipe en Europe. C’est mon rêve depuis longtemps d’aller jouer professionnel là-bas. Et enfin, je veux obtenir de 80 à 100 points. Je crois que je suis capable de le faire», dit-il.

Hugo Audette, qui risque de se retrouver au sein d’une même unité en compagnie de son bon ami Dufort et de Jérémie Duhamel, se décrit davantage comme un fabricant de jeu.

«Je suis capable de marquer des buts, mais je suis avant tout reconnu comme un gars qui prépare des jeux. J’ai l’intention de faire de belles passes sur la palette à Duhamel et Dufort. Je ne suis cependant pas juste un joueur offensif. J’aime croire que je suis un joueur capable de bien jouer sur 200 pieds. L’entraîneur peut donc m’utiliser sans crainte en infériorité numérique. Et puis, même si je ne suis pas le plus gros, j’aime bloquer des lancers. Je peux donc jouer plusieurs rôles dans une équipe. Je m’en vais à Miramichi pour gagner et pour avoir du plaisir. Je vais m’arranger pour que les partisans de l’équipe m’aiment bien», ajoute Hugo Audette.

En bref…

Outre l’embauche d’un nouveau directeur général en Ross Martin, les Timberwolves ont également ajouté dans leur organigramme Patrick Yetman qui va agir à la fois comme directeur général adjoint et recruteur pour la province de Terre-Neuve-et-Labrador…

Le camp d’entraînement des Timberwolves débutera le 1er septembre au Centre civique…

Notons que Tanner Somers est le nouvel entraîneur des gardiens…

Au moins 40 joueurs, dont six joueurs invités, sont attendus pour le camp d’entraînement…

En 2022-2023, les Timberwolves ont compilé un dossier de 26 victoires, 18 défaites et huit revers en prolongation ou en fusillade, bon pour la quatrième position. Les T-Wolves ont été éliminés en six duels dès le premier tour éliminatoire par le Blizzard d’Edmundston…