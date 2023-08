Poséidon: un partenariat entre Caraquet et l’Île-de-Lamèque

Quand le Poséidon de la Péninsule acadienne soutient qu’il veut être un club péninsulaire, il ne parle pas au travers de son chapeau. Mardi matin, l’organisation du nouveau club junior B du Circuit provincial en est venu à une entente de partenariat et de commandite avec l’Île-de-Lamèque. Une association qui assure non seulement la tenue de plusieurs entraînements du Poséidon à l’aréna des Îles, mais également la présentation d’une partie préparatoire et d’un match de saison régulière.

«L’Île-de-Lamèque devient automatiquement un coéquipier, affirme le directeur général et entraîneur-chef du Poséidon, Léonce David. Nous avons réglé les derniers détails ce matin (mardi).»

Le directeur général de l’Île-de-Lamèque, Dave Brown, est évidemment excité de cette bonne nouvelle qui assure à l’aréna des Îles de présenter un nouveau produit à la population environnante.

«Cette entente démontre que le Poséidon veut vraiment être identifié comme un club de la Péninsule acadienne, révèle Brown. Et puis, la présence du Poséidon dans notre municipalité, avec la mer qui nous entoure, ça fait bien du sens. Ç’a bien de la gueule.»

Cette annonce pourrait par ailleurs connaître une suite puisque l’organisation du Poséidon est ouverte à l’idée de développer le même genre de partenariat avec une autre municipalité de la Péninsule acadienne. Tracadie, Shippagan, Néguac et Saint-Isidore sont les quatre endroits visés.

«Dix de nos 12 matchs locaux en saison régulière auront lieu au Colisée Léopold-Foulem de Caraquet et un 11 sera présenté à l’aréna des Îles, souligne Léonce David. Nous n’aurions rien contre d’en présenter un autre ailleurs dans la Péninsule. Du moins, la possibilité est là.»

Dave Brown a par ailleurs tenu à féliciter l’organisation du Poséidon pour l’arrivée de cette nouvelle formation dans la Ligue junior B du Nouveau-Brunswick.

«Après le hockey interscolaire, il y avait un manque dans la Péninsule acadienne pour nos jeunes joueurs. Plusieurs d’entre eux trouvaient que la marche pour le hockey senior était trop haute. Maintenant, les jeunes pourront continuer à se développer avec des gars de leur âge et, qui sait, peut-être même que certains d’entre eux pourront même aspirer à une place dans le junior A ensuite», note Dave Brown.

«Pour nous, à l’Île-de-Lamèque, c’est aussi une bonne nouvelle dû au fait que nous n’avons pas présenté du hockey de bon niveau depuis le départ du senior. Nous avons pourtant de bons partisans de hockey et nous sommes contents que notre population puisse goûter à ça», ajoute le d.g. de l’Île-de-Lamèque.

En bref… Le camp d’entraînement du Poséidon prendra son envol le vendredi 8 septembre à Caraquet. Des entraînements sont également prévus les 9 et 15 septembre au Colisée Léopold-Foulem, ainsi que le 10 septembre à l’aréna des Îles… Le Poséidon va disputer au moins trois matchs préparatoires. Outre la partie du 23 septembre à l’aréna des Îles, le Poséidon jouera également au Colisée Léopold-Foulem le 16 septembre, de même qu’à l’aréna de Cocagne le 22 septembre… Trois joueurs de la région de Néguac ont confirmé leur présence au camp d’entraînement, soit le défenseur Mathieu Robichaud, de même que les attaquants Jérémie Rousselle et Maxim Allain… Trois joueurs du Poséidon participeront par ailleurs à des camps junior A. Cédric St-Pierre et Yanic Hachey seront au camp des Timberwolves de Miramichi, alors que Mikaël Fontaine a obtenu une invitation au camp des Tigres de Campbellton…