Championnats de la Légion: LeBlanc, Mellish et les relais féminins à surveiller

Si la lanceuse Audrée LeBlanc, au poids, se veut le meilleur espoir de médaille pour le Nouveau-Brunswick aux Championnats canadiens de la Légion, il n’en demeure pas moins que Jack Mellish, au 400 m haies, pourrait fort bien causer la surprise.

C’était jour de voyage pour l’équipe provinciale, en route vers Sherbrooke où se tiendront les trois journées de compétition à compter de vendredi.

À l’exception d’Audrée LeBlanc et Marie-Ève Maillet, qui vont compétitionner à l’extérieur des cadres du programme provincial, les 36 athlètes d’Équipe NB étaient tous à bord de l’autobus, en compagnie des entraîneurs et des chaperons.

Pour Mellish, qui devrait prendre part à quatre épreuves au Stade de l’Université de Sherbrooke, les objectifs sont élevés.

Il croit ainsi beaucoup en ses chances d’aller chercher un podium au 400 m haies.

«Comme j’en suis à mes deuxièmes championnats, je sais à quoi m’attendre, affirme Mellish, qui compétition dans la division M18. Mes meilleures chances pour un podium sont au 400 m relais. Si je peux m’approcher des 55 secondes, je ne serai pas loin.»

Un chrono de 55s70 pourrait effectivement le placer en position pour une médaille. La tâche se veut néanmoins bien lourde puisque sa marque personnelle est actuellement de 57s85. Ceci dit, il y a une grande différence entre courir seul comme ça arrive souvent dans les Maritimes, et se faire pousser par l’élite du pays. Le coureur de Colpitts Settlement prendra également part au 400 m, de même qu’aux relais 4x100m et 4x400m.

Malika Allain, de Bathurst, sera pour sa part à surveiller au 2000 m steeple. Un top-10 est très atteignable, d’autant plus qu’elle croit en ses chances d’approcher les 7min35.

«Je me sens plus confortable que l’année dernière, affirme Allain. C’est moins stressant. Mes chances sont bonnes au 2000 m steeple M18, mais je crois aussi que je peux bien faire au 800 m. J’ai commencé l’été en me disant que ce serait bien d’obtenir un chrono de 2min22 et j’ai déjà surpassé ce temps par plus de trois secondes. J’ai hâte de voir ce que ça va donner de courir contre des bonnes coureuses. Elles vont me pousser à aller plus vite.»

La Dieppoise Lexie Girouard, qu’on retrouvera dans la division M16, en sera à une première expérience parmi l’élite canadienne.

«J’aimerais réussir des records personnels dans mes deux épreuves, dit-elle. Au 1500 m steeple, si je peux battre mon record personnel de 5min45, je devrais avoir des chances d’obtenir un top-10. Ça pourrait cependant être plus difficile au 1200 m.»

La sauteuse Arian Noël, de Paquetville, se voit elle aussi dans le top-10 au saut en hauteur M18. Elle croit même possible de sauter 1m60, elle dont le record personnel à l’intérieur est de 1m57.

«Mon objectif est d’obtenir un top-10 ou mieux encore un top-8. Mais si je saute 1m60, le top-5 est à ma portée. Je me sens un peu nerveuse, mais c’est une bonne nervosité», mentionne celle qui prendra également part à l’épreuve du saut en longueur.

L’entraîneure Sue Loparco est aussi d’accord qu’à l’exception d’Audrée LeBlanc, présentement cataloguée comme la deuxième meilleure au pays dans son groupe d’âge au lancer du poids, les chances de médaille se limitent à Jack Mellish et possiblement les équipes féminines de relais.

«Nos filles sont rapides et dans le relais tout peut arriver, mentionne Loparco. Il peut y avoir des disqualifications par exemple, comme c’est arrivé l’année dernière. Mais pour nous, si nous pouvons revenir à la maison avec une ou deux médailles, ce sera une bonne récolte.»

Équipe féminine M16

Allison Wasson, Dieppe, ASEA; Lexie Girouard, Dieppe, ASEA; Frédérique Thibault-Simard, Dieppe, ASEA; Claire Gromack, Moncton, ASEA; Cloey Daigle, Miramichi, ASEA; Audrée Sinclair, Riverview, ASEA; Jolène Harvey, Bathurst, ACAN; Olivia Brown, Quispamsis, SJTC.

Équipe masculine M16

Vincent LeBlanc, Dieppe, ASEA; Miguel Boudreau, Moncton, ASEA; David Blanchard, Bathurst, ACAN; Samuel Lepage, Bathurst, ACAN; Frédéric Louis Roy, Shediac, Aetos; Jeremy Toulman, Nauwigewauk, SJTC; Anthony Richards, Quispamsis, SJTC; Orrij Gionet, Hampton, SJTC.

Équipe féminine M18

Shaniece Smikle, Moncton, ASEA; Elisha Delphin, Dieppe, ASEA; Ariane Noël, Paquetville, ASEA; Juliana Lemaire, Dieppe, ASEA; Anna Somers, Dufferin, SJTC; Felicia Mortimer, Saint-Jean, SJTC; Malika Allain, Tétagouche-Nord, ACAN; Maude Basque, Saint-Irénée, APAC.

Équipe masculine M18

Jack Mellish, Colpitts Settlement, ASEA; Breilan Levi Labobe, Elsipogtog, ASEA; Jacoby Francis, Elsipogtog, ASEA; Noah MacKinnon, Miramichi, ASEA; Greysen Tremble, Moncton, ASEA; Nathan Rioux, Dieppe, Aetos; Mathis Fournier, Pointe-Verte, ACAN; Tristan Lepage, Bathurst, ACAN; Logan Smith, Tétagouche, ACAN; Zander Hill, Fredericton, UNNB; Alain Blanchette, Dieppe, ASEA; Everett Kent, East Coldstream, UNNB.

Entraîneurs: Sue Ellis-Loparco, entraîneure-chef; Peter Stuart, entraîneur adjoint; Alex Stuart, entraîneur adjoint; Brandon LeBlanc, entraîneur adjoint.

Chaperons: Brian Eisan; Michelle Eisan; Mary Mersereau; Larry Dadson