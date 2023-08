Charles LeBlanc continue de modeler les Tigres

Avec seulement cinq joueurs de 20 ans au camp d’entraînement en vue de la prochaine campagne, les Tigres de Campbellton ont donc de la place pour trois autres vétérans. Charles LeBlanc pourrait toutefois être bientôt en mesure d’en confirmer un sixième, puisque ses pourparlers avec un attaquant ontarien, qui a évolué dans l’OHL au cours des dernières années, vont plutôt bon train.

Le directeur général et entraîneur-chef des Tigres estime que les chances de voir cet Ontarien débarquer à Campbellton pour le camp d’entraînement sont très bonnes.

«Les négociations sont bien entamées et ça augure bien, dit-il. C’est un bonhomme qui, s’il se présente ici, va définitivement jouer dans mon top-3 à l’attaque.»

Pour ce qui est des deux autres postes de 20 ans, LeBlanc ne semble pas plus pressé qu’il ne le faut.

«Un championnat ne se gagne pas pendant le camp d’entraînement, confie-t-il. Nous avons jusqu’au 10 janvier pour en trouver des gars de 20 ans.»

En attendant, les cinq vétérans de dernière année sont pour l’instant les défenseurs Riley Dubois et Nick Dyson, ainsi que les attaquants Daniel Khatib, Luke Thorne et Ethan Clements.

Charles LeBlanc est bien conscient que sur papier, son club est bien loin des Timberwolves de Miramichi.

«Ils ont été cherchés un très bon joueur en Hugo Audette. Nous étions parmi les équipes qui voulaient l’avoir et je crois qu’Edmundston en faisait aussi partie. Et de ce que j’ai pu voir, les trois autres Québécois signés ont également eu de bonnes statistiques la saison dernière», confie LeBlanc.

«Pour notre part, nous attendons de voir ce qui va arriver avec des gars comme Kiefer Lyons, Jarrett Todd, Ryan Hackett et Xavier Farrah. Ce sont tous des gars qui ont des chances de jouer dans la LHJMQ la saison prochaine. Je leur souhaite de poursuivre leur développement et d’atteindre leur plein potentiel, mais si jamais ça ne fonctionne pas pour eux dans la LHJMQ, c’est sûr que nous allons les accueillir à bras ouverts», dit-il.

Rappelons que Lyons et Todd, tous deux âgés de 19 ans, appartiennent aux Islanders de Charlottetown. Pour ce qui est de Hackett et Farrah, deux jeunes de 18 ans, ils sont respectivement des espoirs des Wildcats de Moncton et des Eagles du Cap-Breton.

Ceci dit, malgré ces nombreux points d’interrogation dans l’organigramme des Tigres, on retrouve néanmoins quelques autres excellents éléments au sein du club.

On a qu’à penser à Justin David, 19 ans, qui a dominé la colonne des pointeurs des Tigres la saison dernière avec 69 points, dont 26 buts.

LeBlanc ne tarit par ailleurs pas d’éloges à l’endroit de son nouveau gardien numéro un, Dekon Randell-Snow, acquis cet été des Hawks de Hawkesbury dans la CCHL.

«C’est le gros ajout pour l’instant de notre équipe, mentionne LeBlanc. Il a présenté de très grosses statistiques dans la CCHL qui est pourtant réputée pour être une ligue offensive.»

Le Terre-Neuvien de 19 ans a effectivement affiché une excellente moyenne de buts alloués de 2,66 et maintenu un taux d’arrêts de ,927, tout en gagnant neuf de ses 13 décisions.

LeBlanc projette par ailleurs de faire une place au jeune attaquant de 17 ans Izach Poirier. Ce dernier a d’ailleurs déjà goûté au hockey junior puisqu’il a disputé une rencontre avec le Titan d’Acadie-Bathurst et cinq autres avec les Tigres. Originaire de Saint-Quentin, Poirier a amassé 32 (11-21) points en 34 duels avec le Moose du Nord la saison dernière dans le circuit M18.

«Nous avons fait graduer trois jeunes de 17 ans avec nous la saison dernière (Ryan Hackett, Xavier Farrah et Kyle MacIntyre) et ils ont très bien progressé et ils auront un rôle plus important cette saison. Si Poirier est prêt, nous allons lui faire une place», indique LeBlanc.

En bref…

Une quarantaine de joueurs sont attendus au camp d’entraînement. Les recrues vont entamer le camp le 28 août et les vétérans suivront le 30 août…

Les Tigres de Campbellton tiendront leur école de hockey du 21 au 25 août au Centre civique Memorial. Environ 80 jeunes hockeyeurs de 5 à 12 ans sont attendus. Il reste encore quelques places pour les joueurs de 9 à 12 ans. Charles LeBlanc et Christopher Caissie seront les entraîneurs du camp, avec l’aide de quelques joueurs des Tigres, dont Daniel Khatib et Nick Dyson. De plus amples informations sont disponibles sur la page Facebook des Tigres…